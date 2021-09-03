Пресс-секретарь Зеленского оправдался за шуточный снимок из Вашингтона

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что не ожидал резкой волны негатива из-за фото в Вашингтоне, где он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону.

«Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну хорошо, ладно», – заявил Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua».

По его словам, этот снимок был самоиронией. Пресс-секретарь напомнил, что разместил в соцсети два фото и они взаимосвязаны: одно серьезное, другое – ироничное. «Я думаю, большинство людей второе фото не видело... Два фото – две противоположности... Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой – я где-то посередине. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится», – сказал Никифоров.

Он сообщил, что после этой ситуации пришел к выводу, что подобной самоиронии допускать не стоит. «Главный вывод, который я для себя сделал после этой ситуации, как легко убивается ирония. Берем сообщение и просто выдергиваем из него одну часть – и все, смысл теряется, а оставшееся выглядит неуместно и нелепо. Наверно, никакой иронии и самоиронии допускать нельзя, потому что это разрушается одним движением», – сказал пресс-секретарь.

Никифоров добавил, что президент не критиковал его за фотографию. Также пресс-секретарь сообщил, что планировал 19 сентября пойти на марш ЛГБТ-сообщества в Киеве, но после скандала сомневается, стоит ли туда идти.

Ранее Никифорова раскритиковали за фото в Instagram из Вашингтона, где он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону.