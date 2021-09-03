«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями В Общественной палате объяснили задачи Альянса по защите детей в интернете 3 сентября 2021, 13:00 Текст: Елена Лексина

«Нужно создать в Сети такую конкурирующую среду, чтобы между полезным и вредным контентом ребенок выбрал первый вариант», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Павел Пожигайло. Ранее российские ИТ-гиганты учредили Альянс по защите детей в цифровой среде, предполагающий ограничение противоправной информации и вредного контента. «Инициатива однозначно хорошая, по крайней мере это следует из заявленных целей. Вопрос заключается в том, как ее эффективно реализовать», – отметил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. По его словам, когда ребенок заходит в интернет, ему предоставляется на выбор разный контент. «Поэтому первое, что нужно сделать – это создать мотивацию, которая победит его желание уйти в игры или другие не очень хорошие направления, – пояснил Пожигайло. – В этом смысле мне вспоминается Буратино и то, как по пути в школу, он убежал в театр, продав «Азбуку» и куртку. Ребенок, который заходит в интернет, в какой-то мере тот же Буратино, поэтому важно сделать так, чтобы между полезным и вредным контентом ребенок выбрал первый вариант». Также эксперт считает необходимым ограничить рекламу в детском сегменте интернета. «Говорят, что электронный дневник – очень хорошая штука, но прежде чем добраться до него, ребенка могут отвлечь всевозможные рекламные ролики, – полагает он. – Поэтому необходимо ее как-то ограничить. Но здесь проблема в том, что она приносит очень большие деньги. В связи с этим было бы хорошо, если бы ИТ-компаниям удалось ограничить хотя бы вредные направления рекламы». Кроме того, важно блокировать те сайты, которые недопустимы для просмотра детьми. «Это может быть контент, связанный с эротикой, суицидами и какими-то опасными сообществами», – указал Пожигайло. «В целом я очень приветствую эту инициативу и надеюсь, что ее получится реализовать. Если Альянсу будет нужна какая-то помощь, то мы все должны его поддержать, потому что речь идет о наших с вами детях», – заключил собеседник. Напомним, хартию о безопасности детей в среду подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком». За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Предполагается, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Компании будут обмениваться опытом и разработками по этой теме. В мае первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума, напомнил: специфика защиты детей – сфера, где помимо рациональных и юридических норм и требований, есть еще морально-этические. «Появилась мысль о том, чтобы сформировать какую-то общественную саморегулируемую организацию», – заявил тогда Кириенко. В Роскомнадзоре одобрили создание Альянса и пообещали его участникам поддержку. В ведомстве напомнили, что в России более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями Сети. «Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса», – приводит «Российская газета» сообщение Роскомнадзора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Киев призвал Google блокировать российский контент для украинцев в YouTube 31 августа 2021, 22:40

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американской корпорации Google привлечь «независимых» украинских редакторов для блокирования российского контента в украинском сегменте YouTube. «Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. (...) Обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», – написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook. При этом он назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, «когда на Украине идет война». «Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии», – добавил вице-премьер, который находится в США в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров. Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии. Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению». Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом». Мать сбросила сына в Терек в Северной Осетии 2 сентября 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Открыто уголовное дело против женщины, которая подозревается в том, что скинула девятилетнего сына в Терек, мальчик выжил, сообщило СУ СК по Северной Осетии. По данным следствия, 1 сентября 39-летняя женщина «после бытового конфликта в семье» забрала трех малолетних детей и «направилась к пойме реки». Там она скинула в реку ребенка. Увидев это, «11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины». Мальчика удалось вытащить из реки живым. Женщина задержана, сообщается на сайте управления. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Будут изучены условия проживания детей и «дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», сообщили в СК. Напомним, в Свердловской области мать выкинула новорожденного ребенка в канаву из-за недостатка денег. В Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома. В Алтайском крае 33-летняя мать выкинула с седьмого этажа трехмесячную дочь. СМИ сообщили о похищении из школы в Нигерии более 100 учеников и учителей 1 сентября 2021, 19:59 Текст: Елена Мирошниченко

Более 100 учеников и десятки учителей были похищены из государственной средней школы в штате Замфара на севере Нигерии, сообщает газета Nigerian Tribune. По сообщению местного жителя, бандиты ворвались в школу около 11.00 утра по местному времени (13.00 мск) в среду и открыли стрельбу, передает РИА «Новости». «Как только они вошли в школу, они начали беспорядочно стрелять и на месте похитили более 100 учеников и десятки учителей», – сообщил свидетель. По его словам, точное число похищенных детей и учителей пока неизвестно. В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Так, в мае из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. После этого бандиты потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната детей. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. Стало известно о десятках эвакуированных без родителей детей из Афганистана 31 августа 2021, 17:33 Текст: Алексей Дегтярев

