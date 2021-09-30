В Кремле обеспокоены нанесением Украиной «ударов по собственным гражданам»

В Кремле считают важной тему сотрудничества Украины и Турции в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Киевом турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна, и она хорошо известна в Турции», – цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, как турецкая сторона отреагировала на эти опасения России, Песков подчеркнул, что об этом «нужно спрашивать турецкую сторону».

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.