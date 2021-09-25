В Польше раскрыли план по превращению «Северного потока – 2» в «руины»

«Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию могут воспрепятствовать Еврокомиссия, а также санкции США и претензии Варшавы, пишет портал BiznesAlert.

По словам автора статьи Войчеха Якубика, противники «Северного потока – 2» еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Журналист считает, что Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока – 2» в Еврокомиссии и европейских судах, передает РИА «Новости».

Другим «триумфом» Польши Якубик считает решение суда ЕС согласно которому газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к «Северному потоку – 2», поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.

По мнению журналиста, еще одной мерой давления могут служить санкции США, направленные на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. Кроме того, Якубик предположил, что Вашингтон может ввести новые уже персональные санкции против 35 российских официальных лиц, включая глав «Роснефти» и «Газпрома».

Автор статьи процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что «Северный поток ­– 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию может воспрепятствовать Еврокомиссия. «Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, то он будет останется «экзистенциальной угрозой» для Украины», подытожил журналист.

В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.

Напомним, с троительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».

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