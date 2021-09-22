В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году

Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.

«Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.

Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.

Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.

При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.