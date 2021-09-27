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В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов
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Законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – сказал он, передает РИА «Новости».
Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта Федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС.
Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости».
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
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Выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИКе озвучили число мест, доставшихся партиям в новом созыве нижней палаты парламента.
«По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Также Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС.
«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», – сказала Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными».
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Путин призвал вытащить россиян из бедности
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Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.
«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.
Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.
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Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
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КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.
Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.
Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
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Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.
Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.
Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.
«Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.
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Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Машков не получил мандат депутата Госдумы
Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от «Единой России», по итогам выборов не получит мандат депутата Госдумы, заявил источник в партии.
«До Владимира Львовича очередь не доходит», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов.
Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.
Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран
Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин.
«Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС.
Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева.
Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны».
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Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу
Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.
«Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин оценил итоги выборов в Госдуму
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Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.
«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.
Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы
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Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.
«Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин.
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В субботу президент проводит
встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной»
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Некоторые российские партии сотрудничают с «пятой колонной» и антироссийскими иностранными организациями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи партий с президентом Владимиром Путиным.
«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой вонзить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», – сказал Жириновский, передает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Он добавил, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. Остальные, включая КПРФ, сотрудничали с антипрививочниками для получения голосов на выборах.
Жириновский предложил оценить вклад партий во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он также доложил Путину об акции протеста КПРФ в Москве.
«Одни партии трясут страну, другие созидают. Избиратели голосуют за тех, кто трясет, кто зовет на митинги, к свержению, к отмене, к отставке, расстрелам, казням», – сказал Жириновский.
Также в ходе встречи с президентом глава ЛДПР заявил, что необходимо возродить ссылки в дальние регионы, чтобы «поднимать» окраины страны. Президент ответил политику, что это «не наш метод».
В новую фракцию ЕР в Госдуме войдут Шаманов, Майданов и Третьяк
Во фракцию «Единой России» в новом созыве Госдумы войдут бывший министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, сообщил источник в партии «Единая Россия».
«Майданов, Третьяк, Шаманов, Топилин», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, кто получит мандаты в новом созыве.
Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье.
Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Памфилова назвала провокацией позднюю подачу «Яблоком» жалобы на итоги выборов
Позднее обращение партии «Яблоко» с жалобой на результаты выборов в Госдуму является сознательной провокацией, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к председателю «Яблока» Николаю Рыбакову.
«Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести», – сказала Памфилова, передает ТАСС.
Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Путин предостерег от советской «уравниловки» в обсуждении прогрессивной шкалы
Дискуссия по поводу прогрессивной шкалы налогообложения не должна свестись к советской «уравниловке», заявил президент Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.
«По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали – здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе – чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», – цитирует Путина ТАСС.
В ходе встречи лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог, а также ЕГЭ.
«Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли», – приводит слова Миронова РИА «Новости».
Он отметил, что справороссы выступают за постепенную отмену ЕГЭ, сначала необходим переход на добровольный экзамен или другие механизмы. «С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит», – пояснил политик.
Также в ходе встречи с президентом Миронов отметил, что выборы в стране прошли в целом легитимно.
Путин оценил ставку «Новых людей» на молодежную аудиторию
Сделанная партией «Новые люди» ставка на молодежь себя оправдала в полной мере, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями прошедших в Госдуму партий.
«Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтеров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», – цитирует Путина Regnum.
«Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы – это себя оправдало», – указал он.
Между тем лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту ввести для учителей единый оклад. «Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», – сказал Нечаев.
Он напомнил о едином федеральном окладе врачей.
Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты. «Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», – продолжил Нечаев.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.