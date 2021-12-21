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«Омикрон» стал самым распространенным штаммом в США
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Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По информации регулятора, у 73,2% новых заразившихся за прошедшую неделю был выявлен штамм «омикрон», хотя неделей ранее его выявили только у 12% инфицированных. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%, передает ТАСС.
Отмечается, что на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
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Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.
За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.
Вирусолог Чумаков предсказал новые мутации коронавируса после «омикрона»
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В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в России насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.
«Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»... Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.
Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – пояснил собеседник.
Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.
Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.
По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.
Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.
Пока в России выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в России в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев.
Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран
Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.
«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.
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Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом
В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
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Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.
«Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».
При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.
«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.
С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.
«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
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Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.
До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.
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В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.
По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.
Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев
Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.
Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.
Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.
Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.
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