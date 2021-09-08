На форуме «Россия – страна возможностей» высадили деревья в память о блокадниках

Участники форума «Россия – страна возможностей» в Крыму в память о погибших и пострадавших в блокаде Ленинграда высадили Аллею жизни из 80-ти деревьев в годовщину начала этого события.

В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» проходит на всероссийском форуме «Россия – страна возможностей» участники в память о погибших и пострадавших соотечественниках высадили Аллею жизни из 80-ти туй, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К высадке деревьев присоединился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Для нас невероятно важно, чтобы участники форума не просто здесь отдохнули, зарядились новыми эмоциями, получили новые знания, но и оставили какой-то полезный след. Поскольку сегодня исполняется ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, мы предложили нашим участникам в память об этой трагической странице истории высадить 80 деревьев, которые, мы надеемся, будут жить здесь долго. Молодежь, которая участвует в проектах платформы «Россия – страна возможностей», знает и помнит нашу историю, мы этому очень рады. Если не знать историю родной страны, если о ней не помнить, то трудно строить будущее. Я благодарен ребятам, что они откликнулись на наше предложение, с душой и удовольствием приняли участие в этой акции», – сказал он.

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо блокады. Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

С этого дня началась 900-дневная осада города, которая потребовала напряжения всех моральных и физических сил его защитников. 900 дней и ночей жители осажденного города жили, работали, сражались, выстояли и победили, подарив будущим поколениям мирное небо над головой. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия – звание Город-герой.

Саженцы туи выбраны намеренно: это неприхотливое, ветроустойчивое дерево, которое символизирует стойкость.

С программой форума «Россия – страна возможностей», где участвуют 1000 человек можно познакомиться здесь.