Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что незамедлительное введение санкций против Москвы со стороны США, Британии и Европы может предотвратить якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной.

«Мне кажется, что ответ на гибридную атаку также мог бы быть гибридным. Уверен, что США и Соединенное Королевство вместе с европейскими партнерами могли бы делать больше для нашей обороны. В экономической сфере – санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это «до», а не «после» – исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их (Россию)», – заявил Резников в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого приводит ТАСС.

Он призвал западных лидеров показать Москве, «что это вторжение обойдется дорого» и что санкции могут быть введены незамедлительно. По словам министра, промедление обернется масштабными проблемами для Европы, так как конфликт между Россией и Украиной приведет к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев в страны ЕС.

«Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой», – сказал Резников.

Накануне делегация Конгресса США после визита на Украину встретилась с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, призвав не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».

Ранее Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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