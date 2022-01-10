Канатная дорога загорелась на Эльбрусе

В ночь на 10 января на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Как сообщили в ведомстве, огонь охватил ангар на поляне Азау, в котором стоят кабинки канатной дороги, площадь пожара составила 300 кв. метров.

«Сигнал о происшествии поступил 10 января в 1.23. К тушению привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 31 человека и семь единиц техники. В 05.04 пожар был ликвидирован», – передает «Российская газета» сообщение МЧС.

В ангаре находились запасные и неэксплуатируемые кабины канатной дороги, поэтому происшествие не повлияло на работу подъемников. Спасатели уточнили, что горела внутренняя отделка помещения. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Поляна Азау – нижняя станция канатной дороги на Эльбрусе. Она находится на высоте 2300 метров над уровнем моря.

Напомним, в сентябре находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды разнились: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 людях.

Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.

Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Участвовавших в спасении альпинистов на Эльбрусе специалистов представят к государственным и ведомственным наградам.