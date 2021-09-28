Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми

Российские власти могут ввести дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего – для семей с детьми, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе особого внимания властей.

«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности – запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», – добавил Путин.

Он также указал, что повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится. «Средства на такие индексации заложены в бюджет», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Кроме того, указал Путин, динамика макропоказателей будет в фокусе внимания на фоне мировой турбулентности. «Ситуация в мировой экономике – мы с вами это хорошо знаем – все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания», – сказал он.

На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной.