Саакашвили пообещал весной сменить власть в Грузии

Находящийся под арестом экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ гражданин Украины Михаил Саакашвили пообещал весной добиться смены власти в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В четверг он выступил в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении границы, заявив, что «прибыл только с одной целью – добиться масштабного протеста и внеочередных выборов в парламент, и это должно произойти не позже этой весны».

«Мы победим, история меня оправдает, – сказал Саакашвили. – Только 20% Грузии считает, что я должен сидеть в тюрьме».

Бывший президент заявил, что в какой-то момент на улицы Тбилиси должно выйти 200 тыс. человек, чтобы вызволить его из тюрьмы.

«У нас много работы, а времени мало, потому что страна находится в дерьме, – заявил он. – Мое возвращение является последним гвоздем в гроб нынешней власти Грузии».

«Готовимся к решающему дню, неделе или месяцу, я тоже участник борьбы, не опускаем руки, переходим в атаку под знаменем национального согласия для спасения Грузии», – призвал Саакашвили, пообещавший в случае возвращения во власть привлечь инвестиции на сумму в 10 млрд долларов, а минимальную зарплату установить на уровне 1 тыс. долларов.

При этом он сообщил, что у него «тяжелое неврологическое заболевание, которое не лечится в Грузии».

Саакашвили в своем выступлении несколько раз оскорбил судей и прокуроров, в том числе сравнив их с уличными собаками, а также пообещал, что после возвращения во власть на месте здания Тбилгорсуда устроит ночной клуб.

«Я люблю в клубы ходить и носить цветную одежду», – признался он.

Саакашвили в очередной раз заявил, что его хотят убить президент России Владимир Путин и основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Также он говорил о своей роли в украинской политике, отметив, что бывший президент Петр Порошенко предлагал ему пост премьера, а нынешний лидер Украины Владимир Зеленский – должность вице-премьера.

Саакашвили, уже осужденный на три и шесть лет лишения свободы – за превышение служебными полномочиями и коррупцию, отбывает срок в тюрьме в Рустави. Против него ведется еще три процесса. Саакашвили нелегально проник в Грузию в конце сентября на пароме с молочными продуктами из Украины, за это ему грозит до пяти лет. В Грузии сроки приговоров не суммируются, а наказание отбывается по самому максимальному из них.

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