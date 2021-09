Путин оценил итоги выборов в Госдуму Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании Путин призвал вытащить россиян из бедности 25 сентября 2021, 16:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент. Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент. Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы 24 сентября 2021, 17:36

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову. «Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика. По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит. Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи 23 сентября 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах 24 сентября 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС. Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Опубликованы данные онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве 22 сентября 2021, 20:16 Текст: Елена Мирошниченко

Подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликованы на сайте мэра и правительства столицы observer.mos.ru. «Необходимый для отслеживания хода голосования программный код был выложен на портале github, в самом обзервере также была реализована функция отслеживания транзакций и их скачивания», – уточняется на сайте Общественной палаты столицы. Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Губернатор Кировской области отдал свой мандат Бутиной 24 сентября 2021, 21:42 Текст: Вера Басилая

Член Общественной палаты России Мария Бутина прошла в новый созыв Госдумы по спискам, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ей полученный им мандат депутата. «Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу», – цитирует РИА «Новости» Бутину. Она участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России» по списку Кировской области. Глава Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев заявил, что решил продолжить работу губернатором. «Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии», – сказал Васильев. В 2018 году Марию Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока. Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования». ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму 24 сентября 2021, 13:21

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИКе озвучили число мест, доставшихся партиям в новом созыве нижней палаты парламента. «По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Также Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС. «Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», – сказала Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Памфилова ответила на критику российской избирательной системы 23 сентября 2021, 16:46 Текст: Алексей Дегтярев

Критикам российской избирательной системы следует увидеть «бревна» в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Канаде выборы сейчас проходили совсем недавно. Это к нашим критикам, которые истерили по поводу видеонаблюдения на выборах. Что происходит на участках [в Канаде] никто не видит. Фото- и видеосъемка на участке строго запрещена, нарушителям грозит штраф в 5 тыс. долларов. Правда аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит», – цитирует Памфилову ТАСС. Она добавила, что на данный момент «со всех сторон» продвигается «антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужаса и так далее». «Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ничего, мы с ними справимся», – заключила глава ЦИК. В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму 24 сентября 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС. «Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич. Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат. Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов. За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. ЦИК отправил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в СК и Генпрокуратуру 23 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Контроль за соблюдением избирательных прав со стороны Горизбиркома Петербурга был недостаточным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать свое крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским», – цитирует Памфилову РИА «Новости». По ее словам, городская комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК рассмотреть все жалобы, итоги выборов были подведены, потому теперь жалобы может рассмотреть только суд. «Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали», – сказала Памфилова. «Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ», – зачитала глава ЦИК постановление. Также ЦИК отправит материалы СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата «Яблока» Бориса Вишневского. Ранее в четверг Памфилова посоветовала критикам российской избирательной системы увидеть недостатки в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах. Машков не получил мандат депутата Госдумы 24 сентября 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от «Единой России», по итогам выборов не получит мандат депутата Госдумы, заявил источник в партии. «До Владимира Львовича очередь не доходит», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов. Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского 23 сентября 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина. «Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России.