На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2»

Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля.

Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.