Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Британия выступила за цензуру для российского кино

Кадр со съемочной площадки «Балканского рубежа», одного из героев которого сыграл Гойко МитичФото: «Блесс-Фильм»
Апгрейд Вижн
ARCHANGEL STUDIOS
В центре очередной клеветнической кампании против России оказался фильм «Балканский рубеж», посвященный марш-броску российского десанта на Приштину. Британская The Times выступила за запрет картины, посчитав ее частью коварного плана Путина по развязыванию войны на Балканах. Но самое интересное в том, что заявление редакции – это ложь от первого до последнего слова. Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
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            Анна Долгарева

            Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 3 апреля 2019, 12:32

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            В Москве запустили краудфандинг – сбор средств на издание детской книги про блокаду Ленинграда. Детской книги с картинками и маленькими, понятными текстами. Детской книги о жизни одной ленинградской улицы в эти страшные дни.

            Казалось бы – детская книга на тему, о которой уже так много написано и снято. Но публика удивила трижды.

            Во-первых, удивительным спросом на будущий комикс. Нужную сумму собрали за сутки. Сейчас, спустя менее чем две недели, собрана сумма, почти вдвое перекрывающая нужную. Во-вторых, нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным Великой Отечественной войны и блокады. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам».  

            Третьим (и самым громким!) оказалось возмущение людей с хорошими лицами.

            «От гриппа делают прививки, а от некрофилии – нет»; «Вся эта милитаризация общества напрягает»; «Пожалуйста, сделайте следующим проектом «Гнойная хирургия для самых маленьких»»; «Попахивает госзаказом, чтобы детишки, глядя на то, что одежду им дают с чужого плеча, не задавались вопросом об экономической ситуации, а радовались, что «бывает и хуже»; «Сколько можно носиться с этой древней войной и нахрена о ней постоянно трындеть детям – это отдельный разговор. По-моему, книг об этой войне уже достаточно. Горшочек, не вари!»

            Фото: Фотохроника ТАСС

            Это только малая часть возмущенных комментариев. Еще часть опирается на теории заговора и рассказывает, что партийные бонзы жировали в это время, а оружие массово вывозилось на Большую землю.

            В сухом остатке имеем следующее: огромной части общества важна и нужна память о Великой Отечественной войне; некоторой части общества эта память категорически не нужна, и на основании этого они требуют эту память если не запретить, то минимизировать.

            Это, кстати, немаловажный факт, примечательный: им недостаточно проигнорировать неугодную книгу, военный парад или «Бессмертный полк», они с инфантильной настойчивостью требуют запретить неугодное. Запретить – чтобы этого не было не только в их информационном пространстве, но и в информационном пространстве вообще, потому что инфантил полагает себя центром мироздания, где его желания – закон. Это логика трехлетнего ребенка, которого опекает любящая мама, и инфантил хочет, чтобы государство было для него такой же любящей мамой, чтобы оно исполняло только его желания, а не желания других.

            Эгоизм и наивная жестокость таких людей может, если вдуматься, испугать – но на самом деле это всего лишь логика трехлетки. Они не выросли. Они не умеют взаимодействовать с миром – иначе как требуя, громко крича, настаивая.

            Война пугает их, потому что война – это про взрослых людей, про сильных и ответственных, которые добровольцами шли на фронт, умирали и не сдавались, сотнями гибли под гусеницами немецких танков, под авианалетами, под минами. В мире инфантила война – это всегда нечто отвратительное, будь то экспансия или оборона. Война – это страшно, и грязно, и не укладывается в привычную картину мира. Если инфантил поумнее, он начинает рассуждать о дегероизации войны, если поглупее – просто кричит, требуя перестать об этом вспоминать, перестать разговаривать. Потому что ему становится неприятно от таких упоминаний, а разве есть на свете что-то более важное, чем его желания?

            Это, кстати, не первый скандал, связанный с блокадой, за последнее время. В декабре некоторые деятели культуры и искусства возмутились идеей проводить военный парад в день снятия блокады. Мол, это день для тихой скорби.

            Для ленинградцев в 1945 году, однако же, это был праздник – и как-то ни парад, ни салют возмущения не вызвали. Немецкое же командование действительно скорбело.

            ...У нас на самом деле мало говорят о войне. Мало после 1991 года вышло книг и фильмов – действительно хороших, а не пропагандистских или псевдоголливудских. Россияне же как раз хотели бы говорить о ней больше. Для россиян эта тема важна, и они хотят, чтобы о ней помнили их дети.

            Это очень крутой результат: спустя 28 лет после развала Советского Союза люди помнят и берегут свою историческую память. И сверхэмоциональная реакция инфантилов, в принципе, понятна: они хотели бы, чтобы было иначе, но раздражающий фактор не убирают. Отсюда ярость.

            Ну что ж, это жизнь, детки.


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