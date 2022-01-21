Напавших на мужчину с ребенком в Москве отправили под суд

В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»

«Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.

«Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».

«Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.

«Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».

«Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.

«А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.

В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.

Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

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