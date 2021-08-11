Разведка США начала поиск информаторов среди китайских ученых в Ухане

Разведывательное сообщество США пытается найти информаторов среди ученых и медиков в китайском Ухане для получения данных о происхождении COVID-19.

Как пишет китайская «Глобал таймс», сотрудники разведки США «пытаются найти каких-либо свидетелей и лиц, обладающих информацией о начальной стадии эпидемии в Ухане, где была выявлена первая в Китае вспышка». «Их целью являются сотрудники предприятий системы здравоохранения, биологических исследовательских институтов, а также другие жители Уханя», – передает ТАСС сообщение газеты.

По данным издания, американские спецслужбы также пытаются получить подробную информацию о переболевших COVID-19, жизни людей во время локдауна, времени постановки диагнозов, а также перемещениях людей до инфицирования.

По сведениям источника газеты, «на следующем этапе правительство Соединенных Штатов продолжит оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения и ее генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, чтобы они полагались на США». Как утверждает «Глобал таймс», правительство США «также будет действовать в сговоре со своими союзниками, в числе которых Австралия, и СМИ, чтобы оказывать давление на Китай и попытаться обвинить китайское правительство в том, что оно скрывает правду о происхождении коронавируса».

Как заявил изданию в конфиденциальной беседе «международный эксперт, близкий к совместной миссии Китая и ВОЗ», указание президента США Джо Байдена американским спецслужбам разрабатывать эту тему является «скоординированной политической кампанией». «Если бы бывший госсекретарь США Майк Помпео располагал такой разведывательной информацией, которая была бы убедительной, то она бы уже опубликовал ее», – указал собеседник газеты. По его мнению, Байден был вынужден пойти на это из-за давления республиканцев.

Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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