Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома при ДЭГ В Совфеде заявили о планах Запада заменить Навального на нового лидера оппозиции 23 сентября 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Запад планирует выбрать нового так называемого лидера российской оппозиции взамен блогера Алексея Навального, который не смог повлиять на кампанию в Госдуму, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние России Андрей Климов. «Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо еще раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого, в кавычках, героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретные решения, в частности, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «сотрудничество России и ЕС», найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Европарламенту», – сказал Климов, передает РАПСИ. По его информации, Европарламент желал бы в России видеть подобие современной Украины. «Вот есть даже резолюция», – отметил он. Говоря о прошедших выборах, Климов подчеркнул, что ставка на реанимацию политического аватара «Навальный» проиграла. «Поскольку сам Навальный известно где, эти политические мародеры используют его фамилию, которая стала таким брендом, и пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы открыть с той стороны государственной границы России. Я не собираюсь анализировать», – сказал он, при этом подчеркнув, что проект под названием «Навальный» потерпел сокрушительное фиаско. Как считает Климов, те, кто пытались на выборах идти под брендом «Навальный», не набрали и 5% как в России, так и за рубежом. «И сколько бы они не примазывались к политическим партиям, хотя, думаю, партиям это на пользу не пошло, сколько бы они не пытались через разного рода других людей призывать сделать что-то во славу Навального, все это было обречено», – резюмировал глава комиссии. Ранее в Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа. Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем 20 сентября 2021, 15:21

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе. Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости». «На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978. Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией. «Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он. При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева. «Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он. Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать». Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 20 сентября 2021, 15:06

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство. «Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова. По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Также представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. Ожидается, что всего ЕР может занять 324 кресла в новой Госдуме (72%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла» 21 сентября 2021, 21:58 Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных. «На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.



Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.



«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».



Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.



Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При том, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».



Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».



Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества. В Совфеде обратили внимание на попытки создания в Крыму этнических преступных групп 22 сентября 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки. «Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, сообщает МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории. «По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – пояснил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов. При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин. Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 20 сентября 2021, 18:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. «Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей. По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов». «В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она. «И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов 21 сентября 2021, 06:37

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму 20 сентября 2021, 20:03

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. «Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ. Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе 21 сентября 2021, 17:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов. «Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут». «Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник. «Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство 21 сентября 2021, 19:09

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС. Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. «Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов. Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений». «В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», – заключил Климов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке деятельности иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет «Интерфакс». В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму 21 сентября 2021, 14:54

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии. «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». МИД КНР оценил результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 16:51 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай и дальше будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу России прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа», – приводит его слова со ссылкой на сайт МИД КНР РИА «Новости». По словам представителя МИД КНР, будучи стратегическим партнером России, «Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития». Также он заявил, что Китай готов после формирования нового состава Госдумы России углублять межпартийные связи и сотрудничество законодательных органов двух стран. «После формирования нового созыва Госдумы России Китай готов продолжить углублять сотрудничество законодательных органов двух стран и продвигать двусторонние межпартийные связи», – заявил дипломат. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.