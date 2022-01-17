У многодетной курганской блогерши решили отобрать детей за алкостримы

У TikTok-стримерши в Кургане, являющейся многодетной матерью, могут забрать детей после трансляций в нетрезвом виде, сообщили в городской администрации.

«По поступившей информации полиция и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних выехали в данную семью. В настоящее время, дети находятся в безопасности. Решается вопрос о временном помещении детей в областной социально-реабилитационный центр», – говорится в ответе администрации под постом с видео женщины, передает Ura.ru.

Отмечается, что в этом ролике запечатлено, как женщина ведет трансляцию в состоянии опьянения.

Ролики начали публиковать в курганских пабликах во «ВКонтакте». В одном из них она вышла в эфир около 1 часа ночи, там она материлась и включала музыку. Женщина сообщала, что у нее трое детей: девяти, четырех лет и годовалый малыш.

Семья также состоит на учете в инспекции ПДН ОП-4 УМВД по Кургану как неблагополучная, указали в региональном УМВД.

«В адрес сразу выехали сотрудники ПДН и представители опеки. Детей изъяли и передали бабушке, на мать составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. В настоящее время в отношении матери проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – заключили в ведомстве.

В 2020 году в России стала широко обсуждаться тема трэш-стриминга – трансляций в состоянии алкогольного опьянения с демонстрацией неподобающего поведения, физического насилия и т.д.

В декабре того же года в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером Reeflay, умерла. Cуд арестовал блогера.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направляли на психологическую экспертизу.

Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.