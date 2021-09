Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America Шендерович обвинил Зюганова в манипуляциях именем Христа 3 сентября 2021, 03:52

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, заявляя, что Иисус Христос был коммунистом, пытается «откусить себе электорат», считает публицист Виктор Шендерович. По словам Шендеровича, перед выборами, «все откусывают себе электорат», причем «Зюганов пытается откусить у религиозной части аудитории». Шендерович полагает, что «просто идет дарвинизм» – «нормальный предвыборный дарвинизм». «Они, которые начали с истребления священников, начали со взрывов храмов, то есть главные безбожники. Они умудрились, пользуясь некоторыми свойствами нашей памяти амнезийными, они умудряются теперь себе Христа пристегнуть. Чтобы Христос теперь на них пахал. Пристяжным. Пристяжным у них Ленин, левым пристяжным – Маркс, а правым – Христа впрягли в свою тележку», – приводит слова Шендеровича «Эхо Москвы». Напомним, Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом. Лидер партии КПРФ сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом. По его словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. На этом фоне Зюганов призвал изучить всех Библию, чтобы «много понимать». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями.

Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом и посоветовал изучать Библию 2 сентября 2021, 12:27

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом, и сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом. «Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Моральный кодекс строителей коммунизма – один в один, вы просто ахнете», – заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда». Так, по его словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. На этом фоне Зюганов призвал изучить всех Библию, чтобы «много понимать». На слова Зюганова уже отреагировали в РПЦ. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями. «Не считаем корректным и уместным сравнивать Воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий», – сказал Кипшидзе, передает РИА «Новости». Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: «Единая Россия» подготовила 95 тыс. наблюдателей, ЛДПР вспомнила покупку Прибалтики 31 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

В «Единой России» пообещали направить на избирательные участки почти 100 тыс. наблюдателей. В ЛДПР напомнили о том, что Прибалтика в начале XVIII века была куплена Россией «навечно», поэтому нашу страну нельзя обвинять в «оккупации». В Партии пенсионеров возмутились тем, что бюрократия пытается урезать социальные гарантии рядовых граждан. «Единая Россия» собирается направить на избирательные участки около 95 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Партия провела три этапа обучения, чтобы «каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе», цитирует Ревенко ТАСС. По его словам, деятельность наблюдателей будут контролировать 10 тыс. активистов. Прибалтика была навечно включена в состав Российской империи – на основании Ништадтского мирного договора, заключенного со Швецией 30 августа 1721 года по итогам Северной войны. Этот исторический факт напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на круглом столе «300 лет вступления Прибалтики в Россию» в Институте мировых цивилизаций. «Нас изображают оккупантами – с момента вхождения Прибалтики в состав Российской империи. Мы же вас не брали. Шведский король уступил нам земли, населенные разными народами», – цитирует парламентария Eurasia Daily. Жириновский напомнил, что наша страна купила эти территории, – и «в договоре было указано, что эти земли входят в состав Российской империи навечно». В Партии пенсионеров заявили, что бюрократия всех уровней ведет курс на урезание социальных льгот, причем делает это постепенно и поэтапно, во избежание общественного недовольства. Об этом заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. По словам Казакова, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. Защитить интересы этих групп поможет Социальный кодекс, проект которого недавно был разработан в партии, добавил он. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что количества наблюдателей, о котором сообщили в «Единой России», вполне достаточно для обеспечения прозрачности выборов по всей стране. «Участков у нас примерно 90 тыс. По одному наблюдателю на участок. Плюс один наблюдатель в каждом регионе, в общественных палатах тоже будут сидеть по два-три наблюдателя», – перечисляет политолог. Цель такой инициативы – защитить результаты партии в день выборов и легитимность голосования в целом, напоминает он. «Никто и не говорит, что сама по себе подготовка такого большого количества наблюдателей поднимет рейтинг партии. Но это нужно делать, чтобы у тебя не украли победу, чтобы не было сомнений в чистоте кампании», – подчеркнул Данилин. «Это стопроцентное попадание. Именно так и рассуждают последователи ЛДПР», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя выступление Жириновского по поводу истории вхождения Прибалтики в состав России. «Это абсолютно в его стиле, и такая риторика Жириновского нравится его электорату. Власти Прибалтики занимают яркую русофобскую позицию, причем год от года эта позиция становится все более радикальной. В этих условиях риторика лидера ЛДПР найдет свою аудиторию. Правда, сомневаюсь, что Жириновский таким образом сможет привлечь к себе новых избирателей». Инициативу Партии пенсионеров обуздать бюрократию с помощью Социального кодекса Григорьев оценивает как совершенно логичную. «С точки зрения партийной идеологии это правильный подход. Не уверен, что идея реализуема на практике, но в любом случае она соответствует курсу на социальную поддержку пенсионеров, за которую и выступает эта политическая сила. И электорат такие лозунги воспримет вполне естественно. Некоторый элемент антибюрократической фронды свойственен всем нашим партиям», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Лавров прокомментировал возможность перехода в Госдуму 1 сентября 2021, 11:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности перехода в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. «Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу», – передает РИА «Новости» ответ Лаврова в ходе выступления в МГИМО, в ответ на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом. Ранее Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Лавров идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД, в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Выборы-2021: Лавров объяснил позицию по Сталину, «зеленые» встали на защиту волжской поймы 1 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Сергей Лавров назвал честью для себя присутствовать в списке единороссов, а попытки приписать ему сталинистские взгляды охарактеризовал как «подлые». В КПРФ назвали ЕГЭ вредным для детской психики. «Зеленая альтернатива» потребовала остановить строительство автотрассы в заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма». Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопрос, почему он решил войти в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости». «Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», – пояснил Лавров. Кроме того, глава российской дипломатии прокомментировал попытки оппозиции приписать ему оправдание преступлений сталинизма. «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – отметил глава ведомства. Накануне на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Лавров сказал, что нападки на Сталина «как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после нее – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны». Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о вреде единого государственного экзамена для детской психики, сообщает ТАСС. По словам лидера КПРФ, система ЕГЭ не дает возможности ребенку расти. «Надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться», – заявил Зюганов. КПРФ последовательно выступает за отмену обязательности ЕГЭ, это положение входит в программный законопроект коммунистов. Выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, подчеркивают в партии. «Зеленая альтернатива» решила поддержать экоактивистов, которые пытаются остановить строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», сообщает «Ридус». Как заявил ведущий эксперт партии Александр Долгушин, строительство приведет к неминуемой гибели поймы. «На крайние меры в виде установки палаточного лагеря» людей подтолкнули активные действия по строительству магистрали через заповедник, имеющий международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, заявили в партии. По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, идея включить двух наиболее популярных министров в первую пятерку «Единой России» технологически абсолютно продумана. «Лавров и Шойгу – два человека, ответственных за внешнюю политику, а большая часть избирателей считает, что в сфере внешней политики нынешняя власть очень успешна», – сказал политолог. Что касается истории со Сталиным, то она могла навредить Лаврову, считает эксперт, поэтому главе МИДа нужно было сделать дополнительное заявление по этому поводу – оперативно отреагировать на ситуацию. «Нужно было уверенно удерживать лояльный электорат. Необходимо было послать четкий сигнал либерально-консервативному избирателю о том, что возврата к реакции или к некоему репрессивному государству не будет», – пояснил эксперт. Комментируя требование Геннадия Зюганова об отмене единого государственного экзамена, политолог напомнил, что ЕГЭ пользуется в обществе очень неоднозначной репутацией. «Цифры по ЕГЭ достаточно жесткие. Родительское сообщество разделено по этому вопросу пополам. Поэтому ход Зюганова больше похож на некое «удержание рамки». Коммунисты выступают против всего, что предлагают нынешние власти. Они «прокачивают» образ главной альтернативы единороссам. С такой точки зрения логика в этом выступлении есть. Одна инициатива по ЕГЭ сама по себе ничего не дает. Зато технология постоянного оппонирования власти по всем направлениям вполне укладывается в общую логику КПРФ», – отметил Минченко. Что касается решения «зеленых» выступить против строительства новой автотрассы в бассейне Волги, то такой предвыборный ход вряд ли окажется успешным, полагает эксперт. «Проблема «Зеленой альтернативы» в том, что в избирательном бюллетене окажется две партии с экологической повесткой. Они вынуждены бороться на одном поле друг с другом. В таких условиях их шансы мизерные. Практически невозможно преодолеть ни пятипроцентный, или даже трехпроцентный барьер. Но феномен активизации «зеленых» в том, что они проводят накачку экологической темы на будущее. Она выстрелит в следующем избирательном цикле», – предположил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Адвокат оценила идею «фильтрации» педофилов во время выборов 1 сентября 2021, 14:26 Текст: Елена Лексина

«Люди, совершившие в прошлом насильственные преступления, не должны находиться у власти», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич. Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, предложил установить жесткую фильтрацию на вход в политическую систему лицам, имеющим судимость по статье о педофилии. «Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, люди с погашенной судимостью за любые тяжкие преступления насильственного характера не должны допускаться до выборов любого уровня», – считает адвокат Сталина Гуревич. «В этом смысле я согласна с инициативой господина Цветкова», – констатировала она. «Но, с другой стороны, если рассматривать избирательное право не только как право быть избранным, но и как право голосовать за других кандидатов, то тут не должно быть исключений для этих граждан», – резюмировала Гуревич. Ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил пересмотреть законодательство Российской Федерации «на предмет интеграции фильтров на вход в политическую систему для лиц, имеющих судимость по «педофильским» статьям». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, «такие граждане, как минимум, должны быть пожизненно лишены пассивного избирательного права». Он привел в пример несколько историй с сокрытием своего криминального прошлого некоторыми кандидатами из партии КПРФ, отметив, что «лица с криминальным прошлым, связанным с педофилией, найдутся и в других партиях». «В настоящее время люди с такой судимостью сохраняют право не только участвовать в политической жизни страны в формате официального членства в зарегистрированных политических объединениях, но даже выдвигаться в качестве кандидатов на выборах народных представителей при условии указания наличия судимости. Даже осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданин может вернуться в политику после истечения определенного срока», – пояснил Цветков. Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам 31 августа 2021, 20:12 На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ. На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи. Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий. «На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов. Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений. Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком. «Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – пояснил Кузнецов. Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он. В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно. «Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям. «Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он. Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия». «Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он. Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт. Матвиенко объяснила прогрессивность избирательного законодательства России 1 сентября 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российское избирательное законодательство прогрессивно, оно соответствует всем мировым стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции», – цитирует Матвиенко ТАСС. Она отметила, что существует много стран, где выборы длятся несколько дней, поскольку жителям этих государств так удобней. Матвиенко подчеркнула, что в России есть серьезные меры контроля в ходе проведения выборов. Спикер Совфеда убеждена, что сейчас местным властям необходимо убедить людей пойти на выборы. «14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать», – указала она. По ее словам, с 90-х годов россияне научились «различать обещания от реальных дел». «Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать», – сказала она. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America 2 сентября 2021, 23:12 Текст: Антон Антонов

ЦИК России направил в издание «Медуза*» письмо с требованием опровергнуть информацию о том, что Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС, якобы из-за наличия у него акций «Яндекса» и Сбербанка. Как сообщил ЦИК в Telegram, Потапенко снят из-за владения акциями AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc. Напомним, Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты. Эксперт: Критики умалчивают о фактах улучшения российской избирательной системы 1 сентября 2021, 17:18 Текст: Елена Мирошниченко

«Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов», – рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета Виктор Полянский, комментируя возмущение отдельных партий и кандидатов «притеснениями» со стороны органов государства. «Возьмите цифры сравнимых избирательных кампаний по соответствующим стадиям избирательного процесса и посмотрите на показатели конкурентности партийных списков, кандидатов, определите простыми арифметическими действиями показатели «меньше» - «больше» зарегистрированных списков, кандидатов по мажоритарным округам, так называемых «отказников» и т.д. Есть официальная статистика ЦИКа, избирательных комиссий субъектов Федерации. И сразу будет видно, что на федеральных выборах, по сравнению с избирательной кампанией 2016 года, в 2021 году партийная конкуренция выше, а индивидуальное соперничество по мажоритарным округам отражает высокий политический потенциал претендентов на депутатские мандаты (примерно такая же картина и на уровне выборов депутатов законодательных собраний в субъектах Федерации)», – говорит Полянский. По его словам, по одномандатным округам количество отказов в регистрации снизилось с 245 в 2016 году до 180 в 2021 году; также и в отношении партийных списков сократилась доля отказов в их регистрации с 16,7% в 2016 году до 6,7% в 2021 году; если в 2016 году не были зарегистрированы списки четырех партий, то в 2021 году - одной, да и то только потому, что не были представлены все предусмотренные законом документы. В итоге в среднем каждая партия зарегистрировала в 2021 году на девять кандидатов больше, чем в 2016 году. «Очевидна лояльность избирательных комиссий к партиям, кандидатам, выросла политическая и правовая культура кандидатов. Да и серьезных претензий «отказников» к полномочным избирательным органам очень мало. Кроме того, состоявшиеся судебные решения восстановили справедливость и законность по отношению к ряду заявителей в связи с нарушением их права на избрание», – отмечает эксперт. По его мнению, «об этих сторонах избирательной ситуации системные и несистемные критики молчат. Конечно, если показать ситуацию как она есть на самом деле, то сужаются возможности манипулирования обстоятельствами и, как следствие, сознанием избирателей. Но некоторым хочется сформировать представления граждан о сентябрьском голосовании по своей антироссийской матрице». «Отсюда попытки умолчания о серьезном продвижении избирательной системы в части расширения гарантий гласности, открытости выборов, возможностей общественного контроля голосования 17 – 19 сентября – непосредственно на участках и через видеонаблюдение», – заключил Полянский. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян 1 сентября 2021, 15:45 Текст: Евгения Шестак

На выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находится в плавании, и на полярных станциях», – цитирует ТАСС Памфилову. Она отметила, что по состоянию на 31 августа в Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах досрочно проголосовали 7717 избирателей. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Волонтер предложила способы решения проблемы дефицита медицинских кадров в регионах 2 сентября 2021, 22:00 Текст: Андрей Резчиков

В рамках федеральных округов необходимо ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки. Это позволит остановить переток специалистов в более богатые регионы и будет способствовать решению проблемы нехватки врачей в регионах, сказала газете ВЗГЛЯД лидер тверских волонтеров Юлия Саранова. В четверг она стала участником проекта «Консилиум с Денисом Проценко». «Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей страны. Но в каждом регионе есть своя специфика. В родной для меня Тверской области много отдаленных сельских территорий, где недоступность медицины вызвана проблемами с транспортом. Людям сложно приехать в межрайонный центр или даже в Тверь на прием к специалисту», – констатировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова. Из-за соседства с Московской областью, где зарплаты у медиков выше, происходит постоянный отток местных специалистов, добавила собеседница. «Подготовка новых кадров – процесс небыстрый. Поэтому вопрос дефицита врачей требует комплексного рассмотрения, но с учетом региональной специфики каждого субъекта», – пояснила Саранова. По ее мнению, следует ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки в рамках федеральных округов. Проблему нехватки набора студентов в медвузы можно решать с помощью «незначительного снижения» проходных баллов по ЕГЭ, полагает руководитель тверских волонтеров. Хорошо зарекомендовавшие себя абитуриенты, говорит Саранова, иногда не могут пройти конкурентное сито при поступлении в федеральные вузы. «Но более системным решением будет стратегическая работа с профориентацией и довузовской подготовкой тех ребят, которые планируют поступать по целевому набору, чтобы преподаватели вузов помогали им готовиться к ЕГЭ и сдавать экзамен с более высокими баллами», – считает директор Тверского добровольческого центра «МыВместе». Саранова также предложила провести «донастройку» программы «Земский доктор». «Во-первых, сейчас по этой программе ребята не могут вернуться работать в родное село. Во-вторых, программа не распространяется на медиков, которые сами не живут на селе», – подчеркнула она. В эту программу, по мнению Сарановой, также стоит включить малые города, которые по инфраструктуре мало отличаются от сел. Кроме этого, необходима программа по предоставлению жилья сельским врачам по аналогии с работниками фельдшерско-акушерских пунктов. Для них подобные возможности предусмотрены, напомнила собеседница. В четверг Саранова участвовала в проекте «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России». Это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения, которая организована при участии главврача городской больницы №40 Дениса Проценко. Участники дискуссий обсуждают проблемы здравоохранения и предлагают свои решения. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Борисов отметил роль «Единой России» в оснащении школ и больниц транспортом 1 сентября 2021, 15:39 Депутаты «Единой России» помогли сформировать запросы в регионах на обновление парков школьных автобусов и карет скорой помощи, чтобы передать их на исполнение в профильные ведомства, сообщил зампред правительства Юрий Борисов. Модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов – это проблема, которая стала особо актуальной в период пандемии, сказал вице-премьер Юрий Борисов на обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщается на сайте партии. «Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул вице-премьер. По итогам работы депутатов «Единой России» и региональных властей была сформирована объективная потребность в транспортных средствах на местах, отметил Борисов. «В этом году будет поставлено 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – заключил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1,6 тыс. из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука». Выборы-2021: Партия роста судится с Партией пенсионеров, один из лидеров РПСС снят с выборов 2 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