Из Афганистана за границу эвакуировали не менее 69 афганских детей без родителей, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Эрве Людовика де Лиса. Представитель фонда сообщил, что дети находятся в разных странах, там прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями, передает ТАСС. Он также отметил, что точное число эвакуированных афганских детей сложно определить. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны. В Москве автомобилист сбил на переходе ребенка на самокате 1 сентября 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Автомобилист сбил в Москве ребенка, переезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил столичный дептранс. «На Салтыковской улице в районе дома 37 автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. ГИБДД установлено, что ребенок переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в медучреждение», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс. Также дептранс призвал родителей в связи с началом учебного года напомнить детям о правилах: велосипеды и самокаты необходимо везти рядом с собой при переходе дороги. Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии. Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети 1 сентября 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. Документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», передает РИА «Новости». «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Он также выразил надежду, что глобальные цифровые платформы также присоединятся к совместной с Россией работе по защите детей. «Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских», – подчеркнул глава государства. Хартия создает Альянс по защите детей в цифровой среде, его участники берут на себя добровольные обязательства. «Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», – сказал на церемонии председатель Альянса Антон Шингарев. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что бизнес имеет технологические возможности для воплощения целей Альянса, они позволят защитить детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете». Хартия предполагает, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Российские компании будут обмениваться опытом и разработками по защите детей в интернете. Ранее президент поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. МИД призвал Google внимательнее относиться к требованиям России 2 сентября 2021, 17:03 Текст: Вера Басилая

Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В последнее время... системный характер приобрела практика игнорирования ряда крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований... органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям. Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. Она подчеркнула, что на фоне «легкомысленного», «равнодушного» отношения к нормам российского законодательства, упомянутые компании демонстрируют куда большую «законопослушность и готовность к диалогу с органами власти» в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада. «Конечно, как вы понимаете, нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать, и уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация», – добавила дипломат. Ранее сообщалось, что компания Google с начала 2021 года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн. за не фильтрацию поисковой выдачи. Эксперт объяснила важность создания Альянса по защите детей в цифровой среде 1 сентября 2021, 19:56 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Законы не всегда успевают за тем, чтобы оградить молодых людей от опасного контента в Сети, поэтому так актуально создание Альянса по защите детей в цифровой среде», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Екатерина Мизулина. Ранее российские IT-гиганты подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа к вредному и противоправному контенту. «Развитие интернет-платформ несет с собой вызовы не только для России, но и для всего мира. Например, в последнее время стали популярны так называемые треш-стримы, также семимильными шагами развивается индустрия фейковых новостей», – сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, создание Альянса по защите детей в цифровой среде поможет поставить заслон между сетевым деструктивом и подрастающим поколением, но без сотрудничества государства, институтов гражданского общества и крупнейших IT-платформ это сделать не получится. «Российские IT-компании имеют технологические возможности и системы модерации для такой борьбы. И мы видим готовность частных компаний к участию в саморегулируемых организациях. Мы рады, что крупнейшие игроки нашего IT-рынка настроены на то, чтобы сделать пространство Рунета более «экологичным» и безопасным для детей», – пояснила эксперт. Мизулина также выразила надежду на вхождение в этот альянс иностранных компаний, которые тоже готовы взять на себя обязательства по саморегуляции. Напомним, хартию о безопасности детей в среду подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком». За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Предполагается, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Компании будут обмениваться опытом и разработками по этой теме. В мае первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума, напомнил: специфика защиты детей – сфера, где помимо рациональных и юридических норм и требований есть еще морально-этические. «Появилась мысль о том, чтобы сформировать какую-то общественную саморегулируемую организацию, насколько я понимаю, аналог в ЕС есть, они в какой-то момент создали ассоциацию, куда объединились крупные игроки рынка», – заявил тогда Кириенко. Он отметил, что СМИ, в том числе в интернете, имеют полное право рассказывать о различных происшествиях, в том числе и трагических. «Давайте договоримся о том, что как-то будем себя ограничивать – фамилии не называть, фотографии убрать», – предложил Кириенко. Не нарушая право людей на получение информации, нужно «выстроить какие-то самоограничения», которые позволят снизить риски для детей, призывал первый замруководителя администрации президента. В Роскомнадзоре одобрили создание альянса и пообещали его участникам поддержку. В ведомстве напомнили, что в России более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями Сети. «Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса», – приводит «Российская газета» сообщение Роскомнадзора. Путин в рамках марафона общества «Знание» поздравил учащихся с новым учебным годом 1 сентября 2021, 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что если для старших школьников все идет более или менее по накатанной и происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому со второго-третьего класса уже более или менее привыкают, то для первоклашек – это новая страница в жизни. «Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», – сказал президент. Вместе с этим он обратился ко всем школьникам страны с просьбой поддерживать первоклашек. «Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», – добавил Путин. В ходе общения со школьниками он также выразил мнение, что в информационном пространстве присутствует очень много «мусора», который подается как истина в последней инстанции. «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он убежден, что такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых». Общество «Знание» заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде 1 сентября 2021, 16:28 Текст: Елена Мирошниченко

Российское общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества. «Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом «Знание» позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций. Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений. О создании Альянса по защите детей в цифровой среде ранее объявили девять крупнейших российских цифровых компаний – «ВымпелКом», холдинг «Газпром-медиа», Лаборатория Касперского, «МегаФон», МТС, Mail.ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». В «Одноклассниках» добавили функцию прослушивания музыки без интернета 1 сентября 2021, 17:39 Соцсеть «Одноклассники» расширила возможности музыкального сервиса и снизила цену на подписку, также в мобильных приложениях была добавлена функция скачивания треков для прослушивания без интернета. С 1 по 30 сентября в ОК новые пользователи в России могут оформить подписку за 75 рублей в месяц на первые полгода ее действия, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Пользователи соцсети смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильное приложение «Одноклассников» на Android, в ближайшее время функция запустится на iOS. Это позволит слушать музыку даже без доступа к интернету. Ранее скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM, теперь это будет доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети. При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе «Одноклассников» по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера. Пользователи могут составлять собственные плейлисты, слушать любимые треки из персональных рекомендаций, находить похожие песни по жанру и звучанию, пользоваться многомиллионной библиотекой треков и первыми узнавать о новых релизах. Путин заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно 2 сентября 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

В России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора (мер поддержки) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент также призвал подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. Ранее в Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2022 году 2 сентября 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

В будущем году размер материнского (семейного) капитала составит более 503 тыс. рублей на первого ребенка и 665 тыс. рублей на второго ребёнка, заявил глава Минтруда Антон Котяков. «В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка. Если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161 772 рублей», – пояснил Котяков, передает РИА «Новости». В апреле сообщалось, что более 60% российских семей, получивших сертификаты на материнский капитал, полностью использовали его. Напомним, государственная программа материнского капитала действует с 2007 года. С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 тыс. 882 рублей на первого ребенка и 639 тыс. 432 рублей – на второго. Зафиксирован сбой в работе Instagram в России 2 сентября 2021, 14:56 Текст: Алексей Дегтярев

Сбой произошел в работе соцсети Instagram, свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector. На 14.25 мск на сайте Downdetector.ru зафиксировано 4 тыс. 804 сообщения об ошибках, 64% сообщили о затруднениях при загрузке контента, 23% испытывают проблемы со входом, у 12% – проблемы с веб-версией сервиса. Сбой зафиксировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других российских городов. Позднее жалобы на работу Instagram стали поступать из разных стран мира. Сообщения о сбоях поступают из США, Канады, Германии, Британии, Японии и ряда других стран, передает ТАСС. В начале августа в работе Instagram произошел глобальный сбой, проблемы в работе сервиса наблюдались сразу в нескольких странах мира. МВД анонсировало введение прописки детей через госуслуги 2 сентября 2021, 12:54 Текст: Алексей Дегтярев

Регистрацию детей можно будет оформлять с помощью портала госуслуг с 1 июля 2022 года, сообщили в пресс-центре МВД. Во всех российских регионах доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам оформить временную регистрацию через госуслуги без посещения территориального подразделения МВД, напомнили в ведомстве. «С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста», – цитирует МВД ТАСС. Напомним, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность удаленно обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. Раньше это можно было сделать заказным письмом или приходилось лично посетить отделение Госавтоинспекции по месту нарушения. Теперь оспорить решение о штрафе можно через сайт госуслуг.