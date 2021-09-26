Эксперт: Франция ревниво относится к успехам России в Африке

«Истеричная позиция Франции обусловлена признанием того, что в регионе у Парижа все идет не так гладко, как хотелось бы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на критику Парижа, разъяснил порядок сотрудничества властей Мали с российскими ЧВК, добавив, что Москва не имеет к этому отношения.

«Мали и зона Сахеля входили в колониальную империю Франции, поэтому связи между франкоговорящими регионами и бывшей метрополией очень сильны», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, речь идет не только об экономическом и военно-политическом взаимодействии, но и о культурно-исторической связи. «Большинство политических элит в этих странах – франкоговорящие, более того, многие учились во Франции, поэтому влияние Парижа там традиционно очень значительно», – объяснил он.

Что касается Мали, то там французы с 2014 года проводят антитеррористическую операцию «Бархан». «В республике есть джихадистские группы и отдельные радикальные формирования, которые воюют с избранной властью», – рассказал Федоров. Эксперт также отметил, что в Мали очень неустойчивый политический режим – «за последнее время там несколько раз менялось правительство в ходе государственного переворота».

«Несмотря на все попытки Франции заручиться поддержкой других стран ЕС, мало кто из европейских коллег Парижа хочет посылать свои войска в отдаленную республику, – отметил Федоров. – Во многом из-за этого Франция решила сократить свой контингент войск. В частности, президент Макрон объявил о переформатировании участия Франции в Мали – основной упор предполагалось сделать на подготовке местных вооруженных сил и объединении стран в районе Сахеля перед лицом общей угрозы исламских радикалов».

Однако, по мнению политолога, договоренности с Францией не мешают нынешнему руководству Мали контактировать и с другими участниками – в том числе и с российскими ЧВК, которые имеют репутацию серьезного и эффективного партнера.

«Поэтому истерики Франции по поводу возможного присутствия российских ЧВК в республике необоснованные, – полагает он. – Что в этом криминального, учитывая, что официальных российских военных там нет? Частные военные компании ведут переговоры с руководством Мали об обеспечении охраны правительства, обучении вооруженных сил республики. Что здесь противоречит международному праву? Тем более, что другие страны, в том числе и США, в других точках мира действуют аналогичным образом».

«Лицемерная позиция Франции и ЕС, демонстрирующая, что одним странам можно так делать, а другим – нельзя, вызывает много вопросов», – указывает эксперт. «Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Хотя непонятно, в чем виновата Москва. Возможно, это просто признание того, что в регионе у Франции все идет не так гладко, как хотелось бы. Они не смогли добиться каких-то кардинальных перемен к лучшему в борьбе с джихадистами в этой стране. Отсюда – нервные заявления на возможное присутствие в республике российских ЧВК», – предположил Федоров.

Тем не менее на фоне неудач в Африке, а также из-за подлодочного скандала с Австралией на фоне создания альянса AUKUS, нельзя сказать, что внешняя политика Франции при Макроне провалена.

«Макрон многого добился в Европе – сейчас он главный лидер ЕС, учитывая уход Ангелы Меркель из политики и неясного будущего Германии, – объяснил политолог. – Роль страны в ЕС остается высокой. Скорее всего, Франция вновь реанимирует идею создания общеевропейской армии, которую сейчас будут готовы поддержать многие страны Евросоюза. Другое дело, что создание AUKUS и разрыв дорогостоящего контракта на создание подлодок с Канберрой очень сильно ударил по самолюбию и интересам Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, где она хотела усилить свои позиции. Фактически это была пощечина со стороны ее союзников».

В то же время, кроме Мали, Россия также укрепляет сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) – еще одной бывшей колонией Франции в Африке. «Эта страна с нестабильной политической обстановкой, где российские ЧВК участвуют в обучении местного персонала и исполняют функции охраны правительства. И это, кстати говоря, тоже вызывало раздражение Франции и всяческие упреки в адрес России, что говорит о политике двойных стандартах в этом контексте», – резюмировал Федоров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения. Он также указал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ «не работать» в Африке в сфере безопасности, потому что это «место Европы», передает РИА «Новости».

В пятницу тему «присутствия ЧВК Вагнера в Мали на встрече с Лавровым поднимал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам Лаврова, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом – «не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе».

Кроме того, глава российского МИД напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях, отметив, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.

Позже глава правительства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что Франция, приняв решение завершить антитеррористическую операцию «Бархан», «будто бы выбросила» Мали, поэтому Бамако приходится искать новых партнеров.

Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что «одностороннее объявление» было сделано Парижем без согласования с Бамако, «очертания» новой конфигурации сил неясны, передает РИА «Новости».

Напомним, Париж объявил о решении изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию «Бархан», которую должен заменить международный альянс. Закрытие военных баз на севере Мали должно завершиться в начале 2022 года.

В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием». Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о намерении Бамако укреплять сотрудничество с Россией. При этом, комментируя тему ЧВК и встречу с Лавровым, он заявил: «Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос».

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