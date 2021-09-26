Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», передает РИА «Новости»

Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией», сказав, что «это уже относится к прогнозируемым элементам».

«Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», – добавил он.

Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов.

«Безусловно, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся.

«В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр – ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов – блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность», – пояснил он.

Песков заявил, что, с его точки зрения, электронное голосование – это прекрасная практика. Уже вторые выборы он сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии.

«И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы», – отметил он.

Кроме того, Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации.

«И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежность электронного», – подчеркнул он.

Песков, как избиратель, надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским.

«Я, например, лично, как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», – уточнил он.

Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.