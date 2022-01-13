Рябков предположил реакцию США на помощь стран ОДКБ Казахстану

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на США произвело впечатление, как страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказали помощь Казахстану, направив в республику миротворцев по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации», – заявил дипломат интервью RTVI, передает ТАСС.

Рябков отметил, что в ходе переговоров в Женеве и в Брюсселе по гарантиям безопасности тема миротворческой операции ОДКБ в Казахстане не звучала, но этот сюжет «незримо присутствовал, был фоном».

Ранее в Минобороны России сообщили, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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