В РПЦ предложили штрафовать IT-компании за отсутствие самоцензуры в соцсетях

Закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» не работает в Сети, в соцсетях действуют группы, пропагандирующие ненависть и опасный для жизни контент, потому нужно назначать IT-компаниям «серьезные штрафы» за отсутствие самоцензуры, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Лукьянов привел в качестве примера ситуацию с соцсетью TikTok, где распространяется видео, на которых анимированные герои или живые дети и подростки поедают или готовят эмбрионов – «абортышей», как пишут авторы такого контента, передает РИА «Новости».

«Это – печальный пример отсутствия государственной системы контроля за безнравственной и наносящей вред здоровью и психике детей информации. В отличие от Китая, например, где подобный контент был бы заблокирован, а владелец ресурса серьезно оштрафован», – отметил он.

По его словам, в соцсетях, например, в «ВКонтакте» существуют не только группы, пропагандирующие аборты и ненависть к маленьким детям, «но и суицидальный контент».

«У нас действует закон 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», но в интернете и соцсетях он не работает. Родители пишут жалобы, но ситуация не меняется. Она начнет меняться, если IT-компании начнут получать серьезные штрафы за отсутствие самоцензуры», – подчеркнул священник.

Ранее РПЦ запустила флешмоб в соцсетях с хештегом #нафонехрама для россиян, которые не используют подобные фото «как провокацию или повод оскорбиться».

Напомним, в конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

На фото, которое блогер распространил в соцсетях, он и девушка в полицейской куртке имитируют половой акт.

Позднее Бобиев извинился за свой поступок. Суд приговорил Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии. Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор.

30 октября уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении 30-летней петербурженки за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов.

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