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В США допустили новые шаги по контактам с Россией на следующей неделе
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Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», – приводит его слова РИА «Новости».
Салливан повторил, что США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Американцы сравнили свои города с российскими
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Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».
«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.
«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.
«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.
«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.
Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.
«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».
Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.
США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Эксперт: Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания военного альянса
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«На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее в МИД РФ сообщили о планах российского лидера провести «инвентаризацию» диалога с Тегераном.
«Теоретически Тегеран ничего не ограничивает от вступления в военный союз с Москвой, хотя сделать на практике это будет непросто. Закон запрещает размещение на иранской территории любых иностранных войск. Однако прямого запрета на членство в военных блоках нет – и этот факт наверняка будет учитываться в ходе беседы Путина и Раиси», – прогнозирует гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Перемены в геополитической реальности могут подтолкнуть обе стороны к сближению в оборонной сфере, полагает эксперт. «Чтобы сообща ограничить в Евразии действия американцев, которые, образно говоря, расталкивают всех локтями, Москва может сделать интересное предложение Тегерану, над которым тот всерьез задумается», – сказал Сафаров.
Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается «под гнетом санкций», добавил аналитик. «За счет помощи Москвы Иран может нивелировать проблемы в военно-техническом плане. Исламская республика имеет законное право обеспечивать свою безопасность – так же, как и Россия уже свободна от всяких международных обязательств в этом смысле. Таким образом, сотрудничество может включать и продажу любого вида современного вооружения, не исключая ракеты», – резюмировал собеседник.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет «инвентаризацию» всей нашей повестки дня».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чуть ли не главной целью визита господина Раиси в Москву, по некоторым данным, является российское оружие. В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по слухам, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном.
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Лавров: Запад зарвался
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Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах Севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности – прим. ВЗГЛЯД), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», – передает его слова ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их.
Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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В Кремле дали оценку переговорам России с США и НАТО
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Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило Bloomberg.
«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», – приводит ТАСС слова Пескова об итогах переговоров с США и НАТО.
Пресс-секретарь главы государства также вновь указал на необходимость получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.
«У нас слишком много напряженности на границе. У нас слишком много напряженности в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечет больше проблем, поэтому это чрезвычайно опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения. Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», – сказал пресс-секретарь президента России.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
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В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В США опубликован новый список санкций против России
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Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект о введении новых санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба законодателя.
«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.
В частности, Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства – премьер-министра, главы минобороны и лично Путина – «заблокировать их собственность и визы».
В пресс-службе добавили, что эти же меры предлагаются в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.
Другой мерой предлагается «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении.
Немедленно ввести санкции Рубио требует и против «Северного потока – 2». Кроме того, проект не будет вынесен на отдельное голосование, а, вероятней всего, будет добавлен к другой санкционной инициативе, исходящей от сенатора-демократа Роберта Менендеса. Инициативы во многом перекликаются, например оба сенатора предлагают санкции против российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT.
Рубио предлагает ввести санкции, «если Россия нарушит территориальную целостность Украины», Менендес – «для сдерживания российской агрессии против Украины». Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2» накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
В пятницу в Минфине заявили, что Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Кроме того, глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
«Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России», – сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
По словам экс-парламентария, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Американская пресса своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов, сделать Украину зависимой от западных кредитов, чтобы уничтожить ее экономику.
Сейчас американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
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Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.
Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»
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«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.
«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.
Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.
Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.
В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».
Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО
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Дискуссии России с США и НАТО пока не дали существенного результата, принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», – говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления разместило посольство России на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.
Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
Он отметил, что «после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась». «Пять «волн» расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам», – заявил Антонов.
«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России», – подчеркнул посол.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», – отметил Антонов.
«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», – подчеркнул посол.
«В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», – заявил Антонов.
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной
Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».
Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал Песков российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».
Песков отметил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.
Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.