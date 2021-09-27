В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти

В Госдуму внесен законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. «В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», – сказал Клишас.

Одновременно законопроект расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. «В целях реализации указа президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ», – сказал он.

Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом.

Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет», – сказал Клишас.

Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации».

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

«Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», – отметил Клишас.

По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта России и расширение мер по противодействию коррупции.