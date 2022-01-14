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В Роспотребнадзоре рассказали о скорости заражения человека «омикроном»
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Инкубационный период у штамма коронавируса «омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, человек, который встречает этот вирус, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения большой, передает ТАСС.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки – до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она добавила, что вирус быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому передается быстрее.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
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Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.
В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».
После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».
Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.
Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
В отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
«Она (боль в груди) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «Москва 24».
Иммунолог объяснил, что есть более характерные симптомы для омикрон-штамма. «Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», – отметил Болибок.
Он добавил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент России Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
Тест на коронавирус Нурмагомедова дал положительный результат, передает ТАСС со ссылкой на портал Asian MMA.
Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.
Напомним, Нурмагомедов победил ирладского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 осенью 2018 года. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.
В своем последнем поединке он победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры.
В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. 4 июля отца его похоронили в Дагестане.
Сам чемпион UFС прокомментировал смерть отца через месяц после трагедии.
Губернатор Подмосковья заявил о вводе ограничений при осложнении ситуации с COVID
Власти Подмосковья планируют вводить ограничения при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил 13 января губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Если на то будут основания, конечно, ограничения. <...> Все, что связано с режимом в транспорте. Это уже всем хорошо известные мероприятия. Если будет такая угроза, то, безусловно, мы будем реагировать», – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, за три дня в регионе стало больше зараженных коронавирусом в два раза. Речь идет о штамме «омикрон». Воробьев добавил, что все прогнозы специалистов подтверждаются.
Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Вирусолог призвал игнорировать звезд, называющих себя экспертами по ковиду
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«Нужно не просто ограничивать в Сети спекуляции непрофессионалов на теме вакцинации, а ввести ответственность за это», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Георгий Викулов. Ранее стало известно, что распространение ложной информации о ковиде в Сети приносит авторам блогов миллионы рублей.
«Если я буду говорить о зданиях, каких архитекторов заинтересует мой обывательский отзыв?», – сказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, то же самое касается людей, которые никогда не работали в медицине, не имеют медицинского образования – тем более профильного – но на правах профессионала рассуждают о ковиде.
Врач напомнил, что в медицине более 200 специальностей, и только специалисты, которые каждый день работают по своему направлению и имеют соответствующую экспертизу, могут давать оценки. Прочтение же нескольких книг о биологии и медицине не делает из людей профессионалов, заметил Викулов.
«У меня специальность – иммунолог-аллерголог, инфекционист, и я не могу делать абсурдные заявления, что вакцинация не помогает. Вакцинация за двухсотлетнюю историю доказала свою эффективность. В странах, где вакцинированных более 70%, достигнут популяционный иммунитет и минимальное количество смертей. Этим все сказано», – подчеркнул медик.
Собеседник поддержал практику блокирования в Сети за неправомочные, неэкспертные высказывания про инфекции. «Если это мнение не подтверждено никем – надо блокировать. Иначе мы увидим полный бардак, и можно будет говорить что угодно. Полной свободы в этой теме не может быть», – отметил эксперт.
Медик также напомнил, что в научных, в частности – в медицинских изданиях, нет рекламы – чтобы не было материалов с предвзятым смыслом, и чтобы ничего не отвлекало от контента.
В этой связи Викулов призвал людей, имеющих какие-то вопросы по вакцинации, обращаться к профессионалам, а не к Youtube-каналам селебритис. «Люди доверяют артистам, и поэтому, к сожалению, у них возникают сомнения по поводу вакцинации», – посетовал профессор, напомнив, что у актрисы Марии Шукшиной заблокировали Youtube-канал за распространение фейков о коронавирусе.
Собеседник также раскритиковал антипрививочника Александра Редько, который не является практикующим хирургом, и потому, как считает Викулов, не имеет права говорить вирусных инфекциях.
«Редько говорит, что посещает ковидные центры, проверяет, как они работают. Кто его наделил такими полномочиями? Разве инфекционисты ходят по операционным, проверяют как работают хирурги?», – возмутился Викулов.
Врач также напомнил, что среди депутатов Госдумы представлены люди самых разных специальностей, и относящиеся к медицине законы не обсуждают политики или химики. «Есть же депутаты-медики, вот их надо в первую очередь спрашивать о ковиде», – сказал Викулов, комментируя заявления парламентариев, в особенности – из фракции КПРФ, некомпетентных в медицине.
Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил
, что отрицание вакцинации от коронавируса – не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа.
Стоит отметить, что распространение ложной информации о коронавирусе и против прививки стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
В конце прошлого года президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции раскритиковал политиков, которые выражают сомнения по поводу необходимости вакцинации, чтобы повысить свой рейтинг. Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», сказал глава государства.
Также сообщалось, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.
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Врач сказал, когда лучше вакцинироваться от COVID-19
Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма «омикрон», желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет. При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению инфекциониста, хотя «омикрон» хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации. «Непривитые переносят омикрон-штамм по-разному, но он протекает легче, чем «дельта». Если «омикрон» будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», – отметил Поздняков.
При этом врач добавил, что из-за заразности «омикрона» может вырасти общее число тяжелых случаев. «Допустим, на 10 тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится та же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до 10 тысяч, а если 10 миллионов, то получится 100 тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом «омикрон» общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти», – привел пример Поздняков.
По мнению врача, «с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла».
Напомним, 12 января президент Владимир Путин заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Российские НКО научились сотрудничать с государством на равных
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Фонд президентских грантов выделил четыре миллиарда рублей на поддержку некоммерческих организаций. Добрая половина этих денег достанется социальным и волонтерским НКО, помогающим людям в условиях пандемии. Как сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, почти такую же сумму НКО сумели найти и сами – за счет софинансирования, что делает их по сути равноправными партнерами для государства.
В четверг в Москве состоялось заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества. В заседании, которое провел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, участвовали гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и председатель объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов Андрей Клепач.
Заседание длилось больше часа, после чего участники объявили об итогах: в этот раз гранты более чем на 4 млрд рублей получат примерно две тысячи социально ориентированных НКО. При этом самым популярным оказалось направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», на втором месте – «Соцобслуживание и соцподдержка граждан». На третьем – «Сохранение исторической памяти».
Как отметил Кириенко, охрана здоровья стала самым популярным направлением с начала пандемии. «Самый большой грант – 56 млн рублей, его получает «Русфонд» на реализацию проекта «Доставка жизни», помощь людям, нуждающимся в пересадке костного мозга. Они обеспечивают подбор доноров и трансплантацию», – пояснил первый замруководителя администрации президента.
«У нас всегда до пандемии первое место среди направлений занимала социальная поддержка. В последние два года – с учетом пандемии – на первое место вышли проекты из категории защиты здоровья, – заявил Кириенко, отвечая на вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД. – Среди них – большое количество проектов, связанных с той поддержкой, которую оказывали людям социально ориентированные НКО на фоне пандемии. А они огромный объем работы выполняют с привлечением волонтеров. Средства из грантов могут идти, например, на средства индивидуальной защиты для самих волонтеров, а также на приобретение продуктов питания и средств для оказания помощи пожилым людям».
Кроме того, напомнил он, сложности в последнее время возникли у многих приютов для животных, поскольку им до пандемии обычно помогали бизнесмены-меценаты, однако теперь их возможности тоже сузились.
«В таких приютах трудится много волонтеров, причем безвозмездно. А вот на корм для животных, на лекарства – на такие цели средства тоже могут идти из грантов», – пояснил Кириенко.
«Если еще пять лет назад у нас о поддержке и одобрении социально ориентированных НКО и волонтеров говорило около 40% населения, то сейчас – больше 90%.
От 15 до 16 млн человек в стране говорят, что хотя бы раз в течение года принимали участие в том или ином благотворительном либо волонтерском проекте. И в два раза больше людей говорили, что готовы принять в этом участие. Мне кажется, это свидетельствует об определенном потенциале. Есть куда двигаться», – заявил первый замглавы администрации президента.
Фонд президентских грантов начал работу в апреле 2017 года. Он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты российским НКО для проектов по 11 направлениям, охватывающим весь спектр общественной жизни. За весь период работы помощь получили более 20 тыс. проектов.
Кириенко отметил, что за пять лет работы Фонда на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из федерального бюджета выделено 47 млрд, а с учетом софинансирования – более 83 млрд рублей. При этом первый замглавы администрации президента подчеркнул: организаторы особо следят за тем, чтобы гранты в большей степени шли регионам, а не Москве. «В этом году столичные организации получили самую маленькую сумму за все пять лет», – указал он.
Хотя нынешний конкурс – уже двенадцатый для Фонда, по-прежнему остается высокой доля НКО, получающих от него помощь впервые. Так, по словам Кириенко, в этот раз 33% победителей составляют НКО, которые ранее не получали гранты. Доля тех, кто уже участвовал в конкурсе, но раньше не выигрывал, составила 16%. Есть среди победителей и НКО, упорству которых, по словам организаторов, можно только позавидовать. Так, к примеру, лишь с двенадцатой попытки удалось победить башкирской некоммерческой организации «Ихтирам» («Уважение»). Она получит 472 тыс. рублей на создание «Пункта проката технических средств реабилитации «Забота». Команда проекта закупит технические средства реабилитации – трости, ходунки, кресла-коляски, которыми смогут воспользоваться люди с инвалидностью.
Лишь с одиннадцатой попытки выиграла конкурс НКО «Добро рядом» из села Лямбирь (Мордовия), получив 493 тыс. рублей на проект «Золотой возраст». Авторы инициативы планируют организовать для пожилых селян регулярные спортивные тренировки – они будут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, играть в шахматы.
Всего же в этот раз было подано 10 484 заявки из всех регионов, до независимой экспертизы было допущено 10 004 инициативы. «Определены 1942 некоммерческие организации – победители, им выделено 4 млрд 35 млн рублей», – объявил Кириенко. Еще 3 млрд 288 млн рублей, то есть еще 81%, организации-победители, по его словам, привлекают самостоятельно – в качестве софинансирования. Эти финансовые показатели говорят о том, что НКО научились сотрудничать с государством по сути в статусе равноправного партнера.
Кроме того, растет роль Фонда президентских грантов в поддержке НКО через передачу им наработанного ранее опыта, добавил Кириенко. «Это, на мой взгляд, одно из важнейших изменений: фонд не просто занимается справедливым распределением денег, но вносит все больший вклад в организацию системы учебы и обучающих встреч», – подчеркнул он. По словам Кириенко, для ста человек из числа победителей конкурса будет организована «большая учеба». Затем «учеников» попросят проводить подобные тренинги в регионах «с молодыми, менее опытными НКО», чтобы они также перенимали опыт, пояснил он.
«Если у какой-то некоммерческой организации, у неравнодушных людей появится сегодня желание помогать гражданам, им не обязательно придумывать проект заново.
Им достаточно зайти на сайт Фонда президентских грантов и просто изучить лучший опыт», – отметил первый замглавы администрации президента. «Им подскажут, куда поехать и посмотреть, как это делается. Для них организуют соответствующую учебу, им преподадут все необходимые методики. Вот эта передача опыта – это, может быть, даже более значимо, чем просто распределение денег», – подчеркнул Кириенко.
«Помимо Фонда президентских грантов, у нас с прошлого года начал работать Президентский фонд поддержки культурных инициатив. В этом году у него распределяются уже 8 млрд рублей», – добавил Кириенко.
«У самого Фонда президентских грантов сумма осталась неизменной – 10,2 млрд рублей, но возможностей поддержки социальных проектов становится больше, потому что тогда не было Фонда культурных инициатив. У нас из этих 10,2 млрд рублей 1 млрд 650 млн рублей уходили как раз на два направления, связанных с культурой: поддержка культурных проектов, а также отбор и поддержка талантливой молодежи в сфере культуры», – сказал он, уточнив, что теперь все эти заявки перешли в Фонд поддержки культурных инициатив.
Что касается проектов, одобренных в четверг координационным комитетом, то они могут стартовать уже с 1 февраля. Тогда же начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов этого года.
В Крыму решили возвратить режим QR-кодов при посещении общественных мест
Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
«В абзаце первом подпункта 14.1: слова «с 20 января 2022 года» заменить словами «с 17 января 2022 года», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Запрет распространяется на совершеннолетних и касается посещения ресторанов, кафе, фуд-кортов, салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, саун, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, цирков, торгово-развлекательных центров, пеших и автобусных экскурсий.
