В ЕСПЧ призвали отклонить обвинения Нидерландов и Украины в адрес России по МН17

Объединенные иски Украины и Нидерландов против России по делу о крушении рейса МН17 должны быть отклонены ЕСПЧ для рассмотрения по существу, заявил представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов. По его словам, Нидерланды злоупотребили правом на обращение в суд.

«Сейчас я от имени Российской Федерации представлю нашу позицию, которая явно и убедительно свидетельствует о том, что жалобы Украины и Нидерландов должны быть по целому ряду причин отклонены Европейским Судом для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» Виноградова.

Также он отметил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины по MH17. По его мнению, объединение жалоб в ЕСПЧ послужило бы надлежащему правосудию.

Российский представитель отметил, что «события настоящего дела неразрывно связаны с межгосударственной жалобой против Украины».

«Кроме того, мы неизбежно будем обращаться и к уголовному судопроизводству, ведущемуся в Окружном суде Гааги в отношении четырех подозреваемых в крушении самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17», – добавил Виноградов.

При этом он отметил, что Большой палате Европейского суда предстоит рассмотреть крайне сложное дело по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов против России. Он указал, что «дело касается большого количества многогранных, до конца или вообще не исследованных событий, произошедших на юго-востоке Украины».

Кроме того, уполномоченный России в ЕСПЧ заявил, что Россия непричастна к крушению MH17 и ни в коей мере не признает своей ответственности за авиакатастрофу.

«К сожалению, вынужден констатировать, что указанная жалоба основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях», – сказал Виноградов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».