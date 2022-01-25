Соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей

В подведомственном Роскомнадзору научно-техническим центре ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложили штрафовать соцсети в России за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент.

В ГРЧЦ проанализировали опыт регулирования соцсетей в ряде других стран – в первую очередь Германии. Специалисты ведомства считают, что таким образом пользователи смогут улучшить модерацию на интернет-площадках, а также сделают более эффективным исполнение требований закона «Об информации», пишут «Известия».

В Роскомнадзоре сказали, что поддерживают законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности россиян в информационном пространстве.

Отмечается, что положения о привлечении соцсетей к ответственности могут внести в Кодекс об административных правонарушениях России.

Согласно документу, интернет-платформы обязаны не допускать использования их площадок совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и другой противоправный контент.

Также закон требует, чтобы у соцсетей были инструменты для приема и обработки сообщений пользователей о запрещенных материалах. Процедура рассмотрения таких жалоб не должна превышать 30 суток.

Обсудить инициативу ГРЧЦ готовы и в Госдуме. «Мы всегда открыты для новых инициатив, особенно если они касаются безопасности в интернете», – сказал председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Во «ВКонтакте» сказали, что считают предложенные меры избыточными. В компании назвали максимально эффективным уже действующий комплекс мер.

«Любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции регламентируется нашими внутренними гайдлайнами и не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители блокируются. Кроме того, в соответствии с законом мы реагируем на сигналы регулятора – Роскомнадзора», – сказали в пресс-службе соцсети.

В Google считают, что действующей системы модерации и отработки жалоб пользователей достаточно для эффективного противодействия распространению неправомерных материалов: «Пользователи YouTube могут пожаловаться на контент, который, по их мнению, не соответствует принципам сообщества, через систему флагов. Видео могут быть удалены, на них могут быть наложены возрастные ограничения либо они могут остаться на платформе без изменений, если нарушений не выявлено».

Введение штрафов за игнорирование жалоб в первую очередь актуально для иностранных площадок, отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его словам, отечественные интернет-платформы хорошо справляются с модерацией контента и обработкой претензий.

В случае если размер штрафа для интернет-платформ будет существенным, качество проработки пользовательских жалоб может возрасти, добавил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Он также отметил, что нынешние требования к соцсетям по удалению контента и работе с сообщениями пользователей довольно либеральные, если сравнивать их с аналогичными в ряде других стран. Однако эксперт предостерег, что при введении новой нормы придется разработать методику проверки фактов отправки жалобы и реагирования на нее со стороны площадки.

Ранее в РПЦ предложили штрафовать IT-компании за отсутствие самоцензуры в соцсетях.