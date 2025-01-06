  • Новость часаЧисло жертв пожара в Кировской области возросло до восьми человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ в Курской области используют в качестве пиротехники
    Премьера Британии обвинили в сокрытии массовых изнасилований
    Названы группы риска для тяжелого течения метапневмовируса
    Сирийские власти заретушировали кадры с Бербок (фото)
    В Раде допустили потерю Харькова из-за атак в Курской области
    Эксперт: Венгрия станет газовыми воротами в Европу вместо Украины
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию
    В Польше нашли российский воздушный шар с кириллицей (фото)
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    8 комментариев
    6 января 2025, 01:45 • Новости дня

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаеве и Черкассах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают об одном взрыве в Николаеве и о нескольких взрывах «в Черкассах и в окрестностях города», передает РИА «Новости».

    Напомним, взрыв также прогремел в Павлограде в Днепропетровской области Украины.

    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

    Коментарии (38)
    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

    Коментарии (45)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

    Коментарии (2)
    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

    Коментарии (6)
    5 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

    В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с прекращением Украиной транзита российского газа Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении ЕС, заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg («Конец столетия») Оливер Хортай.

    Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

    По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

    Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

    Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 06:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

    ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

    По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.

    Коментарии (3)
    5 января 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство журналистов

    Захарова призвала ЮНЕСКО и другие организации осудить убийство российских журналистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила о необходимости реакции ЮНЕСКО на убийство российских журналистов, совершенное ВСУ, и призвала международные организации к решительным действиям.

    Россия потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство российских журналистов в Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступление против военного корреспондента должно быть осуждено генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, а также другими правозащитными организациями.

    Захарова подчеркнула, что попытки прикрыться общими фразами не могут быть признаны адекватной реакцией уполномоченных на это инстанций. По ее словам, международным чиновникам, выступающим за права человека, придется прямо указать на виновников этих убийств.

    Кроме того, Захарова обвинила режим Владимира Зеленского в сознательном использовании террористических методов. Она отметила, что на совести киевской власти – множество жизней невинных граждан и журналистов, ставших жертвами умышленных атак.

    По словам Захаровой, виновные в гибели журналиста Александра Мартемьянова будут найдены и понесут заслуженное наказание. Она добавила, что международные структуры, такие как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, преднамеренно игнорируют преступления киевского режима, что усиливает чувство безнаказанности у преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника. Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 05:28 • Новости дня
    Марочко: ВС России осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР

    Российские войска освободят Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским военным осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР для полного контроля над территорией региона, заявил Андрей Марочко, подчеркнув стратегическое значение этих точек.

    Российским военнослужащим осталось освободить всего четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, чтобы полностью контролировать территорию региона. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что войскам предстоит продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

    Марочко отметил, что освобождение Надии группировкой войск «Запад» уже произошло 4 января. Эксперт подчеркнул, что в Петровском сложный рельеф местности, но динамика в соседних населенных пунктах, таких как Макеевка и Невское, позволяет надеяться на скорое освобождение. В Новолюбовке украинские силы испытывают сильное давление, так как российские войска могут наносить огневую мощь на значительные расстояния.

    Под Белогоровкой, по словам Марочко, российские войска начали обходить позиции украинских бойцов, которые расположены на высотах. Он уверен, что это позитивная динамика, способствующая продвижению и контролю над стратегически важными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию в Луганской народной республике, российские войска в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области, при этом значительные успехи были достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар. В 2024 году наступил существенный перелом в пользу вооруженных сил России в специальной военной операции, как заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

    Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.

    Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.

    Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

    Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали в Ростовской области

    Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

    Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.

    На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 13:11 • Новости дня
    СК завел дело по факту гибели журналиста Мартемьянова при атаке дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов, сообщил Следственный комитет России.

    Дело завели по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух и более лиц, а также по статье об умышленном повреждении имущества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно версии следствия, вечером 4 января ВСУ с помощью беспилотник атаковали гражданскую машину на дороге Донецк – Горловка, у поселка Красный Партизан.

    При ударе погибли корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, ранения получили четверо представителей СМИ.

    Тело погибшего Мартемьянова доставили в Донецк, его уже осмотрели следователи.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 06:19 • Новости дня
    Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в Курской области

    Вертолеты Ми-28нм уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию украинских подразделений в приграничной зоне Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав, сообщили в Минобороны России.

    Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, как передает РИА «Новости», сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу противника по координатам, указанным авиационным наводчиком.

    После удара экипажи успешно выполнили противоракетное маневрирование на минимально возможной высоте, используя тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника. Министр обороны России отметил, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма пилотов.

    Данный инцидент подчеркивает значимость армейской авиации в обеспечении безопасности приграничных районов России, а также эффективность применяемых тактических методов и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в районе Курской области, успешно выполнив пуск управляемой ракеты и подтвердив уничтожение целей. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по опорному пункту и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, говорится в сообщении Минобороны. Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 04:55 • Новости дня
    В Брянской области сбили 13 беспилотников

    ПВО России сбила 13 беспилотников в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) России были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз через свой телеграм-канал. Он отметил: «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    По словам губернатора, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, что свидетельствует о том, что угрозы для населения и инфраструктуры региона удалось избежать. Обстоятельства появления беспилотников над Брянской областью и их происхождение остаются неизвестными.

    Ситуация в регионе находится под контролем, и местные власти продолжают мониторинг обстановки. Александр Богомаз подчеркнул важную роль Министерства обороны РФ в обеспечении безопасности региона, выразив благодарность за профессиональную работу ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Системы ПВО России за три часа уничтожили десять украинских беспилотников над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
    В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Курахово прекратил сопротивление
    В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике метапневмовируса
    Вучич заявил о готовности выкупить долю Газпрома в NIS из-за санкций
    Оперштаб Кубани отреагировал на данные о гибели 90% спасенных птиц
    Эксперты раскритиковали попытки выставить русских националистов британскими агентами

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............