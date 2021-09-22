Песков прокомментировал сверку итогов электронного голосования в Москве Названы кандидаты на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме Артемий Лебедев заступился за бюджетников перед либералами 22 сентября 2021, 14:36

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

Дизайнер Артемий Лебедев выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал о тонкостях смешанной избирательной системы выборов в нашей стране и объяснил победу «Единой России». По мнению дизайнера Артемия Лебедева, «многие сейчас будут бегать и рассказывать про фальсификации на выборах», но «наши выборы – одни из самых простых, честных и прозрачных». Кроме того, разница в результатах опросов и выборов объясняется тем, что не все люди, отвечающие на вопросы социологов, затем идут на выборы, добавил Лебедев. «У «Единой России» самый дисциплинированный электорат. Либералы пренебрежительно называют их бюджетниками, имея в виду биомассу без мозгов. На самом же деле это врачи, учителя, полицейские, Росгвардия и огромное количество госаппарата, которые чувствуют некую должность того, что они должны прийти и проголосовать фактически сами за себя и за некую систему, в которой они имеют стабильную работу», – пояснил дизайнер. «Либералы всегда считают, что если единороссы голосуют сами за себя, то это очень плохо, и надо обязательно голосовать за либералов. Непонятно, почему они так считают и почему они отказывают людям в том, что у них есть другая точка зрения», – добавляет Лебедев. Кроме того, дизайнер пояснил тонкости смешанной избирательной системы, когда 225 депутатов избирается по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. «Если человек занял второе место в списке партии-победителя – он проходит в Госдуму, а если он занял второе место в одномандатном округе – он идет *** (нецензурный аналог слова «мимо» – прим. газеты ВЗГЛЯД). Поэтому большое число людей, примкнувших к единороссам, собрали много мандатов просто потому что ЕР – партия власти. Это партия людей, которые находятся на руководящих должностях, и чья эффективность и популярность определяется вполне конкретным голосованием ногами. Также в этом году ЕР проделала большую работу над своим имиджем, начиная с того, что они наснимали прикольные ролики», – отмечает Лебедев. Напомним, голосование на выборах в Госдуму Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов и демонстрирует их прозрачность».

Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла» 21 сентября 2021, 21:58 Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных. «На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.



Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.



«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».



Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.



Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При том, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».



Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».



Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества. «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе 21 сентября 2021, 17:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов. «Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут». «Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник. «Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство 21 сентября 2021, 19:09

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС. Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. «Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов. Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений». «В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», – заключил Климов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке деятельности иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет «Интерфакс». Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета голосов 22 сентября 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение провести аудит для подтверждения правильности подсчета голосов дистанционного электронного голосования. «(Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве) Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно», – говорится в сообщении официального канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Венедиктов заявил, что такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности, говорится в сообщении Общественной палаты Москвы. «Штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», – сообщил Венедиктов, передает РИА «Новости». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Ранее Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий» 21 сентября 2021, 15:33 Текст: Алина Назарова

Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу». По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он. Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов. Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов. Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов. По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов. «Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Оксана Дмитриева намерена инициировать появление в Госдуме «депутатов-фракций» 21 сентября 2021, 22:44

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Создание статуса «депутат-фракция» в Госдуме было бы очень удобно для одномандатников, это давало бы нам право на выступление и избавило от репутации, образно говоря, парий», – пояснила газете ВЗГЛЯД депутат питерского Закcобрания Оксана Дмитриева. Кандидат от «Партии роста» Дмитриева проходит в Госдуму по итогам прошедших выборов. «Депутаты, которые единолично прошли в парламент от малых партий, все равно представляют интересы определенной части россиян, поэтому введение в регламент Госдумы понятия «депутат-фракция» отвечало бы нормам справедливости. Но, думаю, в ближайшее время это вряд ли будет сделано», – указала руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Она также допустила создание коалиции со своим участием, а также депутатов от партий «Родина» Алексея Журавлева и «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова с самовыдвиженцами, например – с актером Дмитрием Певцовым и общественным деятелем Анатолием Вассерманом. «Еще когда я была в третьем созыве, мы иногда объединялись с депутатами очень разных взглядов и обсуждали повестку. Так что, в нынешнем составе парламента я бы такое тоже приветствовала», – подчеркнула политик. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Председатель ЦИК Элла Памфилова нынешнюю назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт увидел общую причину победы «Единой России» и «Новых людей» 21 сентября 2021, 21:05

Фото: civilfund.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выигрыш «Единой России», равно как и неожиданный прорыв в парламент «Новых людей», обусловил один и тот же фактор. У них получилось дать ответ на главный запрос россиян – запрос на обновление», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин, комментируя итоги думской избирательной кампании. «Единороссы более, чем на 50% обновили свой список кандидатов. А «Новые люди» (НЛ) своим названием и риторикой декларировали, что они – альтернатива старым политическим силам. Они выдвинули таких новых политиков, которым люди поверили», – сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая во вторник на круглом столе «Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции». Костин назвал и другие факторы, которые помогли ЕР – поддержка со стороны президента Владимира Путина и удачная «конструкция избирательных списков», а также успешная мобилизация базового электората. По его мнению, «в условиях волатильности рейтингов, в условиях отрицательной динамики социального самочувствия», партия решила опереться на свой базовый электорат и не пытаться оттянуть голоса из других электоральных ниш. «Ну и народная программа – впервые в истории избирательных кампании в России программа партии утверждалась не на съезде. По предложению главы государства, основа программы в течение полутора месяцев согласовывалась с гражданами России. Это тоже способствовало успеху ЕР», – цитирует ТАСС аналитика. Что касается «Новых людей», то они сумели эффективно побороться со своими соседями по электоральным нишам, признал Костин. «Они забрали какую-то часть голосов «рассерженных горожан» – часть электората «Яблока». Мы с коллегами шутили, что у НЛ и «Яблока» 8% на двоих. Как видим, большую часть этого сегмента забрали НЛ, что и вывело их в парламент», – уточнил глава ФоРГО. Костин не исключил, что вице-спикером Госдумы от «Новых людей» будет избрана экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, второй человек в списке партии. «Скорее всего, сама Авксентьева хочет этого и «Новые люди» хотят, – сказал глава ФоРГО газете ВЗГЛЯД. – Но, если мы посмотрим на думскую иерархию, там есть посты руководителей фракций и вице-спикеров от партий. Посмотрим, как думские патриархи отреагируют на такую идею. И количество комитетов, и персональное распределение на посты вице-спикеров ставится на голосование единым пакетным соглашением». На ваш взгляд Вы рассказываете, за кого голосуете на выборах? Открыто заявляю о своем выборе

Только близким людям

В анонимных опросах

Никогда

Неважно, сколько кресел заняли «Новые люди» в Госдуме, принципиальным стало само появление пятой партии в парламенте – впервые за 18 лет, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также выступил на круглом столе. Но, эксперт сомневается, будут ли эффективны «Новые люди» в повседневной парламентской деятельности. «Создается ощущение, что готовы они к этому плохо. Скорее, мы услышим популистские крики, но при этом увидим мало продуктивности. Хотя НЛ могут создавать какие-то интересные ситуативные альянсы», – считает аналитик. В завершившейся избирательной кампании Чеснаков назвал также важным тот факт, что в списки кандидатов не удалось попасть оппозиционным радикалам. «Власть раздолбала несистемную оппозицию, – и это большой задел на будущее. Власть показала, что готова в этом идти до конца, пояснила: если хотите играть в системном поле – пожалуйста. Выстраивайте коалиционные стратегии, конкурируйте, но не переходите конституционные границы в попытке реализовать свои политические идеи», – пояснил эксперт. Одним из главных разочарований нынешней кампании Чеснаков назвал поведение «Яблока». «Партия утратила понимание того, как работать со своими электоральными группами. Лидер партии Николай Рыбаков демонстрировал архаичный политический язык. Думаю, это последняя электоральная кампания «Яблока» в том виде, в котором партия существует сейчас», – спрогнозировал политолог. По итогам выборов в новом созыве Госдумы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов. С 49,82% голосов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», второе место у КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Политолог назвал «громкой заявкой» 13 мандатов «Новых людей» в Госдуме 21 сентября 2021, 19:28 Текст: Андрей Резчиков

Завоеванные партией «Новые люди» 13 мандатов в Госдуме VIII созыва – это громкая заявка и демонстрация развития российской политической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Во вторник Центризбирком озвучил количество мандатов, полученных партиями и кандидатами-одномандатниками по итогам выборов. «Озвученные Центризбиркомом цифры отличаются в первую очередь тем, что в Госдуме появилась фракция «Новые люди». Я надеялся, что они пройдут, но никто не мог быть уверенным в этом. Соответственно, эти 13 мандатов – это громкая заявка партии, а во-вторых, демонстрация и признак того, что у нас не закостенелая политическая система, она развивается. Это очень приятный сюрприз», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Политолог отметил также попадание в Госдуму депутатов-одномандатников Оксаны Дмитриевы от «Партии роста» и Алексея Журавлева от «Родины». По его словам, этим политикам необязательно входить в какую-то фракцию и «они могут оставаться просто депутатами». «Дмитриева – это, конечно, никакая не «Партия роста». Это человек, который всегда признавалась избирателями самостоятельным политиком или «яблочником». «Партия роста» – это мимикрия. Дмитриева просто поверила лидеру партии Борису Титову и сделала, на мой взгляд, ошибку. Она выбралась за счет собственных ресурсов и узнаваемости», – уверен Баширов. Что касается Журавлева, то «он традиционно забирает свой округ». «Журавлев – тоже сильный кандидат. Хотя он возглавляет партию «Родина», у него очень хорошие позиции в одномандатном округе», – напомнил эксперт. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Российское посольство назвало недопустимыми заявления Лондона о выборах в Госдуму 21 сентября 2021, 15:34 Текст: Елизавета Булкина

Заявления МИД Британии о якобы подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Госдуму являются недопустимыми, заявили в российском посольстве в Лондоне. «Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций», – цитирует заявление диппредставительства ТАСС. В заявлении МИД Британии также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму. Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Политолог перечислила главные итоги выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 18:33 «На прошедших выборах сенсацией стала партия «Новые люди». Получается, менее чем за два года мы увидели становление новой политической силы, которая смогла собрать свой электорат», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Эта партия также смогла организовать структуру, подготовить программу и обеспечить себе место в Госдуме, это говорит о том, что политический ландшафт в стране со временем будет изменяться, подчеркнула Кислицына. «Вторая показательная история – сильное снижение позиций ЛДПР, особенно в регионах традиционного голосования. И третий момент – убедительный результат «Единой России» – она получила даже больше, чем прогнозировали самые оптимистичные прогнозы», – указала эксперт. Она отметила, что ЕР получила не просто конституционное большинство, но фактически «все самые сложные одномандатные округа, где планировалась очень тяжелая ситуация». Эти моменты, по ее мнению, стали основными с точки зрения электоральных изменений и ожиданий. Также важным событием на выборах стало распространение в будущем в масштабах страны электронного голосования. За этим сервисом и удобным форматом, разумеется, будущее, отметила собеседница. «Что касается легитимности выборов, то вопросов не должно быть ни у кого. Все мы видели пристальное внимание, которое уделялось системой данному процессу, количество наблюдателей, допуск международных наблюдателей, вообще изменением принципов транспарентности участков и их снабжении камерами. Все это дало свои плоды, с чем, в свою очередь, связано отсутствие каких-либо значимых нарушений», – пояснила Кислицына. Эксперт добавила, что на местах могут быть «эксцессы с отдельными исполнителями, но это единичные случаи». По словам политолога, ЦИК реагировал на эти ситуации очень быстро и, «где это происходило, сразу обращалось всестороннее внимание». На нескольких участках по этой причине был пересчет, заключила собеседница. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Прилепин выразил готовность возглавить фракцию «Справедливой России – За правду» 22 сентября 2021, 10:35

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин заявил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым. Прилепин заявил, что «если партия посчитает это необходимым, если сложатся так обстоятельства, то я готов (возглавить фракцию)», если же нет, «то я еще так поработаю», передает РИА «Новости». По его словам, структура будущей фракции, в том числе состав ее руководства, окончательно еще не определена, прежние договоренности предстоит пересмотреть. «Выборы не вполне дали тот результат, который мы ожидали. Поэтому все договоренности немножко смещаются. Мы будем еще заново передоговариваться, какие-то вещи могут измениться. Но у нас все очень доброжелательно. До этого проблем не было и сейчас не будет», – добавил он. Прилепин уточнил, что решение, сохранит ли он за собой депутатский мандат, им еще не принято, но заверил, что из политики уходить не планирует. «Будет и законодательная работа, и политическая, и управленческая. Все это останется, я никуда не ухожу. Просто надо выбрать наиболее адекватную форму для меня и для партии, потому что есть много планов и есть форма их реализации», – подчеркнул он. Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов сообщил, что готов возглавить фракцию эсеров в новом созыве Госдумы, но это будет уже зависеть от ее решения. Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Эксперты дали высокую оценку электронному голосованию 21 сентября 2021, 19:34 Эксперты разъяснили, почему явка на дистанционное электронное голосование достигла таких высоких показателей в 96,5% в Москве. Председатель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексей Фролов высоко оценил работу систему дистанционного электронного голосования. По его мнению, активность жителей столицы показала перспективность этого способа волеизъявления, передает «Вечерняя Москва». «Коллеги из Лаборатории Касперского, которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей», – отметил Фролов. Эксперт добавил, что само голосование прошло честно и прозрачно. «Каждый человек, чтобы отдать свой голос дистанционно, авторизовывался через госуслуги - это достаточно надежный способ. Никакой информации о том, что аккаунты взламывались, не было, так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», – указал он. Фролов также объяснил возможные причины задержки опубликования результата дистанционного электронного голосования. По его мнению, это могло произойти из-за новации этого года – возможности переголосовать. «Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный – это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», – сказал он. Такого же мнения придерживается и Мик Вайсман, основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters. «В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания», – пояснил он. Вайсман добавил, что облачные технологии – это сложная инфраструктура. «Серверы могут быть размещены в нескольких центрах обработки данных, разбросанных даже географически. Необходимо следить за безопасностью передачи данных, информация шифруется, создаются ключи доступа, к которым имеет доступ ограниченное количество людей. В коммуникационных процессах задействованы сотни ответственных специалистов, находящихся в разных регионах России», – сказал эксперт. Что же касается работы системы в целом, то Вайсман оценил ее положительно. Правда, по его словам, количество участников выборов в электронном формате все еще не столь велико. «К сожалению, время электронного голосования еще не наступило со стороны общественности: в России слишком давно люди посещают избирательные участки, что было сформировано в СССР. Для граждан – это устоявшаяся социальная традиция», – сказал он. Но наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии. «Для того чтобы сформировать полное доверие граждан к электронному голосованию, потребуется время и новые цифровые решения: понятный интерфейс личного кабинета избирателя, наглядная инфографика по статусу голосования во всех регионах России в режиме реального времени, прозрачная аналитика результатов», – добавил эксперт. Вайсман уточнил, что к такому формату выборов есть вопросы во всем мире. Например, бывший президент США Дональд Трамп был не согласен с подсчетами голосов по почте, а правительство Британии разрабатывает проект по удостоверению личности с фотографией во время дистанционного голосования. «Многие сейчас дискутируют вокруг результатов, уже не обращая внимания, что система подверглась хакерским атакам. С этой точки зрения система продемонстрировала устойчивый потенциал в области кибербезопасности», – сказал он. По его мнению, требуется планомерное образование по новым сетевым технологиям, особенно для взрослого поколения, чтобы они адаптировались к новому цифровому будущему, где возможно зарабатывать, перейти на удаленный режим работы, погрузиться в образовательные и культурные проекты. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Генпрокуратура решила добиваться наказания за фейки на прошедших выборах 21 сентября 2021, 17:53 Текст: Елена Мирошниченко

Замначальника управления Генпрокуратуры России Алексей Жафяров заявил, что ГП будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял фейки, призывал к беспорядкам, делал вбросы на прошедших выборах. «Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так даже уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь. Мы будем добиваться и привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных», – сказал Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает РИА «Новости». Он отметил, что 14 сентября по результатам рассмотрения представления прокуратуры Москвы СК возбудил уголовное дело по факту размещения в одном из Telegram-каналов призывов к массовым беспорядкам. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей. Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». В ЦИК сказали об оценке международных наблюдателей выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 17:45 Текст: Алексей Дегтярев

Итоги международного наблюдения на выборах в российский парламент абсолютно позитивные, сказал член Центризбиркома Павел Андреев. «Итоги международного наблюдения абсолютно позитивные... интерес (иностранных наблюдателей) огромный к нашим технологиям, к нашей прозрачности, к транспарентности наших процедур, то, как в ЦИК проводятся заседания, принимаются решения», – цитирует Андреева РИА «Новости». Он отметил, что на выборах в Думу было 245 официально аккредитованных иностранных наблюдателей из 59 стран, представлявших 10 международных организаций. «Никакого рода бойкота со стороны стран и организаций, помимо ОБСЕ, мы не видели», – сказал Андреев. Напомним, в восьмой созыв Госдумы прошли представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».