Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев

Американист: США и НАТО готовы торговаться с Россией

«Мы помним, что проект Москвы о гарантиях безопасности был очень прямым, сильным, и во многом застал врасплох истеблишмент и в Вашингтоне, и в Брюсселе. То, что звучит теперь – завуалированная попытка Америки жестко ответить России», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя заявление Госдепа о готовности обсуждать с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО.

«Сейчас американцы немного пришли в себя и пытаются как-то симметрично ответить. Если вы требуете от нас каких-то ограничений в плане военных учений, неразмещения ракет, диалога с Украиной и так далее, то мы пойдем «ва-банк» и предложим еще и Финляндии вступить в НАТО. Потом, скорее всего, этот вопрос американцы помусолят и снимут с повестки, представив такой шаг, как некую уступку России. Это попытка придумать искусственную историю и потом подать ее как смягчение своей позиции, а в ответ требовать от Москвы в виде отказа от размещения ракет и маневров на наших западных рубежах. Типичный прием для, может быть, не самых честных переговоров», – пояснил американист Малек Дудаков.

Если следовать логике Нуланд, то получится вместо «финляндизации» Украины, о которой говорят в Москве, произойдет, наоборот, «украинизация» Финляндии, добавил американист. «На самом деле это тот вопрос, который (даже если встанет на повестку дня) будет обсуждаться годами. Так что маловероятно, что Швеция или Финляндия примкнут к НАТО в среднесрочной перспективе. Но в условиях постоянного западного давления на Россию, и такой сценарий все же не исключен. На фоне общей нестабильности в Европе не стоит его сбрасывать со счетов», – предупреждает Дудаков.

В среду замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсудить с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО, как только эти страны изъявят такое желание. В начале января финский президент Саули Ниинисте заявил, что требования России, выдвинутые в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности. Он также напомнил, что Хельсинки сохраняет за собой право подать заявку в НАТО.

Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные заявления финского руководства могут быть попыткой растянуть военно-политические оборонительные усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик. В связи с этим политолог Евгений Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии.

Напомним, что в декабре МИД России распространил проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Так, Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство об отказе от дальнейшего расширения, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до подписания Основополагающего акта Россия – НАТО).

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил: члены НАТО выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе: Москва настаивает, чтобы в НАТО отказались от приема Украины, тогда как Столтенберг подчеркивает открытость альянса для других стран.

«Вашингтон мог бы пойти на уступки и заверить Москву хотя бы устно, что Украины не будет в НАТО, – заметил в этой связи Дудаков. – Напомню, что многие члены альянса не горят желанием видеть украинцев в НАТО. Да и у самой Украины слишком много внутренних проблем, чтобы прям сейчас говорить о ее членстве».

Пункты российского плана, которые касаются Украины, для Вашингтона на самом деле не принципиальны, считает Дудаков. «Запад пытается выторговать себе что-то более глобальное в обмен на ряд уступок Москве. Это может касаться наших отношений с Китаем – в контексте общего противостояния Вашингтона с Пекином. США и будут пытаться отдалить Россию от Китая. В целом, судя по предварительным данным об итогах заседания в Брюсселе, можно сказать: США и НАТО готовы торговаться с Россией», – уверен эксперт.

«Я думаю, итоги встречи вполне ожидаемы: в тех вопросах, где стоило ждать подвижек, мы их увидели», – сказал Дудаков. Если действительно возобновится работа представительств России и НАТО в Брюсселе и Москве, это будет важным сдвигом, считает он. «С работы дипломатических служб должно начинаться любое налаживание отношений. Это будет шаг в развитии гражданского сотрудничества России и США», – подчеркнул аналитик.

Собеседнику также внушают оптимизм слова Столтенберга о готовности обсуждать ограничения по ракетам и ядерному оружию. «Вопрос по размещению ракет средней и малой дальности принципиален для обеих сторон. Об этом американцы говорили ранее: они согласны с оценкой России об опасности ядерного конфликта и обещали приложить все усилия, чтобы этого конфликта никогда не случилось, потому что в нем не будет победителей», – напомнил политолог.

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