Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин относится к этому с пониманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, какая позиция у Путина на, что в России существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана.

Песков также уточнил, что в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов. «Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать», – ответил Песков.

В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. Кроме того, документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом.