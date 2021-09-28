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На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2»
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Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля.
Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет
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Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год.
Как сообщает РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто».
Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.
Соглашение вступит в силу 1 октября.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину
Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.
«Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.
Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.
В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России
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Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
В Венгрии назвали «вмешательством» реакцию Украины на газовый контракт с Россией
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал российско-венгерское соглашение по поставке газа внутренним делом страны.
«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», – сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны.
«Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», – добавил министр.
По его словам, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит «на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал». Он подчеркнул, что снабжение страны топливом – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти».
Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.
«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
В Киеве полагают, что Запад «откровенно кинул» Украину
Евросоюз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком – 2» «откровенно кинули» Украину; интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.
Он предположил, что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится.
«Поэтому все надежды, что выиграют «Зеленые», которые остановят «Северный поток – 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», – подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Наш».
По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее – это туфта».
Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости.
«Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», – сказал эксперт.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Цена газа в Европе превысила 930 долларов за 1 тыс. кубометров
В ходе торгов в понедельник цена на газ в Европе вновь превысила 930 долларов за 1 тыс. куб. м, показывая рост почти на 9% в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 930,5 долларов за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%, сообщает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд
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Стоимость акций Газпрома в ходе торгов в понедельник утром на Московской бирже выросла на 1,66% и достигла 350,06 рубля за бумагу.
Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года, передает ТАСС.
К 10.40 мск акции Газпрома продолжали расти и стоили 350,21 рубля за бумагу (+1,71%).
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб – немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Напомним, цена на газ в Европе в середине сентября вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров. В пике цена газа достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Газпром назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
СБУ обвинила фирму в Днепре в выполнении контрактов для энергообъектов Крыма
Служба безопасности Украины начала расследование дела о сотрудничестве украинского конструкторского бюро в Днепре с властями России для модернизации инфраструктуры Крыма, сообщила пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из России», – приводит сообщение ТАСС.
Следствие считает, что конструкторское бюро, название которого в материалах СБУ не раскрывается, получало контракты от правительства России. Стоимость только одного из них, уточнили в спецслужбе, составила около 260 млн рублей (около 3,5 млн долларов). Среди совместных проектов – выполнение конструкторских работ на объектах «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей».
По версии СБУ, сотрудники бюро создали несколько компаний в России, чтобы обойти украинские законы.
«Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова», – считают в СБУ.
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания сотрудников бюро, изъяли техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории России аффилированных компаний.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
Шольц призвал все стороны взять на себя гарантии в связи с запуском «Северного потока – 2»
Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2, заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода, а Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу.
«Что касается вопроса о данном газопроводе, строительство которого завершено, то речь идет о том, чтобы сейчас все позаботились о том, чтобы гарантии, связанные с эксплуатацией, были приняты. К этим гарантиям относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», - сказал Шольц.
Он добавил, что Германия «приложила значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было положиться», передает РИА «Новости».
Кроме того, Шольц заявил, что Германия в первую очередь займется формированием более сильного и суверенного Евросоюза. «Я думаю, что первым вопросом для политики Германии будет формирование более сильного и суверенного Европейского союза», – сказал он, отвечая на вопросы о внешней политике.
Он отметил, что эта задача повлияет на международную стратегию и внешнюю политику Германии.
В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, «Зеленые» набирают 13,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.
Как сообщили американский СМИ, результаты выборов в Бундестаг, вероятно, обернутся слишком долгими переговорами по формированию нового правительства, в результате Германию ждет ослабление лидерства в Европе.
Киев захотел провести саммит «нормандской четверки» до ухода Меркель
Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», – приводит слова Ермака ТАСС.
Как отметил глава офиса президента Украины, сейчас продолжаются консультации политсоветников в нормандском формате. «Они проводятся как в режиме видеоконференции, так и проходят реальные встречи между разными сторонами, то есть видеоконференции проходят между всеми четырьмя сторонами. Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами», – сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Стало известно о требовании СБУ домашнего ареста для тещи Шария
Служба безопасности Украины намерена просить суд избрать теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил источник в правоохранительных органах Украины.
«Будут просить круглосуточный домашний арест», – сообщил источник «Украинским новостям».
По его словам, СБУ подозревает тещу Шария в подделке документов о перерегистрации политической партии. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник.
По данным издания, Бондаренко занималась подделкой документов о «покупке» Партии Шария и об избрании ее руководителем. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»).
В августе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против информационного агентства «Шарий.net», Анатолия Шария, его супруги Ольги, а также Аллы Бондаренко. Причины введения санкций СБУ засекретила.
Украине понадобилось сверить позиции с Германией и Францией
Вице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что перед возможной встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского Киеву необходимо обсудить с партнерами по нормандскому формату общие позиции.
«Я уверен, что у нас есть единственный путь завершения этой войны [в Донбассе] и проведения деоккупации наших территорий – это политико-дипломатический путь, не силовой. И поэтому такая встреча [с российским лидером] возможна. И президент [Украины] от имени государства имеет право и должен вести такой диалог. Но я согласен с тем, что наши партнеры [по нормандскому формату] должны быть заранее об этом предупреждены и должны быть оговорены общие тезисы», – приводит ТАСС ответ Резникова на вопрос о встрече Зеленского и Путина.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если встреча двух президентов будет содействовать «достижению мира в Украине», то она абсолютно целесообразна.
По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, важно, чтобы встреча и переговоры состоялись, к ним Зеленский призывал. «Но мы слышим от официальных лиц России, <…> что нет повестки, эти вопросы они будут обсуждать, эти вопросы они не готовы обсуждать. Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание, политическая воля, прекратить войну, если есть желание выполнять нормы международного права, уважать международное право и признанные границы, то нужно просто садиться и говорить об этом», – заявил вице-премьер Украины в эфире канала ICTV.
В понедельник глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о желании Киева провести саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Пушков высмеял угрозы Киева Будапешту из-за контракта с Газпромом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии в связи с заключением Будапештом газового контракта с Газпромом.
«В Европе угроз от Киева никто не боится – и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это. Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии: она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с Газпромом. Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», – заключил сенатор.
Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий».
«Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.
«Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко.