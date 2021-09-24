Гинцбург: Ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом

Больше 57 млн комплектов «Спутника V» уже выпущены в гражданский оборот, ревакцинироваться после российской вакцины можно любым препаратом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 млн полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих государств «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.

По его словам, российская вакцина сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны.

«С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» директора центра им.Н.Ф.Гамалеи.

При этом он уточнил, что «за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут».

Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

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