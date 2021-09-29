ЦИК направил правоохранителям жалобы на случаи нарушений на выборах в Петербурге Международные наблюдатели позитивно оценили выборы в России 29 сентября 2021, 13:52 Текст: Мария Бобылева

Международные наблюдатели указали на качественно организованную процедуру голосования на российских выборах, соблюдение высоких стандартов по санитарной безопасности на участках, а также полный общественный контроль. Так, итальянский журналист Джулиано Бифольки, слова которого приводятся на сайте НОМ, посетил в дни голосования избирательные участки в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. По его словам, изначально ощущалось давление западной прессы на Россию. «Когда я побывал в Санкт-Петербурге, я увидел высокие стандарты безопасности в условиях пандемии – меня это поразило. Я разговаривал с местными участниками выборов – различными партиями, НКО и наблюдателями. Ничего нелегального и непрозрачного (в процессе голосования) я не нашел. От наблюдения получил позитивный опыт», – рассказал Бифольки, отмечая, что впечатляет большое число форм голосования для избирателей. Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер приезжает в России не первый раз, и в этом году он принял участие в наблюдении за выборами в Башкортостане в составе миссии. По словам Койтера, на участках всегда присутствовали местные наблюдатели – от открытия участков и до подведения итогов, были установлены и видеокамеры. «Я побывал в Центре видеонаблюдения, где каждый участок был на виду. Все было организовано идеально, я лично не нашел ни одного нарушения на выборах», – поделился впечатлениями он. При этом эксперт отметил, что избирательный процесс в России организован гораздо более профессиональнее и демократичнее, чем в Германии, где на выборах в бундестаг, было подано большое число жалоб. По мнению латвийского правозащитника Эйнарса Граудиньша, результаты выборов показали, что «народ России поддерживает политические процессы и программу правящей политической власти». Также можно наблюдать и увеличение спроса на «левую политику», однако, как отметил эксперт, эта тенденция «свойственна многим европейским странам». «Минимум за год до выборов мы наблюдали беспрецедентное вмешательство во внутренние дела РФ, его поддерживают и внутри страны те силы, которые представляют себя либеральными и демократичными. Но всё связано с одной целью – не признать легитимность выборов, об этом совершенно откровенно говорят в зарубежных медиа», – подчеркнул правозащитник. Дал позитивную оценку прошедшим выборам и депутат Европейского парламента Мирослав Радачовски, который наблюдал за выборами в Башкирии. «Я увидел высокий технический уровень. И я не увидел несвободы, о которой говорят за рубежом», – заявил эксперт. Взаимодействие с международными экспертами – одно из значимых направлений работы Ассоциации НОМ. «Мы благодарны тем зарубежным экспертами и наблюдателям, которые несмотря на все трудности, которые им чинили, всё-таки приехали, своими глазами увидели происходящее, пообщались с общественниками и экспертами – их мнение для нас крайне важно», – подчеркнул на пресс-конференции член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, добавив, что ряд оценок международных наблюдателей приводится в новом, аналитическом докладе, который будет опубликован на портале НОМ. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов указал, что с точки зрения политологического сообщества, кампания была проведена на достойном, организационном уровне. «На площадке научно-практических конференций РОП мы открыты к обмену опытом с зарубежными экспертами, рассмотрению лучших практик для того, чтобы отметить наши недостатки и промахи, совершенствовать избирательную систему России. В целом, выборы были проведены на достойном, организационном уровне», – поделился мнением политолог. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы 26 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости». «Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем. На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие». Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов 29 сентября 2021, 12:20

Фото: Александр Шалгин/

пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва, говорится в проекте постановления ЦИК. Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя «Единой России» из общефедеральной части списка партии – руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД 26 сентября 2021, 14:45 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», передает РИА «Новости» Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией», сказав, что «это уже относится к прогнозируемым элементам». «Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», – добавил он. Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов. «Безусловно, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами. Пресс-секретарь подчеркнул, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся. «В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр – ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов – блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность», – пояснил он. Песков заявил, что, с его точки зрения, электронное голосование – это прекрасная практика. Уже вторые выборы он сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии. «И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы», – отметил он. Кроме того, Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации. «И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежность электронного», – подчеркнул он. Песков, как избиратель, надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским. «Я, например, лично, как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», – уточнил он. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Медведев призвал игнорировать сомнения Запада в легитимности выборов в России 28 сентября 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Москве не следует реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», – сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России. По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. «Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм - и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar – или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так – значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», – отметил Медведев. Кроме того, он прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть «полный арсенал» влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности. По словам Медведева, влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности. «Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять... Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила – ну и прекрасно», – отметил Медведев. Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. «Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей - и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему», – добавил Медведев. Также он заявил о системном противодействии из-за рубежа усилиям России, направленным на технологическое развитие. «Все то, о чем я сказал, осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются даже научные контакты. Ну и чтобы обеспечить технологическое развитие в этих условиях, нужно тщательно определять приоритеты, и, как я уже сказал, быть максимально настойчивыми», – сказал Медведев. Он также обратил внимание на необходимость формирования конкретных технологических задач, которые должны быть тесно увязаны с практическими интересами. Ранее президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло заявил, что все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана. Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах 27 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Политолог: Пятерка лидеров «Единой России» выполнит взятые на себя предвыборные обещания 27 сентября 2021, 17:35 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Специальные комиссии, которые возглавят члены федеральной пятерки, вероятно, будут созданы при Генеральном совете партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов. Ранее президент Путин призвал лидеров предвыборного списка ЕР возглавить специально созданные партийные комиссии. «Пятерка лидеров выполнит взятые на себя обещания, независимо от наличия депутатских мандатов. Формат же работы этих органов еще предстоит определить. Вероятно, это произойдет на предстоящем третьем этапе XX съезда «Единой России», – предположил член экспертного совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Идею Путина о том, чтобы «первая пятерка» избирательного списка продолжила работу в «Единой России» в качестве глав профильных комиссий, эксперт назвал логичной. Он напомнил слова главы государства о том, что именно участие Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Елены Шмелевой, Анны Кузнецовой и Дениса Проценко помогло ЕР победить на выборах. «Их компетенции, их опыт участия в думской кампании, сложившаяся у них коммуникация с партией должны быть востребованы», – добавил собеседник. В понедельник Владимир Путин предложил, чтобы лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Президент уверен, что представители пятерки будут и дальше отстаивать интересы избирателей и способствовать выполнению народной программы. По его мнению, глава Минобороны Сергей Шойгу мог бы возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова могла бы возглавить комиссию по защите материнства, детства и защите семьи и прямо координировать это направление, будучи депутатом Госдумы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шойгу и Лавров остаются на своих постах и не переходят в парламент. В свою очередь Денис Проценко заявил, что продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Политолог: Искусственный интеллект не сможет заменить парламент 28 сентября 2021, 19:15 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Благодаря развитию IT-технологий сегодня власти могут узнавать о запросах общества и с помощью искусственного интеллекта, но без парламентского представительства построить сильное государство не получится. Об этом заявил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованного в редакции газеты ВЗГЛЯД. «С одной стороны, парламент сам по себе многим кажется неорганичным, лишним в системе государственной власти, искусственным органом власти. Мы можем внедрить искусственный интеллект, который сам будет измерять волю и запросы граждан по совокупным кликам в «Яндексе». Благодаря этому правительство получит всю информацию, необходимую для формирования государственной политики. Но с другой стороны, само правительство, сама исполнительная власть заинтересованы в партнерстве с общественными силами. Без парламентского представительства построить сильное государство не получится», – считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Понятие представительной демократии подразумевает, что партия обязана преследовать в парламенте интересы своего электората, своего класса. Это же прекрасно, когда каждая партия преследует в парламенте свои «классовые» интересы, обсуждая их при этом с представителями других классов. В этом и есть смысл парламентаризма», – напомнил Кузнецов. Ранее в истории российского парламентаризма политические силы, представленные в Думе, нередко уходили в «эмпиреи», выступали с абстрактных философских позиций прогресса или консерватизма, и это мешало выполнять главную функцию качественного представительства своего избирателя, посетовал Кузнецов. Зато сейчас в обновленной Госдуме представлены все до единой электоральные группы российского общества, уверен он. «Да здравствует классовый эгоизм и площадка, где его можно продвигать!» – воскликнул эксперт ЭИСИ. Во вторник состоялся круглый стол «ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД» на тему: «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованный совместно ЭИСИ и редакцией газеты ВЗГЛЯД. Эксперты участвовали в дискуссии о Госдуме восьмого созыва в «историческом контексте». Особое внимание было уделено вопросу о том, как преломлялась консервативная и прогрессивная повестка российского парламентаризма в прошлом и чего стоит ожидать от повестки только что избранной нижней палаты парламента. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Политолог: Госдумы всех восьми созывов представляли собой срез российского общества 28 сентября 2021, 17:30 Текст: Андрей Резчиков

