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В Кремле обеспокоены нанесением Украиной «ударов по собственным гражданам»
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В Кремле считают важной тему сотрудничества Украины и Турции в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Киевом турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции», – цитирует ТАСС Пескова.
Отвечая на вопрос, как турецкая сторона отреагировала на эти опасения России, Песков подчеркнул, что об этом «нужно спрашивать турецкую сторону».
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом
Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол.
«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда».
По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться.
Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза»
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Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза.
«На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог.
Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт.
Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.
В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией.
Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС.
МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».
Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина».
«Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба.
По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу
И.о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции, сообщила полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать, передает РИА «Новости».
В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров».
Напомним, полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.
Эрдоган назвал Путина «дорогим другом»
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Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом.
«Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС.
Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer
Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко.
Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua.
При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью».
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer.
Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США.
Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК.
Турция заступилась за «Серых волков» перед США
Анкара выразила беспокойство в связи с тем, что США могут причислить к террористическим группировкам молодежную организацию турецких националистов Bozkurtlar/Ulku Ocaklari («Серые волки»/«Очаги идеала»), заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.
Бильгич выразил сожаление в связи с тем, что в «тексте поправок к закону США о национальной обороне» есть требование к Госдепу «подготовить отчет о том, является ли» организация террористической. Анкара отметила, что в США «окончательный текст закона еще не утвержден», он пока лишь одобрен Палатой представителей Конгресса США. Однако Турция считает «крайне печальной и тревожной» подобную «просьбу, содержащую необоснованные обвинения».
В МИД Турции такой шаг американцев сочли очередной «попыткой антитурецкого лобби», поддерживаемого «некоторыми кругами» в Европе и США. Бильгич заявил, что «это, прежде всего, вредит борьбе с терроризмом». Он призвал «бороться с настоящими террористическими организациями», в числе которых назвал Рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает РИА «Новости».
Бильгич заявил о недопустимости «предвзятых подходов» к туркам, «живущим в других странах». Анкара ожидает, что этот пункт не будет включен в окончательный текст закона, и «любые попытки ограничить свободу выражения мнения турецкой общины в США будут предотвращены», добавил представитель МИД Турции.
Ультранационалистическая организация «Серые волки» (Bozkurtlar) существует в Турции с 1968 года, она считается экстремистским боевым крылом легальной турецкой Партии национального движения (ПНД). Ранее светские националисты из ПНД были в оппозиции. Но после того, как часть генералитета попыталась свергнуть президента Тайипа Реджепа Эрдогана в ходе путча в июле 2016 года, расклад сил в стране изменился, и ПНД стала союзником Эрдогана.
24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе Сирии, в результате погиб российский летчик Олег Пешков. Боевики расстреляли его еще в воздухе, когда летчик спускался на парашюте. СМИ распространили видеоролик, в котором Челик с гордостью признавался в убийстве российского офицера. Предположительно Челик в тот момент был одним из командиров турецкого радикального движения «Серые волки», актив которого воевал на стороне сирийских мятежников в провинции Латакия.
В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы»
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«Заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, которые «вынудят ее прекратить агрессию».
«Они говорят это каждый месяц с 2014 года. Таким образом они просто напоминают о себе», – уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Какие проблемы они могут создать России? Разве у них появилось ядерное или гиперзвуковое оружие? Или армия выросла до 2 млн человек и денежно-валютные запасы сравнялись с американскими? – задается он вопросами. – Ничего такого не произошло. Кроме того, России всегда есть, чем ответить».
По словам сенатора, все заявления украинских политиков – «это пиар-шоу». «Надо же показать обществу, что они хоть чем-то занимаются. Вот они и говорят, что будут создавать проблемы России, – полагает Климов. – Может, плюнут в нашу сторону или к бабке сходят. Может быть, отбросы выльют на границе с Россией, чтобы к нам запах шел. Я не знаю, какие проблемы они собираются нам создать. Все варианты они обсудили уже множество раз».
«Теоретически Украина может начать полномасштабную агрессию в Донбассе. Но тем самым они создадут проблемы не нам, а себе, потому что Донбасс, согласно международному праву, входит в состав Украины, а начинать полномасштабные военные действия против собственного населения – это проблема куда серьезнее, чем пытаться как-то напугать Россию», – резюмировал собеседник.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».
Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина».
«Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба.
По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
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Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».
Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.
«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.
«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.
Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.
В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
Украина отстала от плана по накоплению угля для отопительного сезона
Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы видим отставание от того графика (накопления угля), который был спланирован. Но мы планируем догнать за счет увеличения добычи и, соответственно, импорта угля... Это даст возможность спокойно пройти отопительный сезон», – цитирует РИА «Новости» Галущенко.
По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 млн тонн угля и импортировать 600 тыс. тонн для безопасного прохождения отопительного периода. Также он добавил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа накоплено 18,8 млрд кубометров, а к началу отопительного сезона планируется закачать 19,2 млрд кубометров газа, что позволит спокойно пройти отопительный период.
При это министр отметил, что минэнерго планирует в отопительный сезон максимально использовать энергоблоки АЭС в стране.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
В Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу
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«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции.
«Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске.
«Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик.
Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник.
Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник.
Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе».
Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции.
По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать.
В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров».
Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается».
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В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана.
Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител.
«У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером.
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
На Украине назвали причины возможного развала страны
На Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала страны могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис, сообщил политолог Руслан Бортник.
«Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <...> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <...> Восток побежит понятно куда», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
Он отметил, что подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США. По его мнению, некоторые регионы «с удовольствием» войдут в состав других государств, если такая возможность появится.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления.
На Украине венгерского министра упрекнули за автомобильный кортеж
Депутат Рады Украины, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко упрекнул министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в использовании автомобильного кортежа.
«Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сколько в нем машин, пишите в комментариях», – написал он в своем Telegram-канале.
На видео, которое опубликовал Гончаренко, видны несколько проезжающих черных машин в сопровождении мотоциклистов с мигалками.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.