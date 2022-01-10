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Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом
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Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет
Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве.
«Переговоры завершились минут десять назад», – подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.
Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Окончания переговоров около постпредства США ждали свыше 50 иностранных и российских корреспондентов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Путин: В Казахстане использовались майданные технологии
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В Казахстане использовались майданные технологии, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Путина на саммите ОДКБ.
Он также заявил, что совместные шаги по оказанию помощи Казахстану со стороны ОДКБ были согласованы максимально оперативно.
«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России.
По словам Путина, ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. «Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезные и волнующие всех нас вопросы – о ситуации в Казахстане и мерах её нормализации. Это касается всех нас», – сказал Путин.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны». Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что не согласен с оценкой, что произошедшее в республике было попыткой цветной революции, назвав случившееся гибридной террористической атакой. В МВД сообщили, что почти 8 тыс. человек были задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что главной целью террористов была попытка госпереворота, подрыв конституционного строя, захват власти.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
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Возникшие в Казахстане угрозы не являются стихийной акцией в связи с ростом цен на топливо, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы
США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, заявила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Страны Европы испугались экономического ущерба из-за грозящих России санкций США
Ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу экономического ущерба от новых санкций против России, если они будут введены.
Отмечается, что не все западноевропейские союзники США до сих пор одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Несколько стран опасаются ощутимых последствий для своей экономики, а также ответных действий со стороны России, которая может прекратить поставки газа в Европу. Принятие соглашения по некоторым из антироссийских санкций может оказаться непростой задачей для США и стран Европы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию, если ситуация вокруг Украины ухудшится.
Киев и западные страны обвиняют Москвы в стягивании войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.
В ходе последних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер объяснил, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Путин разъяснил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане
Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что размещение подразделений организации произошло на основании официального запроса руководства республики, что соответствует четвертой статье Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
По его словам, военные ОДКБ проходят обучение по общим программам, имеют совместимое вооружение, технику и связь. «Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений», – сказал Путин.
«Планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», – указал он.
Глава государства отметил, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт.
«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления. Путин отметил, что в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», в том числе прошедших подготовку в лагерях за рубежом.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за оказанную помощь и боевое братство на фоне массовых беспорядков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин предложил Рахмону созвониться после встречи лидеров ОДКБ
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону созвониться после видеоконференции лидеров стран ОДКБ для обсуждения текущих вопросов.
«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«Спасибо», – сказал Рахмон.
Ранее в понедельник началась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванная по инициативе Казахстана. Участие в ней подтвердили все государства – члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
На прошлой неделе Путин провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Рябков оценил возможность нового раунда переговоров с США по безопасности
В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций с США.
«В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной, хотя, по его словам, прогресс и не был достигнут.
«Я не считаю ситуацию безнадежной. Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться», – рассказал Рябков.
Замминистра отметил, что «сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом».
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что делегации США и России подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана.
Она добавила, что «в предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)».
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.