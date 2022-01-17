Пушков указал на несостоятельность трех принципов Запада в отношениях с Россией

«Диалог в сочетании со сдерживанием – формула политической катастрофы. Реализация такого подхода НАТО в последние годы как раз и привела к деградации отношений России с Западом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Франции заявил, что Париж и Вашингтон поддерживают в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».

«Слова Ле Дриана означают, что Франция отказывается от самостоятельной позиции в отношении России, на которую в свое время намекал Макрон. Он говорил о том, что Франция намерена сыграть роль наиболее активного сторонника диалога с Москвой и даже собирался провести работу с Польшей и странами Прибалтики, которые придерживаются наиболее антироссийских позиций. Он утверждал, что НАТО надо поменять свой подход к России и что Европа должна этому способствовать», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Судя по всему, от этих намерений президента Франции мало что осталось, – уточнил собеседник. – Поддержание трансатлантической координации означает встраивание Франции в политику США. А сдерживание – политику военных усилий НАТО по противостоянию России в Европе. Кроме ритуального упоминания «диалога», причем, непонятно во имя каких целей, в этом заявлении нет ничего, что могло бы продвинуть решение острых вопросов, которые накопились между Россией и западных альянсом».

Сенатор уверен: диалог в сочетании со сдерживанием – это формула политической катастрофы. «Сдерживание предполагает сумму враждебных действий по отношению к России, включая военные приготовления со стороны НАТО, поддержку наших противников, военное освоение территорий государств, граничащих с Россией, а также экономические санкции», – указал Пушков.

«На фоне такой политики диалог превращается не более чем в ритуальные обмены мнениями, в ходе которых стороны выдвигают взаимные претензии, но не ищут общей платформы, – пояснил Пушков. – Так что в связке «сдерживание – диалог» всегда доминирует сдерживание, а диалог превращается в дипломатическую вуаль, которая прикрывает противостояние. Эта формула, которой упорно придерживается НАТО последние несколько лет, приводит только к деградации отношений между Россией и Западом».

В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, что Париж и Вашингтон разделяют в отношениях с Россией три принципа: «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».

Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.

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