Ни одна российская Госдума не была идеальной, но они всегда демонстрировали срез всего общества, играли представительную функцию. Об этом заявил политолог Борис Макаренко, выступая на круглом столе «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованного в редакции газеты ВЗГЛЯД. Председатель правления «Центра политических технологий» Борис Макаренко напомнил, как в 90-е годы со своими коллегами проводил социологические опросы среди депутатов первых трех созывов Госдумы. Всякий раз в этих мероприятиях участвовало до 200 депутатов из всех фракций, то есть около 40% от состава нижней палаты. «Поскольку Госдума – срез общества, а общество было у нас не реформаторское, консервативное и инертное, то и Думы получались такими же на круг. Хотя, конечно, в каждой из них были реформаторские фракции», – отметил эксперт. Что касается сегодняшней России и новоизбранной Госдумы восьмого созыва, то, безусловно, главным инициатором в проведении реформ остается власть, считает Макаренко. «Будет задан реформаторский вектор, большинство за это есть – достаточно уверенное. Что будет служить ограничением? Мы вот с моим коллегой, политологом Глебом Кузнецовым спорили по этому поводу на прошлой неделе. Я показал Глебу свою схему того, насколько силен патернализм российского электората. Глеб совершенно резонно возразил: в условиях кризиса, падения доходов, стагнации экономики «сейчас все стали патерналистами». К сожалению, в этом очень много правды. Сейчас и для власти, и для депутатского корпуса мощнейший ограничитель – это пассивно-депрессивное состояние электората, который думает больше о выживании, о том, чтобы не стало хуже, нежели о движении вперед», – посетовал Макаренко. «Повторю: это естественно, поскольку Дума отражает спектр настроений всего общества, правда в определенной степени, с неким «приближением»: когда сильнее, когда слабее», – пояснил политолог. Впрочем, есть и обнадеживающие тенденции, оговорился Макаренко, призвав в этой связи обратить внимание на партию «Новые люди», которой удалось пройти в Госдуму восьмого созыва. «Они погоды не сделают. Но если они хотя бы внесут мелодию новизны, необходимости обновления, это уже будет важно. Слишком уж долго не звучала эта мелодия в здании на Охотному ряду», – подытожил политолог. Во вторник состоялся круглый стол «ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД» на тему: «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованный совместно Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и редакцией газеты ВЗГЛЯД. Участники круглого стола обсудили, как выглядит Госдума-2021 в «историческом контексте», как преломлялась консервативная и прогрессивная повестка в прошлом российского парламентаризма и чего стоит ожидать от повестки работы новоизбранной Госдумы восьмого созыва. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству 27 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Гладков вступил в должность губернатора Белгородской области 27 сентября 2021, 12:23 Текст: Алина Назарова

Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в областном центре, он поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку. В зале присутствовали полномочный представитель президента России в центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, депутаты, представители общественности, духовенства, бизнеса, СМИ, говорится в сообщении на сайте администрации региона. Церемония началась с торжественного внесения флага России, флага Белгородской области, Конституции России, устава Белгородской области, должностного знака губернатора Белгородской области. Председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова объявила торжественное заседание регионального парламента открытым. Затем к собравшимся обратился председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев. «17, 18, 19 сентября 2021 года проходило историческое и уникальное для Белгородской области событие – досрочные выборы губернатора. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 718 843 избирателя, более полумиллиона из них (78,79%) сделали свой выбор в пользу Вячеслава Гладкова. Разрешите поздравить вас с победой и вручить удостоверение губернатора Белгородской области», – сказал Лазарев. При вступлении в должность губернатор принес присягу, текст которой установлен Уставом Белгородской области. «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав Белгородской области и законы Белгородской области», – заявил Гладков. Он также поблагодарил белгородцев за доверие и поддержку. «Сегодня волнуюсь больше, чем в любой день за последние десяит месяцев работы в Белгородской области. Вспоминаю присягу, которую давал при прохождении срочной службы в советских войсках. Благодарю белгородцев за высокое доверие. Оно было оказано не только мне, но и всей нашей большой команде. Один в поле не воин. Наш регион находится на высочайшем уровне развития, он готов к покорению новых высот. Спасибо за ваш труд и вашу помощь! Впереди нас ждет еще больше достижений», – сказал губернатор. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов на выборах главы Белгородской области.