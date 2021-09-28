Медведев призвал игнорировать сомнения Запада в легитимности выборов в России

Москве не следует реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», – сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России.

По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. «Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм - и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar – или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так – значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», – отметил Медведев.

Кроме того, он прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть «полный арсенал» влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности. По словам Медведева, влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности.

«Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять... Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила – ну и прекрасно», – отметил Медведев.

Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. «Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей - и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему», – добавил Медведев.

Также он заявил о системном противодействии из-за рубежа усилиям России, направленным на технологическое развитие. «Все то, о чем я сказал, осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются даже научные контакты. Ну и чтобы обеспечить технологическое развитие в этих условиях, нужно тщательно определять приоритеты, и, как я уже сказал, быть максимально настойчивыми», – сказал Медведев.

Он также обратил внимание на необходимость формирования конкретных технологических задач, которые должны быть тесно увязаны с практическими интересами.

Ранее президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло заявил, что все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана.