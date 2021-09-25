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В Польше раскрыли план по превращению «Северного потока – 2» в «руины»
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«Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию могут воспрепятствовать Еврокомиссия, а также санкции США и претензии Варшавы, пишет портал BiznesAlert.
По словам автора статьи Войчеха Якубика, противники «Северного потока – 2» еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Журналист считает, что Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока – 2» в Еврокомиссии и европейских судах, передает РИА «Новости».
Другим «триумфом» Польши Якубик считает решение суда ЕС согласно которому газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к «Северному потоку – 2», поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.
По мнению журналиста, еще одной мерой давления могут служить санкции США, направленные на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. Кроме того, Якубик предположил, что Вашингтон может ввести новые уже персональные санкции против 35 российских официальных лиц, включая глав «Роснефти» и «Газпрома».
Автор статьи процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что «Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию может воспрепятствовать Еврокомиссия. «Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, то он будет останется «экзистенциальной угрозой» для Украины», подытожил журналист.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, с троительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.
При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2», сообщила компания.
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»
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Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок.
«Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач.
В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.
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Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом
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Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.
«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.
«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.
В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.
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В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Российский посол заявил о понимании Лондоном необходимости «Северного потока – 2»
Британские политики уже начали осознавать необходимость «Северного потока – 2» для Европы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Лондон не занимал никакой официальной позиции в отношении «Северного потока – 2». Это не Варшава и не Германия. Но негативной позиции в отношении «Северного потока – 2» нет. Один из госминистров действительно сказал, что это хорошее дело для Европы, газ очень нужен», – цитирует его заявление в эфире канала «Россия-24» ТАСС.
По словам Келина, многие британские и европейские политики сегодня стали лучше осознавать необходимость газа.
«Сейчас стали лучше осознавать необходимость газа буквально в эти последние дни. Поскольку идет тренд сделать всю энергетику зеленой, эта тенденция очень сильно сказалась на добывающих компаниях. Феномен состоит в том, что добывающие компании уже несколько лет считают для себя стыдным инвестировать в добычу энергоресурсов - уголь, газ, нефть. Сейчас началось осознание, что это было ошибкой. Надо на самом деле работать над газопроводами, над тем, чтобы увеличивать поставки, тем более газа, потому что газ – это переходный элемент от угольной экономики к зеленой», – сказал глава дипмиссии.
Также посол опроверг информацию о том, что многие британские политики обвиняют Россию в росте цен на газ. «Это те политики, которые всерьез не разбираются в ситуации. Если читать серьезные комментарии, то там признается, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, трубопроводным, и разбираются причины подорожания», – заявил Келин.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ
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Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости».
«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации.
Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления».
«ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев.
Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2».
Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше.
«Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
«Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Евроскептики на выборах в Германии поддержали «Северный поток – 2»
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Партия евроскептиков «Альтернатива для Германии», которую на парламентские выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла, поддержала запуск газопровода «Северный поток – 2» и выступила за снятие западных антироссийских санкций, заявил один из лидеров национал-консервативного крыла партии Беатрикс фон Шторх.
«Наши интересы заключаются в том, чтобы поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с США. Интенсивная торговля, интенсивный диалог – это всегда хорошо. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения – не в наших интересах. Считаем действия нынешнего правительства ФРГ в отношении России в последние годы неверными. Торговые санкции против России не приносят пользы, они наносят ущерб нам, поэтому мы против них. Мы также выступаем против вмешательства во внутренние дела России», – передает его слова РИА «Новости».
Фон Шторх заявила, что ее партия придерживается «очень четкой позиции» по газопроводу «Северный поток – 2», о завершении строительства которого Газпром сообщил 10 сентября.
«Этот газопровод «крайне важен для Германии, мы будем продолжать бороться за него», – сказала политик.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель перед уходом поддержала своего однопартийца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета, который, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством.
Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» того, что трубопровод не обернется проблемами для Украины. Между тем Анналена Бербок из партии «Зеленые» обрушилась с критикой на Москву.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каких результатов ждать от выборов в Бундестаг и почему немцы так сосредоточились на России?
Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США
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«Прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против «Северного потока – 2», а также санкции против физических лиц и госдолга России.
«Достигнутое между Байденом и Меркель соглашение по «Северному потоку – 2» постепенно уходит в прошлое, равно как заканчивается и политическая карьера канцлера Германии. Поэтому здесь могут появиться неприятности и для России, и для Германии», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Но «для того, чтобы санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу, помимо голосов Палаты представителей, «необходимо добиться одобрения этой инициативы в Сенате, подписания пакета санкций в Белом доме и самое главное – желания Байдена реализовать их».
Кроме того, эксперт сомневается в том, что новые санкции как-то существенно повлияют на сам проект, «потому что технически он уже достроен». Он также напомнил, что «санкции, введенные Трампом против «Северного потока – 2», хоть и мешали строительству газопровода, но не препятствовали ему».
Что касается санкций против физических лиц и госдолга России, то здесь, «надо понимать, что политика Вашингтона и политика Байдена – это не одно и то же». «Президент США после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, как мне кажется, хотел бы сделать отношения с Россией предсказуемыми или даже доброжелательными, – объясняет он. – Но, с другой стороны, на него сильно давит Конгресс, который обвиняет президента в слишком мягком отношении к России и требует вводить новые санкции».
«Многое будет зависеть от двусторонней повестки отношений и намерений Байдена. Кроме того, прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – резюмировал эксперт.
Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года) приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.
Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов, якобы причастных к нарушениям прав человека. Также конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России
При этом одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.
В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.
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Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2»
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Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2» принята Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года).
Палата представителей США в ходе голосования утвердила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, в состав которого в качестве поправки включила инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.
Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства «Северного потока – 2» «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО.
Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
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Байдена призвали сделать помощь «Северному потоку – 2» «разрушительной»
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Бывший заместитель советника 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Виктория Коутс призвала главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной.
В первую очередь, она посоветовала американскому президенту перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.
«Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь «Северному потоку – 2» экономически разрушительной», – передает РИА «Новости» слова Коутс.
В качестве другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.
«Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счет увеличения импорта СПГ из Соединенных Штатов и Египта», – выразила мнение политик.
Ранее в пятницу Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2». Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода.
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Глава Нафтогаза призвал США «дожать» «Северный поток – 2»
Руководитель украинского Нафтогаза Юрий Витренко призвал американскую сторону «дожать» проект «Северный поток – 2» совместно с Украиной, сообщили в пресс-службе компании.
Нафтогаз поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против организаций и физлиц, ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщается на сайте компании.
«Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против «Северного потока – 2», против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», – приводятся в релизе слова Витренко.
Ранее в четверг Витренко заявил, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысоки.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».