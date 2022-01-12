США призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны маневров или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США РИА «Новости».

Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в «атмосфере деэскалации».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что для прогресса в ситуации вокруг Украины требуется обеспечить снижение напряженности. «Мы заявляли о серьезной озабоченности наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем отслеживать их военную активность около украинской границы. И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия», – приводит слова Псаки ТАСС.

При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выступила с утверждением, что США не наблюдают со стороны России действий по «деэскалации» ситуации вокруг Украины, которые необходимы для успеха переговоров с Москвой.

«Мы не видим каких-либо шагов [по деэскалации] <…>, – сказала Нуланд. – По мере продолжения этих переговоров (с Россией по безопасности) они не могут быть успешными, пока мы не будем [их проводить] в атмосфере деэскалации». Также Нуланд выступила с утверждением, что развертывание «сотен тысяч военнослужащих» около границы с Украиной «чрезвычайно затратно» для России.

В то же время представитель американской администрации призвала население Украины «к единству». «Национальное единство особенно необходимо в данный момент. Ваша независимость и суверенитет касаются <…> ваших европейских устремлений. Но сейчас важно быть едиными в контексте происходящего», – сказала она.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД