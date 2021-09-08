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8 сентября, среда | Последнее обновление — 19:43 | vz.ru
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Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана
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Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«По состоянию на настоящий момент «Талибан» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы - прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.
По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».
«Тем не менее, мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – заявил он.
Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».
Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.
Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану
Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане.
Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев
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Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife.
Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец.
«Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Талибы разъяснили отношение к международному праву
Правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы, говорится в заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады.
Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от «иностранного владычества» и призвал временное правительство, состав которого был объявлен во вторник, начать работу «как можно скорее», передает ТАСС.
Верховный лидер движения подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые «не находятся в противоречии с исламским правом». «В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», – приводит Reuters выдержки из первого заявления главы радикалов.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Объявлен состав нового правительства Афганистана
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Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщили СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).
«Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы отказались от переговоров с лидером сил сопротивления в Панджшере
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с лидером сопротивления в афганском Панджшере Ахмадом Масудом, заявил официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
Наим заявил, что тем для переговоров с Масудом «не осталось после того, как он отверг предложение о мире», выдвинутое талибами. Наим подчеркнул, что талибы «близки к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Джазира».
Источник в рядах «Фронта национального сопротивления Афганистана» сообщил, что «в боях с талибами погиб пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти».
Напомним, Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию. В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует провинцию Панджшер. В субботу они начали наступление на центральный город Панджшера Базарак.
Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.
Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.
Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.
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Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.
Эксперт: В состав нового правительства Афганистана вошли ветераны «Талибана»
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Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Талибы могут потом сказать, что это были промежуточное назначение администрации и мы ее поменяем. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя назначение нового правительства Афганистана.
«В состав нового правительства Афганистана вошли в основном ветераны «Талибана» (радикальной группировки, запрещенной в России). Причем, почти все они – пуштуны. Только 1-2 человека – представители других этносов, но и они давно состоят в движении, так что их тоже можно считать ветеранами. Поэтому эту администрацию вряд ли можно назвать инклюзивной», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Однако уже в обозримом будущем состав кабинета министров может измениться. «Неслучайно, представитель талибов, новый министр Забиулла Муджахид оговорился, что нынешняя администрация, возможно, – временная. Очевидно, что при формировании кабинета возникли серьезные противоречия между военным и умеренным крылом «Талибана», а с другой – в обществе быстро растет недовольство из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Именно поэтому талибы решили объявить хотя бы такой состав администрации, чтобы добиться хоть какой-то помощи из-за рубежа и выйти из изоляции», – пояснил собеседник.
Судя по списку новых министров, полагает Нессар, пока верх взяли радикалы, – и это ставит под большой вопрос возможность признания новых властей международным сообществом. «Если за рубежом откажутся признать правительство талибов, то может повториться сценарий 90-х годов: власти Афганистана будут зависеть от одного-двух государств, которые начнут диктовать свои условия. Скорее всего, это будут Пакистан и Катар. Вполне возможно, что и Китай начнет оказывать давление на Кабул через Исламабад», – прогнозирует эксперт.
Чтобы сделать правительство более инклюзивном, сбалансированным, при нем может появиться совет примерно из дюжины авторитетных старейшин – во главе с духовным лидером. Именно в этот орган могут войти представители различных племен, в том числе и те, кто сотрудничал с США – экс-президент Хамид Карзай и экс-глава правительства Абдулла Абдулла. «Вот почему талибы оставляют себе возможность для маневра, – в случае международного давления они могут добавить в правительство новых людей. Но силовой блок, МИД и другие ключевые посты они никому из представителей племен не отдадут», – подытожил Нессар.
Напомним, во вторник представители «Талибана» сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Как уточняет ТАСС, мулла Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН. Он включен в перечень 25 января 2001 года, поскольку, будучи одновременно первым заместителем председателя cовета министров, министром иностранных дел и губернатором Кандагара талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности ООН, касающиеся актов и «деятельности талибских властей». Об этом говорится на сайте Совета Безопасности всемирной организации.
По информации пакистанской газеты News, высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров «Талибана». Ахунд является главой влиятельного органа талибов – Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара – «колыбели» талибов.
Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Сопротивление Панджшера опровергло взятие провинции талибами
Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли заявление движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу.
«Заявление «Талибана» о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», – передает РИА «Новости» заявлениt сил сопротивления.
Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере
В афганской провинции Панджшер идут интенсивные бои между движением «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления талибам, сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник.
Источник ТАСС рассказал, что «позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников» с вечера воскресенья, многие ушли в высокогорные районы. В понедельник «интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор». Источник заявил, что бои также ведутся в районе Андараб соседней провинции Баглан. Он сказал, что большинство жителей также «ушло высоко в горы», бросив свои дома. Источник подтвердил, что талибы захватили офис губернатора региона и мавзолей Ахмада Шаха Масуда.
В понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
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Силы сопротивления в Панджшере решили перейти к партизанской войне с талибами
Сопротивление в афганской провинции Панджшер решило поменять тактику и перейти к партизанской войне с «Талибаном» (движение запрещено в РФ как террористическое), заявил газете Financial Times представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.
«Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда... Войти в Панджшер не означает победить. Что мы поменяли, так это наша тактика. 48 часов назад мы вели обычную войну. Теперь мы переходим к партизанской войне», – передает его слова РИА «Новости».
Назари добавил, что бойцы сопротивления отступили в горы, откуда они продолжат вести вооруженную борьбу с талибами.
Между тем представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались в провинции Панджшер.
«В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирату со своим оружием и боеприпасами», – написал Мутаки в Twitter.
В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.
Талибы обязали женщин носить никаб в вузах
В Афганистане ведомство талибов по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).
Как сообщает агентство AFP, радикальное движение «Талибан», вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. Указывается, что теперь женщины могут посещать образовательное учреждение лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, передает Deutsche Welle.
Также в правилах указывается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, «пожилой мужчина с хорошим характером».
Ранее Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить в течение трех дней предложения по раздельному обучению студентов и студенток.
До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условия переговоров
Лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию.
«Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе, и надеются провести масштабную встречу с учеными и реформаторами, продолжить обсуждения и переговоры», – говорится в заявлении в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
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