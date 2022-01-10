Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек

Вирусолог назвал необычную способность «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Дельта» еще месяц назад царствовала почти во всем мире безраздельно. Теперь приходит «омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться. Он начинает вытеснять «дельту». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одной и того же человека», – цитирует его Ura.ru.

По его словам, «сам «омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, – то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, – но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается «омикрон». Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», – подчеркнул профессор.

Ранее главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный. Больше всего вирусологи теперь опасаются, как бы эти два вируса не «скрестились» между собой.