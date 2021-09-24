Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V» конкуренцией вакцин

Проблемы с признанием в мире российского препарата «Спутник V» связаны с конкуренцией на рынке вакцин, основная сложность состоит в том, кому достанутся дивиденды, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут продлиться еще довольно долго.

«Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения России, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <…> в переговорах. Которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Также он объяснил сложность признания российской вакцины в мире конкуренцией.

«Оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <…> сейчас применяются. И поэтому одобрение международными организациями «Спутника V» открывает возможность для наших коммерческих структур, а в данном случае для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», – сказал он.

Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.

В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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