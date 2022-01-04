|
|
В США зафиксировали 1 млн заболевших коронавирусом за сутки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Соединенных Штатах выявлено свыше 1 млн заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, это абсолютный рекорд, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Зарегистрированный в США суточный рекорд также является мировым рекордом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», – сообщил университет.
За этот период умерли 1 тыс. 688 заболевших.
Всего в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 827,2 тыс. человек подтверждено почти 56,2 млн случаев болезни.
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.
Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.
«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.
-
Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о необычном симптоме коронавируса у детей
|
|
Коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы», рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы ЖКТ, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Кроме того, «сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» – осложнение после ковида, напоминающее обморожение».
-
По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а легкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.
Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
|
|
Новый вариант коронавируса с 46 мутациями обнаружен на юге Франции, сообщила электронная версия австрийского издания Heute.
Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. В статье говорится, что тесты выявили у всех зараженных «атипичную комбинацию мутаций», передает ТАСС.
Новый вариант, обнаруженный медиками Марселя, получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении нового штамма коронавируса во Франции появилась также в крупнейших немецкоязычных СМИ.
В прошлый вторник во Франции был установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки – за 24 часа заболели почти 180 тыс. человек.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Омикрон» сочли менее опасным для легких в сравнении с другими штаммами
|
|
Штамм коронавируса «омикрон» наносит гораздо меньший вред легким, чем другие штаммы, заявили американские и японские ученые.
Препринт исследования сотрудников медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square. Указывается, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни.
Эксперименты проводились на мышах и хомяках. У зараженных «омикроном» мышей и хомяков симптомы были в основном более легкими, реже возникала проблема потери веса, передает РИА «Новости».
До этого ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что «омикрон» не столь опасен для клеток легких, как «дельта» и так называемый коронавирус дикого типа.
Напмоним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Пентагона заразился коронавирусом
|
|
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Утром [в воскресенье] мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске», – приводит ТАСС текст заявления главы Пентагона.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По словам Остина, у него «легкие симптомы», он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Глава Пентагона уточнил, что «сохраняет за собой все полномочия» министра обороны США и, «насколько это возможно», намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях. «Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях», – говорится в заявлении.
Остин уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена. «Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга», – добавил министр. Остин напомнил, что ранее был привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.
-
Напомним, за прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса. 21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили минимальное с сентября число случаев заражения COVID
В России за сутки число зараженных коронавирусом стало больше на 18 233, всего инфицировано сейчас 10 537 966, сообщили 2 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Отмечается, что число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с сентября 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,17%, передает ТАСС.
Скончались за сутки 811 человек, что на 36 случаев меньше, чем днем ранее. Условная летальность возросла до уровня 2,95%.
Выздоровели после коронавируса 26 976 человек за сутки, всего же вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа зараженных.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 2 января составил 0,89.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД оценили возможность признания «Спутника V» ВОЗ
Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии («Спутник V» может получить одобрение – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии.
Лионель Месси заболел коронавирусом
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
Также положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА «Новости».
Ранее австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
Администрация Байдена ограничила общение с прессой из-за пандемии
|
|
В связи со сложившейся в США ситуацией с распространением коронавируса с 3 января начнут действовать ограничения на число журналистов в зале Белого дома для брифингов, сообщил президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Стивен Портной.
«Мы наблюдаем волну COVID-19, которая, судя по всему, еще далека от своего пика. Эксперты полагают, что нынешняя вспышка омикрон-штамма не закончится на большей территории страны в ближайший месяц или около того. У нас есть все основания полагать, что число случаев заражения продолжит расти в столичном регионе – и в нашем журналистском корпусе – после праздников», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В связи с этим, а также в соответствии с рекомендациями экспертов руководство ассоциации «на чрезвычайном заседании этим вечером (2 января) единогласно одобрило предложение временно вернуть ограничение в 14 мест в зале для брифингов».
Всего в помещении 49 посадочных мест, однако занимать можно будет лишь 14. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. Часть мест будет закреплена за представителями телеканалов, радиостанций, информационных агентств Reuters, Bloomberg, Associated Press, а часть мест будет распределяться на ротационной основе в соответствии со списком, подготовленным WHCA. Ассоциация также просит журналистов перед приходом в Белый дом сдавать тест на коронавирус. «Наша цель заключается в том, чтобы эти ограничения сохранялись, лишь пока идет эта волна, мы намерены вновь рассмотреть этот вопрос до 21 января. Статистика заболеваемости и рекомендации специалистов определят дальнейший путь», – пояснил Портной.
-
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По данным The New York Times на 1 января, среднее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В прошлый понедельник в США зарегистрировали более полумиллиона случаев коронавируса.
21 декабря коронавирус обнаружили у сотрудника Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом. В тот же день в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения штаммом «омикрон» в США был зафиксирован 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона». В середине декабря число жертв COVID-19 в США превысило 800 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Врачи и работники медучреждений награждены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», передает РИА «Новости».
Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять специалистов, а медалью Луки Крымского – 36.
Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810-1881). Орденом награждаются россияне (и в определенных случаях иностранцы) за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
В начале декабря Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16343 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 554 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших в Москве стал минимальным с 8 сентября. В относительном выражении он составил 0,07%, передает ТАСС.
Также за сутки зафиксировано 835 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 311 353 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 24 037 человек, всего выздоровели 9 548 076 человек.
-
Накануне, 2 января, в России выявили 19751 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 3408.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро
Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.
«Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.
Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.
Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.
Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.
В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России
Российская промышленность сможет производить иностранные вакцины против коронавируса, однако подобное решение должен принимать Минздрав, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», – цитирует РИА «Новости» министра.
По словам Мантурова, выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 можно наладить в России, при этом решение о начале производства иностранных препаратов против коронавируса должен принять Минздрав.
Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году
Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Пандемия COVID с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию (сравнил – прим. ВЗГЛЯД) с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим тяжело больных людей. Но вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», – цитирует президента РАН ТАСС.
По его словам, происходящее сейчас с коронавирусом напоминает ситуацию с прошлой эпидемией. Появление вируса вызывало сначала лишь страх, но позже появились и вакцины, и лекарства. Если появятся хорошие протоколы по применению лекарств, то коронавирус со временем будут воспринимать как грипп, отметил он.
Высокий уровень смертности от коронавируса в России глава РАН объяснил низким уровнем вакцинирования населения.
«Это наше упущение – и граждан, и науки, и власти – в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от коронавируса – невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», – считает он.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания.
Израиль решил возобновить прием вакцинированных иностранных туристов
Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав пока ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.
«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья, 9 января, вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из «оранжевых» стран, государства с допустимым уровнем заболеваемости смогут получить разрешение на въезд», – приводит РИА «Новости» сообщение Минздрава Израиля.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на правительственный источник сообщает, что решение по въезду туристов, привитых «Спутником V», будет озвучено после получения официальных данных об эффективности препарата против «омикрон»-штамма коронавируса.
Для туристов из «красных» стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, въезд в страну всё еще закрыт. В этот список входят 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в списке «красных» стран не значится, но привитых российской вакциной «Спутник V» в Израиль пока не будут пускать.
Ранее сообщалось, что первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название «флурона», зарегистрирован в Израиле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД