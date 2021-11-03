В РПЦ запустили флешмоб с фото на фоне храмов

Пятигорская и Черкесская епархия Русской православной церкви запустила флешмоб в соцсетях с хештегом #нафонехрама для россиян, которые не используют подобные фото «как провокацию или повод оскорбиться».

«Собираем фото из жизни, в которых храм не декорация, а центр.... Флешмоб не только для девушек. Он для всех, кто фото на фоне храма не использует как провокацию или повод оскорбиться. Для тех, кто хранит такие фото, как память о паломничестве к святыням, как привычную часть христианской жизни», – сообщается в Telegram-канале епархии.

Отмечается, что фото на фоне храмов в разных российских городах с хештегом #нафонехрама публикуют в сети не только девушки, но и мужчины.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда одобрил инициативу епархии. «Отличный флешмоб», – написал он в Telegram.

Напомним, в конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок. Суд приговорил Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии. Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор.

Кроме того, 30 октября уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении 30-летней петербурженки за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов.