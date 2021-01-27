За что Красная армия воевала в Ленинграде

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Россия остановит цифровой колониализм США

Сфера IT-технологий стала одной из важнейших площадок в борьбе за умы человечества Валерий Шарифулин/ТАСС
Cупердержава в XXI веке должна контролировать не только географическое, но и цифровое пространство. Иначе она рискует стать интернет-придатком США. У России существует ряд собственных IT-платформ, однако говорить о полном цифровом суверенитете пока нельзя. Надо ли стране в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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Украинский закон вызвал волну агрессии против защитников русского языка

Говорить по-русски на Украине становится физически опасно ZUMA/ТАСС
Первые дни действия на Украине нового языкового закона ознаменовались целой серией скандалов. Желающие отстоять родной язык русские жители Украины столкнулись с угрозами и агрессией со стороны так называемых патриотов. Почему же украинские власти, которые регулярно заявляют об отсутствии языковой дискриминации, не защищают носителей русского языка? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...

Майдан компенсирует свою пустоту шумом

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...

Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Подробности...
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимур Шерзад

    За что Красная армия воевала в Ленинграде

    Тимур Шерзад
    журналист
    		27 января 2021, 09:16

    27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда – некогда окруженный и страдавший от голода, обстрелов и бомбежек город теперь был свободен. Блокада стала тяжелейшим испытанием для бывшей столицы – от действий противника погибло, по самым скромным подсчетам, 630 тысяч мирных граждан. Но за что были принесены эти жертвы? Каков был результат этого титанического перенапряжения сил – как физических, так и моральных?

    Смертельное кольцо

    Ленинград был для немцев важнейшей целью. Второй по населенности город СССР, крупный промышленный центр (в самом начале там, например, делали большую часть танков КВ), порт – и, в конце концов, «колыбель революции», обладание которой имело пропагандистское значение. Поэтому, согласно плану «Барбаросса», немцы планировали Ленинградом овладеть.

    Дела, однако, у них пошли не так хорошо, как планировалось. Красная армия яростно контрударяла и отчаянно оборонялась, срывая намеченные германскими стратегами темпы продвижения войск. В итоге, когда они в сентябре 1941-го вышли к Ленинграду, было уже поздно – часть сил, предоставленных группе армий «Север» под эту задачу, отобрали для наступления на Москву. Плюнув на идею захвата города, немцы ограничились его блокированием.

    Стоящий на болотах Ленинград с населением под три миллиона человек (в Блокаду оно увеличилось на количество беженцев) не мог обеспечивать себя продовольствием и в спокойные времена. В окруженном виде, под обстрелами и бомбежками, дело и вовсе шло к абсолютной катастрофе. Все бы ей и закончилось, но, к счастью для ленинградцев, у них было Ладожское озеро, позволявшее доставлять в город боеприпасы, подкрепление и продукты.

    Правда, Ладога – озеро огромное, бурное и непредсказуемое. Кроме того, на воде суда со снабжением ждала неприятельская авиация, итальянские торпедные катера и германские паромы «Зибель». Поэтому город, получавший намного меньше провизии, чем ему требовалось, быстро оказался охвачен голодом.

    Костлявая длань

    Блокада длилась до начала 1944 года, но самым тяжелым периодом стала зима 1941/1942 годов – время, когда голодающие люди уже успели ослабнуть, но при этом советские войска еще не успели хотя бы ослабить хватку противника. К тому же ударили страшные морозы, тоже вносившие свою леденящую и убивающую лепту. На пике смертности, в январе 1942 года, умирало по четыре тысячи человек в сутки. Люди съели практически всех животных – в городе было невозможно найти хотя бы кошку. При этом от обилия трупов на улице страшно расплодились крысы, но возможная польза от их мяса с лихвой «компенсировалась» разносимыми ими эпидемиями.

    Проблем, в том числе и психологических, добавляла тяжелая криминальная обстановка в городе. С одной стороны, разговор с бандитами в военное время был совсем уж коротким. С другой – милиция была ослаблена мобилизациями на передовую. А банды быстро пополнялись малодушными на фронте, но храбрыми в бою со своими же голодающими гражданами-дезертирами. Они приносили с собой оружие, поэтому бандиты были, как правило, неплохо вооружены – вплоть до пулеметов.

    Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

    Не меньше действовали на нервы и соседи, психика многих из которых не выдерживала такого напряжения. Один мужчина, например, убил жену, чтобы кормить ее мясом детей. Другой зарубил топором всю свою семью, чтобы «обналичивать» на себя их продуктовые карточки. Хотя даже это не действовало на всеобщую мораль так же плохо, как истории об отдельных работниках столовых, которые приводили своих родственников и кормили их «за пятерых». О чем разгневанные жители строчили письма в высшее партийное руководство города. 

    Убийственное равнодушие

    Задумавшись о таких страданиях миллионов, приведших к смерти как минимум сотен тысяч, кто-нибудь нет-нет да и подумает – а может, все-таки ну его, этот Ленинград? Заводы в полную мощность, мол, все равно не могут работать, самим немцам он не особенно нужен. Может, и правда его все-таки сдать – и спасти хоть какую-то часть жителей? Немцы, конечно, злы и жестоки, но не могут же они убить буквально всех?

    Ход мыслей понятен. Только вот документы германских штабов – хоть уже и постфактум – показали, что очень даже могут. И дело даже не в Гитлере, пришедшем в ярость от того факта, что захват Ленинграда не удался, и приказавшем «стереть город с лица земли». Позиция руководства вермахта в чем-то была даже страшнее – немецкие генералы скрупулезно подсчитали, что им невыгодно принимать гипотетическую капитуляцию города, потому что жителей придется кормить.

    Вот, например, цитата из приказа генерала Филиппа Клеффеля: «...борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям». Клеффель, к слову, пережил войну и спокойно умер уже в 60-е, в ФРГ. Журнал боевых действий 18-й армии: «в г. Пушкин 20 000 жителей осталось без продовольствия. Следует ожидать голода. В качестве превентивной меры можно только порекомендовать работоспособное мужское население в лагеря военнопленных. Об обеспечении гражданского населения продовольствием за счет войск не может быть и речи».

    «Беженцев из Ораниенбаума и Петербурга следует останавливать огнем, поскольку вопрос об их питании не стоит. Вопрос только в том, где они умрут, а не в вероятности этого». При этом сами немцы, в принципе, приветствовали отход мирного населения на восток – по их расчетам, это бы создало хаос в советском тылу. Но сделать даже это было затруднительно – ведь Ладожское озеро имело весьма ограниченную пропускную способность.

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    Как видно, кадровое прусское офицерство было готово морить голодом жителей Ленинграда ничуть не менее последовательно, чем злобный фюрер. Это видно по отношению к тем же несчастным жителям Пушкина, попавшим под немецкую оккупацию. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в случае попадания Ленинграда в лапы вермахта не выжил бы никто – ну или почти никто.

    Вот за то, чтобы не произошло этого тотального уничтожения, и воевали части РККА, и за это страдали заблокированные в своем городе ленинградцы.


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