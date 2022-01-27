США решили «повременить» с санкциями против Путина В Кремле призвали дождаться реакции Путина на ответ США по российским предложениям Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 27 января 2022, 13:38 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.

Сатановский: США превратились в политического бомжа 26 января 2022, 11:46

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина. «Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский. «Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее». «Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский. «И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник. «Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина. Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина 26 января 2022, 07:46 Текст: Антон Антонов

Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки». Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он. Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да». Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине 24 января 2022, 22:58 Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни состоятся телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. Париж заявил, что французская сторона «обеспокоена» ситуацией на Украине. При этом Франция, как заявили в Елисейском дворце, «очень осторожна, чтобы не создавать двусмысленности». Сообщается, что Макрон намерен предложить «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи в нормандском формате на уровне политсоветников в Париже 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse. Напомним, Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в Евросоюзе, заявил, что Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. До этого Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США решили «повременить» с санкциями против Путина 27 января 2022, 09:27

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Белый дом решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости». Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина. Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины. Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы 24 января 2022, 19:14 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом... Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях. Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество. Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2» 25 января 2022, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким. «Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС. Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства. «Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин. Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии. Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах 25 января 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать». «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС. «Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков. «Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко. Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем. Байден не исключил введения санкций против Путина 25 января 2022, 22:33 Текст: Антон Антонов

В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден. Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости». Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС. Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям 26 января 2022, 17:25

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса. «Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы. Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн. В Турции спрогнозировали повышение инфляции до 40% 24 января 2022, 17:25 Текст: Валентина Григоренко

Инфляция в Турции в феврале будет высокой, но снизится на 14 процентных пунктов к концу года, при этом она ожидается на уровне 40% годовых в течение нескольких месяцев, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати. «Основными целями новой экономической модели являются: сбалансированный и устойчивый рост, продуманная кредитная политика, улучшение инвестиционной среды, снижение инфляции до однозначных цифр, улучшение структуры с упором на внешний спрос. Через год мы вместе увидим, что получим ожидаемые результаты этой модели. Когда мы придем к оптимальной точке, конечно, мы рассмотрим возможность прекращения депозитов, защищенных валютой, но мы еще не достигли этой точки», – приводит РИА «Новости» слова Небати со ссылкой на Bloomberg. Министр Нуреддин Небати заявил, что сокращение инфляции до однозначных цифр является одной из целей программы, подчеркнув, что высокая инфляция является общей проблемой и что во многих странах наблюдаются отрицательные реальные процентные ставки. По его словам, инфляция в Турции «может оставаться на уровне 40% в течение нескольких месяцев», но при этом он не исключат, что «она поднимется до 50%». «В феврале она будет высокой, но снизится на 14 пунктов в конце года, в декабре. Продовольственная инфляция снизится из-за отсутствия засухи», – уточнил министр. Ранее сообщалось, что турецкую лиру включили в число валют-аутсайдеров 2021 года. Лира обесценилась к доллару на 49% из-за «неортодоксальной» денежно-кредитной политики Анкары, снижающей ключевую ставку при высокой инфляции «под сильным давлением президента». Как заявил глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что «побороть инфляцию (CPI в ноябре вырос до 21,3%) наилучшим образом можно, снижая процентные ставки, а не повышая их, как делают остальные». Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов 26 января 2022, 20:58

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам. «В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник. Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик. Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике. Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах». «Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат. Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов. У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина. «Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент. «Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют. Эксперт: Ставка на молодежь в науке поможет совершить прорыв в развитии России 25 января 2022, 17:00