Для посещения теперь нужно предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный тест.
Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
Ранее стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах.
Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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В России за сутки выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3547 (14,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 747 125 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5712, Санкт-Петербурге – 2708, Московской области – 1990.
Также за сутки зафиксировано 739 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 319 911 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека, всего выздоровели 9 809 300 человек.
Накануне, 13 января, в России выявили 21 155 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2665.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политолог: Доработку закона о QR-кодах неправильно трактовать как победу антипрививочников
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«Дальнейшая судьба законопроекта о QR-кодах зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о выдаче сертификатов по факту наличия антител», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Склянчук. О том, что рассмотрение законопроекта в Госдуме отложено по предложению ЕР в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Андрей Турчак и партия «Единая Россия» руководствовались, прежде всего, здравым смыслом. Сегодня последний день внесения поправок. На следующей неделе Госдуме и профильному комитету нужно было бы определяться с рассмотрением законопроекта во втором чтении. Поэтому сегодняшнее решение – это еще и показатель политического планирования, которое выстроено в «Единой России», – отметил политолог, эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. Уже на следующей неделе на Совете Госдумы должно быть принято официальное решение отложить рассмотрение этого документа для его доработки.
«Дальнейшая судьба законопроекта зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о внедрении практики выдачи сертификатов по факту наличия антител», – отметил эксперт. Он также поддержал инициативу заменить термин «QR-код» на «медицинский паспорт»,так как требования закона должны быть «интуитивно понятны хипстеру и доярке, молодому и пожилому человеку».
Склянчук сообщил, что, по данным социологов у некоторых граждан закон действительно вызывал опасения в связи с планировавшимися ограничениями на посещение общественных мест без QR-кодов. «Негативные ожидания граждан от введения QR-кодов основаны на понимании, что в реальной жизни они все равно бы не дали стопроцентную эффективность, а повседневность бы изменили сильно. Опасения связаны, прежде всего, с разделением граждан – у кого-то есть смартфон, у кого-то нет. Кто-то сделал прививку, а кто-то нет. Кто-то маску носит правильно, а кто-то на подбородке, и так далее», – говорит эксперт.
При этом решение отложить рассмотрение законопроекта было принято не под давлением противников вакцинации, отметил собеседник. «Здесь нет отхода от федеральной линии, связанной с различными способами противодействия распространению коронавируса. Наоборот, это поддержка линии на обязательную вакцинацию с помощью косвенных и сопутствующих мер, которые побуждали к вакцинации путем разъяснения и убеждения. Поэтому я считаю, что неправильно трактовать это как победу антипрививочников. Здесь основной движущей силой были привитые люди, которые не хотели превращения собственной повседневной жизни в подобие режимного пионерского лагеря, где все ходили бы с определенными маркерами», – пояснил Склянчук.
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено по предложению партии. При этом в ЕР ознакомились с вносимыми ко второму чтению поправками. Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта». Этот документ был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря, второе чтение намечалось на середину января.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал Турчак. Он добавил, что «сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям».
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство совместно с ЕР решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По словам Голиковой, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».
Вице-премьер заверила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
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Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство России якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.
Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.
Онищенко поддержал решение отложить принятие законопроекта о QR-кодах
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Система QR-кодов могла бы пригодиться не только в наступающей волне коронавируса, но и в других случаях в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя решение отложить законопроект о QR-кодах на фоне волны «омикрон».
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить. Он пояснил, что законопроект готовился во время четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», однако сейчас необходимо учесть новый штамм «омикрон».
«В принципе, это была бы достаточно удобная схема коммуникации между гражданами и всякими надзирающими органами, которые блюдут исполнение требований. Если бы этот инструмент работал, то было бы неплохо, хотя он достаточно дорогой. Но апробация этого метода нам бы еще пригодилась при различных инфекционных болезнях и других случаев. IT-технологии не помешали бы нам. Доработают – примут», – говорит Онищенко.
Он призвал не заморачиваться насчет QR-кодов и стараться в первую очередь обезопасить в грядущей волне себя. В первую очередь, гражданам нужно понимать, что вероятность заражения коронавирусом с приходом штамма «омикрон» возросла в разы, учитывая его контагиозность.
«В связи с этим человек должен оценить, во-первых, привит он или не привит. Если привит, не пришло ли время для ревакцинации, а если не привит – начинать прививаться. Если гражданин переболел, то здесь нужно, опять же, оценить это с точки зрения рекомендованного срока ревакцинации после заболевания», – рекомендует врач.
Кроме того, продолжат собеседник, необходимо принять для себя следующую парадигму поведения: вести разумный здоровье-сберегающий образ жизни, который прежде всего предполагает без необходимости не пребывать на массовых мероприятиях, даже если он имеет прививку или ревакцинирован, пользоваться средствами защиты (маски), избегать близкого контакта с другими людьми (исключить объятия и поцелуи), соблюдать гигиену рук.
Он напоминает, что на неделе появлялись сообщения о том, что только за сутки в мире выявлено около 1,2 млн случаев заражения «омикроном». В среду вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев «омикрона», поэтому нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране не избежать.
«Запаздывание, в хорошем смысле, пятой волны коронавируса в нашей стране вызвано разным циклом праздников. Но смотря на то, как развивается заболевание в других странах, мы уже сейчас можем заведомо снизить заболеваемость. Сегодня мы провожаем старый Новый год, до 19 числа идут Святки, которые предполагают ходьбу друг другу в гости, собираться за общим столом, дарить подарки – это хорошая традиция, от нее не нужно отказываться, но следует сменить формат празднования. Лучше не ходить по гостям, а собраться семьей за столом, созвониться по видеосвязи с теми, кого хотелось пригласить (они в свою очередь соберутся семьей за своим столом)», – предлагает Онищенко.
Такой онлайн-ужин, по мнению депутата, будет ничуть не хуже очной встречи: люди также смогут общаться друг с другом, говорить тосты, отмечать праздник, но уже на безопасном расстоянии, не подвергая риску свое здоровье. Также он отметил, что с особой осторожностью следует находиться в метро, соблюдая все противоэпидемические меры, и выразил необходимость сместить гражданам рабочий график, чтобы снизить количество людей, одновременно едущих на работу, либо, по возможности, перейти на удаленный режим работы самостоятельно.
Ранее, на совещании с членами правительства глава России Владимир Путин сообщил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. В связи с этим он поручил за пару недель подготовиться к новому витку пандемии COVID-19.
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Собянин спрогнозировал прирост в 7 тыс. случаев коронавируса в Москве за сутки
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в российской столице может дойти до 7 тыс. человек, заявил мэр города Сергей Собянин.
«По данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни – вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом», – цитирует Собянина РИА «Новости».
Он добавил, что рост может с высокой вероятностью продолжится на следующей неделе. При этом число тяжелых случаев не растет, также не увеличивается число госпитализаций.
«Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», – подвел итог градоначальник.
Ранее глава города сообщал, что правительство Москвы отмечает значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны.
«Единая Россия» поддержала перенос рассмотрения закона о QR-кодах
Важно не допустить спешки при принятии законопроекта о ковид-сертификатах, необходимо учесть все предложения и поправки от избирателей, позиция фракции солидарна с позицией партии, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
«Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет, и не будет. Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник, 17 января, мы рассмотрим этот вопрос на заседании Президиума фракции», – приводятся на сайте фракции «Единой России» комментарий Васильева.
По его словам, все это время шла серьезная и обстоятельная работа с правительством, депутаты фракции «Единая Россия» встречались с людьми, с экспертами.
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции и член фракции ЕР Василий Пискарев заявил, что комитет будет рекомендовать нижней палате отложить рассмотрение данного законопроекта.
«Этот вопрос мы вынесем в понедельник на обсуждение Совета Государственной Думы. Поправки из регионов и предложения от наших избирателей продолжают поступать. Они обязательно должны быть услышаны и учтены», – отметил парламентарий.
В свою очередь, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что совместное решение, выработанное правительством и партией «Единая Россия» отражает текущую, быстроизменяющуюся ситуация в стране и мире.
«Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» – это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права», – отметил он.
Ранее стало известно, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России».
«Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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