Вылетевший из Москвы «Суперджет» экстренно вернулся в аэропорт Жертвами ДТП с автобусом в Рязанской области стали шесть человек 2 января 2022, 07:58 Текст: Антон Антонов

Рейсовый автобус врезался в опору железнодорожного моста, шесть человек погибли и 14 пострадали, сообщили в УМВД по Рязанской области. Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани», передает ТАСС. ДТП произошло «примерно в 5.45 возле села Вослебово Скопинского района». В автобусе было 49 пассажиров, передает РИА «Новости». На прошлой неделе рейсовый автобус попал в аварию в Новой Москве, перевернувшись после столкновения с легковым автомобилем. 18 декабря автобус въехал во двор дома в Саратове после отказа тормозов. Кроме того, под Ярославлем микроавтобус с детьми попал в ДТП из-за лесовоза, у которого на ходу рассыпался груз бревен.

ВОЗ признала появление нового психического заболевания 1 января 2022, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении. «Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград». По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков. В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры. На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского 1 января 2022, 13:23

Текст: Елена Мирошниченко

Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины. В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство. «Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог. Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений». «А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари 1 января 2022, 19:59 Текст: Елена Мирошниченко

Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного. «Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости». По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания. «После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер. Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире» 1 января 2022, 17:59 Текст: Елена Мирошниченко

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности. В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, сообщает «Царьград». «Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33. «Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22. «Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020. Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой. Украина запретила российским судам входить в свои порты 1 января 2022, 09:10

С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины. Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС. В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых ... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом». Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте. К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других. В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно. Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины. К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым. Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве 1 января 2022, 13:45

Текст: Елена Мирошниченко

В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости». «В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД. Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций 1 января 2022, 14:19

Текст: Елена Мирошниченко

Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. «Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского 1 января 2022, 21:12

Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского. Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни. «Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева. «Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou. «Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov. «Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li. Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде 1 января 2022, 17:39 Текст: Елена Мирошниченко

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. «Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ». Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад. Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год. Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России 1 января 2022, 19:33

Текст: Елена Мирошниченко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что снятые с рейса из Калгари во Франкфурт российские хоккеисты «молодежки» «подставляют Россию и ее болельщиков». «Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс». Он добавил, что не знает, «нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор». Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год. Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Федерация хоккея России (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной России с рейса. Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде 1 января 2022, 15:21

Текст: Елена Мирошниченко

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. «Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС. В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе. Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт». Ранее сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат. Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир. В Германии осудили критикующего Россию евродепутата 1 января 2022, 12:02 Текст: Елена Мирошниченко

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, речь в котором идет о высказывании лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине. В интервью изданиям медиагруппы Funke политик заявил, что ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса. «Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы», – сказал Вебер, а также добавил, что требования России о гарантиях своей безопасности «во многом неприемлемы», сообщает РИА «Новости». Это интервью вызвала отклик читателей. «Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория) Нуланд: «К черту ЕС». Господин Вебер, вероятно, любить пошутить», – написал пользователь Snof в комментариях к публикации. «ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как «единые», – указал Schindelaar. «ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится», – сыронизировал oldy. «Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», – считает Romani_ite_domum. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель – Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно «провалился» и больше не воспринимается всерьез», – заявил Spitzweg. Вебер известен как противник проекта «Северный поток – 2» и сторонник сохранения санкций против России. Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В Киеве предрекли исчезновение Украины 1 января 2022, 13:02

Текст: Елена Мирошниченко

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны. Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости». Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии». «Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он. Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией. Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко 1 января 2022, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости». В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи. Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января. На Сахалине «закипело» море 1 января 2022, 13:09 Текст: Елена Мирошниченко

В сахалинском Корсакове «закипело» море: видео, на котором запечатлено редкое природное явление, опубликовал Telegram-канал SakhFly. Съемка проводилась ранним утром при помощи дрона. Поднявшийся от воды густой туман практически скрыл городской порт. Эффект «закипания» моря может возникать из-за разницы температур воздуха и воды. По данным метеосервисов, в субботу утром в Корсакове было до минус 14 градусов мороза. В то же время температура воды в этом городе редко опускается ниже нуля, сообщает РИА «Новости». Ранее у берегов Евпатории море обрело золотистый оттенок.