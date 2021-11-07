Напавшие на мужчину в Новых Ватутинках назвали потерпевшего инициатором конфликта

Четверо мужчин, обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках называют потерпевшего инициатором конфликта, сообщил адвокат одного из молодых людей Роман Масютенко.

«Они вину не признают и считают себя такими же потерпевшими. Потому что им так же наносились удары, и мы по-прежнему утверждаем, что провокатором этого конфликта явилась потерпевшая сторона», – приводит его слова РИА «Новости».



По словам адвоката, в ходе очной ставки потерпевший вел себя «агрессивно, даже приходилось успокаивать», чтобы не допустить конфликта в кабинете следователя.



Ранее сообщалось, что четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство.

Напомним, конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.