В правительстве признали, что депутаты-единороссы проделали большую работу для обновления парка школьных автобусов и машин «скорой помощи» в регионах. Партия роста подала иск к представителю Партии пенсионеров о защите чести и достоинства одного из кандидатов. Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС. Вместе с местными властями депутаты от «Единой России» помогли сформировать перечень потребностей регионов и передали его в профильные ведомства. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в штабе общественной поддержки «Единой России». По мнению вице-премьера, обновление парка машин «скорой помощи» и школьных автобусов – проблема, особенно актуальная на фоне пандемии. «В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок», – цитирует Борисова сайт ЕР. Ранее инициатива о выделении дополнительных средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионах вошла в послание президента по предложению депутатов-единороссов. Партия роста подала иск в суд к кандидату в Госдуму от Партии пенсионеров Владимиру Таскаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации своего кандидата – бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука, сообщает «Коммерсант». Причиной стал инцидент, который произошел во время дебатов на телеканале ОТВ. «Вас снял ЦИК, но Верховный суд восстановил. Это еще раз подтверждает о том, что продажность есть кругом, – заявил Таскаев оппоненту. – Вас нужно еще раз так опустить, чтобы у вас меньше нуля процентов было». Ранее регистрацию Капчука на выборах отменял Свердловский областной суд, однако суд более высокой инстанции ее восстановил. Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты. Бизнесмен ранее долгое время состоял в Партии роста, однако в Госдуму выдвинулся от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и даже вошел в первую тройку ее федерального списка. Как напоминает ТАСС, ранее по тем же основаниям суд отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста. Обычно меры и инициативы, которые принимаются и продвигаются «Единой Россией», подобные той, что касается обновления парка карет «скорой помощи» и школьных автобусов, люди принимают как само собой разумеющееся, пояснил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Мы как-то забываем, что у нас в стране в течение определенного периода вообще не обновлялся парк школьных автобусов и «скорых». Так что, обратить внимание на улучшения – это правило хорошего тона, что и сделал Борисов», – подчеркнул политолог. Избиратели порой привыкают к позитивным изменениям и не обращают внимания на то, что за улучшениями стоит огромный труд множества людей, в том числе – депутатов и управленцев, подчеркнул Данилин. Судебные тяжбы, подобные той, что развернулась между Партией роста и Партией пенсионеров по итогам теледебатов, сами по себе привлекают внимание к избирательной кампании, что ведет к росту явки, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, скандал увеличит узнаваемость обеих партий: «И про одну, и про другую партию, участвующую в данном процессе, узнает больше людей». Говоря об отстранении одного из лидеров списка РПСС Дмитрия Потапенко от выборов, Мартынов предположил, что предприниматель изначально рассчитывал на такой исход, иначе нанял бы грамотных юристов, которые помогли бы ему пройти регистрацию. Мартынов в этой связи вспомнил бывшего кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина, которому также отказали в регистрации – из-за найденного офшора. «Такое впечатление, что они заранее срежиссировали свое отстранение, чтобы спровоцировать скандал и попытаться дискредитировать избирательное право и политическую систему», – признался политолог. «Но решение Верховного суда лишь незначительно отразится на рейтинге РПСС, поскольку тот все равно остается слишком низким. Но для самой партии, чем больше упоминаний в прессе, в том числе и негативных, тем лучше. Так что шумиха вокруг снятия Потапенко ей только на руку», – заключил Мартынов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Политолог указал на предвыборный популизм КПРФ в теме пенсионной реформы 2 сентября 2021, 14:40 Текст: Елена Лексина

«Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста, но им вряд ли это удастся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя внесение КПРФ на рассмотрение Госдумы законопроекта об отмене пенсионной реформы. «Это определенно предвыборный, популистский ход», – уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он пояснил, что «Госдума в настоящее время на каникулах, поэтому не сможет его рассмотреть». По словам политолога, «с момента начала реализации пенсионной реформы прошло три года, и многие решения просто невозможно отменить». «Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста. Но результат вряд ли будет существенным, поскольку избиратели стали намного более рациональными, чем, например, 10-15 лет назад, и в состоянии отличить реализуемое решение от популистской предвыборной инициативы», – резюмировал Орлов. Напомним, в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.