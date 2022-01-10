Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек

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Экс-начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса
Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Дерябина.
Квашнин возглавлял Генштаб ВС России с 1997 по 2004 год. Генерал армии. Герой Российской Федерации.
Вирусолог назвал необычную способность «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Дельта» еще месяц назад царствовала почти во всем мире безраздельно. Теперь приходит «омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться. Он начинает вытеснять «дельту». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одной и того же человека», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, «сам «омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, – то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, – но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается «омикрон». Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», – подчеркнул профессор.
Ранее главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.
В Роспотребнадзоре назвали симптомы при заражении гриппом и COVID-19
Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто, но возможно. Как отметила специалист, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, добавила доктор медицинских наук, передает РИА «Новости».
«Если через какой-то промежуток времени [к симптомам заболевания гриппом] присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», – пояснила Руженцова.
При этом, по ее словам, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, симптомы могут обеих инфекций могут возникнуть почти одновременно.
Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова.
Специалист Роспотребнадзора добавила, что в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов.
«Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова», – заключила она.
Ранее сообщалось, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе.
В России за сутки выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 16 735 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 735 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 618 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3694, Санкт-Петербурге – 1291, Московской области – 899.
Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 314 604 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек, всего выздоровели 9 645 712 человек.
Накануне, 6 января, в России выявили 15 316 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1419.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Италии жителей старше 50 лет решили штафовать за отказ от вакцинации
Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере 100 евро за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает газета «Стапма».
Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет.
Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до 1,5 тыс. евро предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата, передает ТАСС.
В целом сумма штрафов за отсутствие ковид-сертификата у посетителей общественных мест колеблется от 400 до 1 тыс. евро, напомнили в правительственном дворце Киджи.
Правило об обязательной вакцинации людей старше 50 лет уже вступило в силу. Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля. Обязательная вакцинация также распространяется на ряд категорий трудящихся, включая медперсонал, работников учебных заведений, сотрудников служб охраны правопорядка.
Согласно принятому ранее решению, с 10 января ковид-сертификат на основе вакцинации или перенесенного заболевания, срок действия которого сокращается до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения и центы, спортзалы, конгресс-центры. Базовый документ, для которого достаточно отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста, необходим будет для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров.
Ранее жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро.
Хоккеисты и тренеры ЦСКА зразились коронавирусом
Результаты тестов на коронавирус трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА дали положительные результаты, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Имена заразившихся не называются, сообщил источник РИА «Новости».
В пятницу армейцы проведут домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подольского «Витязя», в воскресенье на выезде встретятся с петербургским СКА.
Ранее коронавирус выявили в екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве». КХЛ отменила матчи екатеринбуржцев против хельсинского «Йокерита», омского «Авангарда» и рижского «Динамо». Также перенесены встречи «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и «Динамо» (Рига).
Ранее встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде была отменена из-за случая заражения коронавирусной инфекцией в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Позже, из-за выявлений заболевания COVID-19 ряда спортсменов нескольких других сборных Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение турнира.
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Вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль
Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID «Спутником», смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве.
«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.
При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым «Спутником», необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.
Вопросы въезда туристов из России потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран», отмечает дипмиссия. «В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей», – отмечает посольство.
Напомним, 3 января сообщалось, что Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.
На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек
В акциях протеста против введения вакцинных пропусков во Франции приняли участие около 105 тыс. человек, сообщает МВД страны.
Так, в Париже прошли несколько протестных акций, собравших около 18 тыс. человек. Против участников одной из них силовикам пришлось применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали трое правоохранителей, задержаны 10 человек. Всего во Франции прошло 179 акций протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.
Венгрия получила партию российской вакцины «Спутник Лайт»
Партию российской вакцины «Спутник Лайт» доставили в Венгрию, после оценки венгерских экспертов Будапешт может начать переговоры с Москвой о закупке препарата для третьей вакцинации, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Сотрудничество России и Венгрии (в сфере вакцинации населения – прим. ВЗГЛЯД) продолжается, прибыла первая партия... российской вакцины «Спутник Лайт», которая используется в немалом количестве государств в качестве третьей вакцины», – пояснил Сийярто в Facebook, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «Спутник Лайт» в качестве препарата для третьей вакцинации уже используется в ОАЭ, Бахрейне, Аргентине, Индии. Среди европейских стран «Спутник Лайт» использует Сан-Марино и планирует начать использовать Сербия.
По его словам, эксперты Национального центра общественного здоровья сейчас изучают эту вакцину, и если они решат, что препарат безопасен, эффективен и подходит для третьей вакцинации, Венгрия обязательно начнет переговоры с российским производителем.
Министр отметил, что благодаря сотрудничеству Москвы и Будапешта в области вакцинации в Венгрии был привит почти один миллион человек и страна первой в Европе достигла порога в 60% вакцинированных.
«Чем больше вакцин доступно, тем лучше. Чем больше вакцин смогут использовать венгры, тем лучше», – подчеркнул Сийярто.
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Напомним, что Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава РФ о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории страны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.
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Врач рассказала о редких случаях изменения вкуса и запаха при «омикроне»
Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса «омикрон» регистрируются редко, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Ранее в Нижегородской области был зафиксирован первый случай штамма «омикрона» у невакцинированной пациентки.
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В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 634 603 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2060, Воронежской области – 1112, Самарской области – 919.
Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек, всего выздоровели 9 666 161 человек.
Накануне, 7 января, в России выявили 16 735 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 167.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гинцбург рассказал, можно ли окунаться в прорубь после вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса не препятствует крещенским купаниям в проруби, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что «никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием». Как пояснил директор Центра имени Гамалеи, «если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», передает ТАСС.
Однако, указал он, если у человека «в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить». По его словам, «только из этих соображений надо принимать решение о купании». Гинбцург подчеркнул, что закаленный человек, который окунается не впервые, может быть уверен в своем организме, а вот человеку, который «не тренирован и предрасположен к гипертонии», «лучше этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было». Но «с вакцинацией это никак не связано», добавил Гинцбург.
Напомним, иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.
КХЛ решила не отменять матч ЦСКА – «Витязь» из-за COVID у армейцев
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что не рассматривает вариант отмены матча ЦСКА – «Витязь» из-за случаев заражения коронавирусом в составе армейцев.
«Пять представителей ЦСКА (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус. Лига не рассматривает вариант отмены матча ЦСКА – «Витязь», который должен состояться 7 января», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы КХЛ.
В пятницу армейцы проведут домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя», в воскресенье на выезде встретятся с петербургским СКА.
Ранее стало известно, что три игрока и два тренера московского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
В России за сутки выявили 16,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 650 849 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Московской области – 1124.
Также за сутки зафиксировано 763 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 20 751 человек, всего выздоровели 9 686 912 человек.
Накануне, 8 января, в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 322.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Эксперт назвал причину неэффективности моделей прогнозирования COVID-19
Как будет распространяться COVID-19, пытаются прогнозировать не только медики, но и математики. Причину, почему у последних это не всегда получается точно, назвал доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.
Пандемия COVID-19 поставила перед учеными вопрос, как будет происходить распространение инфекции, когда ожидать всплесков и спадов заболеваемости, сообщил ученый. С помощью методов математического моделирования сначала удавалось получать достаточно точные прогнозы эпидемического процесса, но затем ситуация усложнилась. Быстрая эволюция вируса меняет многие параметры, которые приходится учитывать математикам.
«Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом «дельта» отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», – добавил эксперт в интервью радио Sputnik.
Чтобы математическое прогнозирование было точным, необходимо не реже раза в неделю обновлять данные, на которых основывается модель, продолжил он. При этом ученые должны использовать методы, учитывающие влияние на развитие системы каждого из ее изменчивых элементов.
«Единственный способ с таким справиться – иметь команду с моделью агентного типа (при агентном моделировании развитие системы определяется свойствами и поведением всех ее элементов, по принципу «снизу вверх») не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры», – объяснил Леонидов.
Модель должна основываться на анализе десятков факторов, таких как ход вакцинации, перечень наиболее опасных с точки зрения заражения коронавирусом общественных мест и так далее, заключил математик.
Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса. Специалисты разработали математическую модель, позволяющую предугадывать возникновение изменений в спайковом белке SARS-CoV-2 – он служит «вратами» для заражения организма.
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