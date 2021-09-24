Гинцбург одобрил идею включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург положительно отнесся к идее включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок, предположив, что это произойдет через полгода.

«Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы «Спутник V» включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению, или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

По его словам, это может произойти на полгода раньше или позже. Но прививаться придется, потому что «деваться некуда», поскольку «данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет».

Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом. До этого он объяснил проблемы с признанием «Спутника V» в мире конкуренцией вакцин.

Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

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