Фото: kremlin.ru

Текст: Ростислав Зубков

Работа, направленная на развитие потенциала молодых специалистов и будущих ученых, позволит России сохранить лидерство в научной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю дня российского студенчества. «После информационных обменов, подобных нынешней беседе с представителями студенчества, глава государства уже традиционно вносит поручения правительству. Их цель будет соответствовать главному тезису, который президент повторил на этой встрече – государство должно создавать возможности для развития молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Собеседник подчеркнул – уже не первый год руководство России делает ставку именно на молодежь, поскольку она может помочь обеспечить прорыв в развитии страны. «Чтобы этого добиться, нужно реформировать образовательную политику. Сделать это следует, на мой взгляд, через поддержку вузовской науки, а с другой стороны – через развитие системы наставничества в высшей школе. Следует также повышать престиж технических специальностей», – указал Баширов. В свою очередь, член экспертного клуба «Дигория», руководитель московского представительства молодежного отделения Российского общества политологов Михаил Кузнеченков, подчеркнул: молодежь в России – это ключевой потенциал развития экономических, научно-технических и культурных достижений страны. «Именно молодое поколение в большинстве отраслей может дать новый взгляд и новое решение на существующие проблемы. Это хорошо считывается по кадровым конкурсам, которые проходят по инициативе платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Росмолодежи и других ведомств», – отметил внимание эксперт. «Главным лейтмотивом развития России становится усовершенствование не только самой системы работы с молодежью, но и подходов к образованию, – считает Кузнеченков. – Здесь благодаря президенту была выстроена эффективная работа, направленная на развитие потенциала будущих ученых и молодых специалистов». За счет этих мер Россия сможет сохранить лидерство в научной сфере, в свою очередь подчеркнул Баширов. «У нас хорошая школа математиков и программистов, наши школьники получают хорошее образование и выигрывают многие олимпиады. Однако далее этих талантливых ребят государство должно поддерживать, чтобы они, будучи студентами, шли в аспирантуру, работали в практической плоскости, в более фундаментальных направлениях», – полагает политолог.



«В целом одна из главных традиций, на которых стоит наша система образования, – поддержка со стороны государства. Если на Западе деньги поступают от частных организаций, что сужает возможности развития фундаментальных наук, у нас власть традиционно вкладывала средства. Все понимают, что из ниоткуда они взяться не могут», – добавил собеседник. «Государство должно создавать стимулы. Это касается, в частности, и волонтерской деятельности. Это очень широкая повестка: не только помощь нуждающимся в пандемию, но также экология, забота о животных и так далее. У молодежи огромный запрос на социальную справедливость, и если мы не даем возможность его реализовать через определенные форматы, это принимает уродливые формы», – полагает Баширов. Эксперт также отметил, что Россия не только открыта для зарубежных студентов и ученых, но сама дает своим ученикам возможность посмотреть, как устроена жизнь на Западе. «Государство создает соответствующие институты развития. Помимо межвузовских обменов с другими странами, мы не препятствуем тому, что наши студенты едут, например, в Брюссель или Францию на полгода поучиться, а потом возвращаются в наши вузы. Есть такие опции», – указал эксперт. «Открытость и сотрудничество – одни из первостепенных направлений российского образования, – поддержал Кузнеченков. – Об этом свидетельствует и множество различных программ по обмену студентами, в том числе с азиатскими странами, и различные программы с двойными и тройными дипломами ведущих вузов России. Академическая мобильность также находит своего целевого адресата при написании аспирантских диссертаций, частичная публикация которых до сих пор подразумевает работу с иностранными журналами». Во вторник президент Путин провел онлайн-встречу со студентами по случаю Татьяниного дня, который отмечается ежегодно 25 января. Глава государства в режиме видеоконференции пообщался с представителями вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Президент регулярно встречается с молодыми специалистами. Например, 8 декабря прошлого года он провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий в России. «Когда мы говорим о молодых ученых, молодых исследователях, то хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%. А сегодня это почти 50% – до 40 лет», – обратил внимание Путин на встрече. В ноябре 2021-го президент принял участие в конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, где бсуждалась тема «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач». Путин в числе прочего признал важность технологий искусственного интеллекта. «Сегодня это точка притяжения для талантливых творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей, передовой край научной, инженерной мысли», – указал он. Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС 24 января 2022, 19:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств. «Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно. Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. «Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений. Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики. «Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года. В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена 24 января 2022, 15:39 Текст: Вера Басилая

Новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств. По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. Ранее в Белом доме оценили возможность новой встречи Путина и Байдена. Напомним, последняя беседа между лидерами стран прошла по телефону 31 декабря 2021 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом разговоре. Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании перелетов по ДФО 24 января 2022, 15:59 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО. Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту, что благодаря изменившимся тарифам произошел сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Проблемой остаются перелеты по территории региона. «Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тыс. рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», – сказал Солодов, отметив, что краевой бюджет не может справиться с такой большой нагрузкой, передает РИА «Новости» его слова. Владимир Путин согласился с тем, что работать в этом направлении нужно, так как «людям же нужно передвигаться все равно». Глава страны признал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатского края, об этом он заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. «Транспортная доступность для Камчатки это один из проблемных вопросов», – сказал Путин на встрече. «Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко», – ответил Солодов. Напомним, еще в начале сентября 2021 года президент заявил, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать актуальность маршрутов, сопоставив с мнением граждан.