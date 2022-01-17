Богатейшие люди мира удвоили состояние за пандемию

Состояние десяти самых богатых людей на Земле выросло в два раза с начала пандемии, говорится в докладе международной организации Oxfam.

«Благосостояние 10 самых богатых человек в мире удвоилось с начала пандемии. Доходы 99% человечества пострадали из-за COVID-19. Растущее экономическое, гендерное и расовое неравенство, равно как и неравенство между странами, разрывает наш мир на части», – цитирует доклад РИА «Новости».

Отмечается, что такое перераспределение доходов произошло из-за «экономического насилия», избранного намеренно как инструмент структурной политики для «самых богатых и властных людей».

Малочисленная мировая элита из 2755 миллиардеров увеличила свои богатства за время пандемии больше, чем за последние 14 лет.

В случае, если 10 самых богатых из них станут тратить по 1 млн долларов в день, то им потребуется 414 лет, чтобы растратить все накопления.

В организации предложили правительствам стран обложить налогом супербогатых за доходы во время пандемии для возмещения затраченных ресурсов и направления средств на то, чтобы помочь планете.